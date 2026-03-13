Nhìn lại Hoa hậu Thanh Thủy trong quá khứ phải công nhận: Quyết định thẩm mỹ ngày đó đúng là “cú lội ngược dòng” xuất sắc!

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện thân thiết bên ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Thăng Bình. Câu chuyện tình cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Thế nhưng bên cạnh mối quan hệ với Trịnh Thăng Bình, điều khiến nhiều người bàn luận không kém chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thanh Thủy. Ở thời điểm hiện tại, nàng hậu được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, thanh thoát và sang trọng, đặc biệt nổi bật mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Không ít khán giả cho rằng Thanh Thủy đang ở giai đoạn “đẹp rực rỡ nhất” kể từ khi bước chân vào showbiz. Và phía sau vẻ đẹp ấy còn là quyết định thẩm mỹ từng gây chú ý của nàng hậu vài năm trước.

Hoa hậu Thanh Thủy trước khi can thiệp thẩm mỹ

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy vốn đã là gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh nhờ chiều cao lý tưởng, phong thái dịu dàng và nét đẹp trong trẻo.

Tuy nhiên, khi nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ, nhiều người nhận ra rằng gương mặt của cô khi đó vẫn còn khá mộc mạc. Sống mũi chưa thực sự cao và đầu mũi tròn khiến tổng thể khuôn mặt thiếu đi điểm nhấn sắc sảo.

Bên cạnh đó, vóc dáng của Thanh Thủy thời điểm trước khi nổi tiếng cũng được nhận xét là mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng chưa thật sự nổi bật nếu đặt trong tiêu chuẩn hình thể của các hoa hậu hiện đại.

Những bức ảnh cũ của nàng hậu từng gây “dậy sóng” mạng xã hội cho thấy một Thanh Thủy rất khác:

Gương mặt bầu bĩnh hơn

Sống mũi thấp hơn hiện tại

Thần thái giản dị của một nữ sinh

Dù vậy, nhiều người cũng thừa nhận rằng ngay cả khi chưa can thiệp thẩm mỹ, Thanh Thủy vẫn sở hữu nhan sắc với nét đẹp tự nhiên, dễ gây thiện cảm, giúp cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Nhưng chưa dừng lại ở đó, người đẹp có những quyết định bất ngờ để nâng tầm nhan sắc, tự tin hơn với những cuộc thi mới.

Quyết định nâng mũi, nâng ngực: Bước ngoặt giúp nhan sắc “lên hương”

Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn, Thanh Thủy từng thẳng thắn chia sẻ về việc can thiệp thẩm mỹ nhẹ để hoàn thiện ngoại hình. Cô cho biết mình đã nâng mũi và nâng ngực nhằm giúp tổng thể gương mặt và vóc dáng hài hòa hơn.

Đây là quyết định được nhiều người đánh giá là táo bạo nhưng rất đúng thời điểm.

Sau khi nâng mũi, đường nét gương mặt của Thanh Thủy trở nên thanh thoát và sắc sảo hơn. Sống mũi cao, thẳng giúp khuôn mặt có chiều sâu và tạo điểm nhấn rõ ràng khi lên hình.

Trong khi đó, việc nâng ngực nhẹ nhàng giúp vóc dáng của nàng hậu trở nên cân đối hơn, tôn lên những bộ trang phục dạ hội hay thời trang trình diễn. Nhờ vậy, tổng thể hình thể của cô cũng đạt chuẩn hơn so với tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp.

Các chuyên gia nhận định, việc tinh chỉnh có chọn lọc như trường hợp của Thanh Thủy là xu hướng phổ biến hiện nay. Thay vì thay đổi toàn bộ gương mặt, các phương pháp thẩm mỹ hiện đại tập trung vào cải thiện những điểm chưa hoàn hảo để tạo sự hài hòa tổng thể, đẹp nhất khi vẫn là chính mình.

Khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International) tại Nhật Bản vào ngày 12.11.2024, Thanh Thủy đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Gương mặt thanh tú hơn, thần thái tự tin cùng vóc dáng cân đối giúp cô nhanh chóng trở thành ứng viên nổi bật.

Thẩm mỹ hiện đại: Không phải thay đổi mà là hoàn thiện nhan sắc

Những yếu tố tạo nên vẻ đẹp hiện tại của Thanh Thủy gồm:

Gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa

Sống mũi cao tạo góc nghiêng sang

Thần thái tự tin, hiện đại

Vóc dáng cân đối, phù hợp chuẩn hoa hậu

Sau khi đăng quang, nhan sắc của nàng hậu càng ngày càng rực sỡ. Trong nhiều bộ ảnh thời trang hay khi xuất hiện tại các sự kiện, Thanh Thủy thường được khen ngợi vì vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa hiện đại, đúng chuẩn hoa hậu của thế hệ mới.

Câu chuyện của Thanh Thủy cũng cho thấy một góc nhìn cởi mở hơn về thẩm mỹ trong xã hội hiện đại. Ngày nay, việc chỉnh sửa ngoại hình không còn bị nhìn nhận quá khắt khe, đặc biệt trong ngành giải trí.

Với nhiều phụ nữ, thẩm mỹ đơn giản là cách hoàn thiện những điểm còn hạn chế, giúp bản thân tự tin hơn. Trường hợp của Thanh Thủy được xem là ví dụ điển hình cho xu hướng thẩm mỹ tinh chỉnh, chỉ can thiệp vào những chi tiết khiếm khuyết nhưng mang lại sự thay đổi lớn cho tổng thể.

