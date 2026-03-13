Hiện tượng chảy máu mũi thường được gọi quen là “chảy máu cam”. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nguồn gốc của cách gọi này.

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, theo lý giải trong Đông y, mũi là cơ quan thuộc đường hô hấp trên và liên hệ trực tiếp với kinh phế - tức chức năng của phổi trong cơ thể. Khi cơ thể xuất hiện tình trạng “phế nhiệt”, tức phổi bị nóng, các niêm mạc tại vùng mũi có thể giãn nở, khiến các mạch máu nhỏ dễ bị tổn thương và dẫn đến chảy máu.

Bên cạnh đó, Đông y còn đề cập đến trạng thái “huyết nhiệt”. Đây là tình trạng cơ thể bị khô nóng, tân dịch (dịch cơ thể) bị hao tổn, khiến các mạch máu trở nên dễ vỡ hơn. Khi huyết nhiệt và phế nhiệt “khai khiếu” ra vùng mũi - nơi có nhiều mao mạch sẽ gây ra hiện tượng chảy máu mũi.

Chính trạng thái khô, nóng và táo này được dân gian gọi là “cam”. Vì vậy, hiện tượng chảy máu mũi trong nhiều trường hợp được gọi là “chảy máu cam”.

Nguyên nhân gây chảy máu cam

Phần lớn các trường hợp xuất phát từ những nguyên nhân đơn giản như thời tiết khô hanh, ngoáy mũi, viêm mũi, viêm xoang hoặc chấn thương nhẹ.

Vì sao chảy máu mũi lại gọi là chảy máu cam?

Khi thời tiết khô hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, niêm mạc mũi dễ bị khô và nứt, khiến các mao mạch nhỏ trong mũi bị vỡ. Trẻ em là nhóm dễ gặp tình trạng này do niêm mạc mũi mỏng và thói quen đưa tay vào mũi.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể gây chảy máu mũi như dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp trên, tăng huyết áp hoặc sử dụng một số loại thuốc làm loãng máu.

Khi nào chảy máu mũi cần đi khám?

Các chuyên gia cho biết phần lớn các trường hợp chảy máu mũi không nguy hiểm và có thể tự cầm sau vài phút nếu được xử trí đúng cách. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc kéo dài, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, cần chú ý nếu chảy máu mũi kèm theo các dấu hiệu như lượng máu nhiều, khó cầm, chóng mặt, mệt mỏi hoặc tái diễn nhiều lần trong thời gian ngắn.

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tiềm ẩn như rối loạn đông máu, bệnh lý về máu hoặc các tổn thương sâu trong khoang mũi.

Các bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế chảy máu mũi, người dân nên giữ ẩm niêm mạc mũi, uống đủ nước, hạn chế ngoáy mũi và tránh các yếu tố gây kích thích như khói bụi, không khí quá khô.

Nếu chảy máu mũi xảy ra, cần giữ bình tĩnh, ngồi thẳng, hơi cúi đầu về phía trước và dùng tay bóp hai cánh mũi trong khoảng 5 - 10 phút để giúp máu cầm lại. Nếu máu không ngừng chảy, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Sai lầm cần tránh khi sơ cứu chảy máu mũi

Không nhét mũi bằng khăn giấy, bông, gạc: Các bác sĩ không khuyến khích điều này, bởi không thể đảm bảo tính vô trùng của tất cả các chất liệu thông thường, đặc biệt là những chất liệu tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mũi. Nếu dụng cụ cầm máu không sạch sẽ dễ gây nhiễm trùng. Điều này có thể làm cho tình trạng chảy máu mũi tồi tệ hơn.

Không ngửa đầu ra sau hoặc nằm thẳng: Hành động này hoàn toàn sai lầm và có thể gây hậu quả cho sức khỏe. Động tác ngửa đầu ra sau khi chảy máu cam có thể khiến máu chảy ngược xuống cổ họng, nơi máu chảy ra và có thể gây nghẹt thở. Nếu nuốt phải máu cam, nó có thể gây buồn nôn và nôn khi đi vào dạ dày.

Không nâng vật quá nặng hoặc thực hiện các hoạt động thể chất quá sức. Có thể mất đến 2 tuần để vết thương lành sau khi chảy máu cam.

Thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý: Nhỏ nước muối sinh lý vào niêm mạc mũi không phải là giải pháp lâu dài, bởi nó chỉ làm ẩm mũi tức thì, về lâu dài sẽ khiến mũi bị khô hơn. Ngay cả việc sử dụng máy tạo độ ẩm cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nên uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung chất xơ, cùng với các biện pháp hỗ trợ sẽ giúp tránh được tình trạng chảy máu cam.