Vì sao nhiều người đói ngay sau khi tắm? Bác sĩ giải thích tín hiệu thật sự mà cơ thể đang gửi đi

Theo các bác sĩ, điều này không có nghĩa là việc tắm trực tiếp gây ra cảm giác đói. Thay vào đó, hiện tượng này có thể liên quan đến hormone kiểm soát cơn đói, hoạt động của não và nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Hormone “ghrelin” - thủ phạm kích hoạt cảm giác đói

Các nhà khoa học cho biết cảm giác đói của con người không chỉ phụ thuộc vào dạ dày, mà còn chịu sự kiểm soát của hệ hormone và não bộ. Trong đó, hormone quan trọng nhất là ghrelin, thường được gọi là “hormone gây đói”.

Hormone ghrelin được phát hiện năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu của Masayasu Kojima và công bố trên tạp chí khoa học Nature. Đây là một loại peptide được tiết ra từ dạ dày, có khả năng kích thích vùng não kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Thông thường, nồng độ ghrelin sẽ tăng lên khi dạ dày rỗng, đặc biệt trước bữa ăn. Sau khi ăn xong, mức hormone này sẽ giảm xuống. Cơ chế này giúp cơ thể gửi tín hiệu lên não rằng “đã đến lúc cần nạp năng lượng”.

Vì vậy, nhiều người thường cảm thấy đói rõ hơn vào những thời điểm cố định trong ngày.

Vì sao tắm xong lại thấy đói ngay?

Hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định chắc chắn rằng tắm khiến con người lập tức đói. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng cảm giác này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp.

Trước hết là thời điểm trong ngày. Nếu bạn tắm gần sát giờ ăn, lúc đó cơ thể vốn dĩ đã có mức ghrelin tăng cao, nên sau khi tắm xong bạn sẽ cảm thấy đói rõ rệt hơn. Điều này dễ khiến nhiều người hiểu nhầm rằng tắm xong là nguyên nhân gây đói.

Một lý do khác khá phổ biến là sự thư giãn của cơ thể sau khi tắm. Khi căng thẳng giảm xuống, não bộ có thể nhận biết tín hiệu từ cơ thể rõ ràng hơn, trong đó có tín hiệu đói mà trước đó bị che lấp bởi sự mệt mỏi hoặc bận rộn trong ngày.

Đồng hồ sinh học cũng ảnh hưởng đến cảm giác đói

Các nhà khoa học còn phát hiện rằng cảm giác thèm ăn chịu ảnh hưởng của nhịp sinh học (circadian rhythm) - hệ thống kiểm soát giấc ngủ, hormone, quá trình trao đổi chất và thói quen ăn uống.

Nếu cơ thể đã quen ăn tối vào một khung giờ nhất định, thì dù chưa đến bữa, hệ thống sinh học vẫn có thể kích hoạt cảm giác đói sớm.

Khi việc tắm rửa trùng với khoảng thời gian này, nhiều người dễ cảm thấy tắm xong là thấy đói, trong khi thực chất đó chỉ là tín hiệu sinh học của cơ thể chuẩn bị cho bữa ăn.

Đôi khi cơ thể không đói mà chỉ đang khát

Một yếu tố khác khiến nhiều người nhầm lẫn giữa đói và khát.

Sau khi tắm nước ấm hoặc sau khi cơ thể mất nước nhẹ do đổ mồ hôi, não có thể hiểu nhầm tín hiệu thiếu nước thành cảm giác đói. Vì vậy, nhiều người có xu hướng tìm đồ ăn ngay, trong khi thực tế cơ thể chỉ cần uống nước.

Ngoài ra, thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu bạn thường tắm trước bữa ăn, não bộ có thể hình thành phản xạ rằng “tắm xong là đến giờ ăn”, từ đó tự động kích hoạt cảm giác đói.

Khi nào cảm giác đói sau khi tắm cần chú ý?

Thông thường, việc cảm thấy đói sau khi tắm không phải dấu hiệu bất thường nếu chỉ xảy ra thỉnh thoảng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên và kèm theo các biểu hiện khác như cân nặng thay đổi nhanh, mệt mỏi kéo dài, khát nước nhiều, luôn cảm thấy đói thì nên đi khám để kiểm tra. Những dấu hiệu này đôi khi có thể liên quan đến rối loạn chuyển hóa hoặc vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng nếu cảm thấy đói sau khi tắm, bạn nên uống một cốc nước trước, sau đó đợi vài phút để xem cơ thể thực sự cần thức ăn hay chỉ đang cần bù nước. Đây là cách đơn giản giúp tránh ăn uống không cần thiết và kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Nguồn và ảnh: Nature, Cleverland Clinic, PubMed