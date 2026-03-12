Nghiên cứu trên 400 người tiết lộ khung giờ ăn tối làm tăng gấp đôi nguy cơ béo phì, viêm nhiễm

Một số nghiên cứu cho thấy ăn tối quá muộn không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn có thể kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể.

Trong đó, một nghiên cứu thực hiện trên khoảng 400 trẻ em Tây Ban Nha từ 8 đến 12 tuổi đã theo dõi mối liên hệ giữa thời gian ăn tối và tình trạng cân nặng. Trong nghiên cứu này, trẻ được chia thành hai nhóm: Nhóm ăn tối trước 21h; và Nhóm ăn tối sau 21h.

Lượng calo trong bữa ăn của hai nhóm gần như tương đương. Tuy nhiên, kết quả cho thấy nhóm ăn tối sau 21h có nguy cơ béo phì cao gấp 2,1 lần so với nhóm ăn sớm.

Không chỉ vậy, các chỉ số viêm trong cơ thể của nhóm ăn muộn cũng tăng rõ rệt, cụ thể:

- Protein C phản ứng (CRP) tăng khoảng 1,4 lần.

- Interleukin-6 (IL-6) tăng khoảng 1,6 lần.

Vì sao ăn khuya dễ khiến cơ thể tích mỡ?

Theo các chuyên gia, trong não bộ có một vùng gọi là vùng dưới đồi (hypothalamus), đóng vai trò điều hòa nội tiết và đồng hồ sinh học của cơ thể.

Trong điều kiện bình thường, khoảng 22h, vùng này sẽ gửi tín hiệu để cơ thể chuẩn bị bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Nếu lúc này chúng ta ăn uống, cơ thể có thể hiểu đó là một “tình huống khẩn cấp”.

Khi đó, cơ chế “chiến đấu hoặc bỏ chạy” được kích hoạt, khiến hormone căng thẳng cortisol tăng cao. Sự thay đổi này có thể làm tăng kháng insulin, khiến cơ thể dễ tích trữ năng lượng dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng.

Đồng thời, tình trạng này còn có thể kích hoạt viêm thần kinh mạn tính trong não. Khi hệ thần kinh bị viêm, trung tâm kiểm soát cảm giác thèm ăn có thể bị ảnh hưởng, khiến con người khó cưỡng lại các món nhiều dầu mỡ hoặc nhiều đường, từ đó dễ ăn nhiều hơn và tăng cân.

Nếu đói trước khi ngủ, nên ăn gì?

Theo bác sĩ giảm cân Tiêu Tiệp Kiện (Đài Loan, Trung Quốc), nếu cảm thấy đói vào buổi tối, tốt nhất nên cố gắng tránh ăn quá muộn. Tuy nhiên, trong trường hợp cần ăn nhẹ, có thể chọn những thực phẩm vừa ít calo vừa hỗ trợ giấc ngủ.

Một trong những lựa chọn được khuyến nghị là kiwi xanh. Một số nghiên cứu cho thấy ăn kiwi khoảng 1 giờ trước khi ngủ có thể giúp tăng tổng thời gian ngủ, cải thiện hiệu quả giấc ngủ và giảm số lần thức giấc vào ban đêm.

Ngoài kiwi, một số lựa chọn nhẹ nhàng khác cũng có thể phù hợp như sữa đậu nành không đường hoặc một lượng nhỏ sữa chua Hy Lạp, vừa giúp tạo cảm giác no nhẹ vừa cung cấp protein cần thiết cho quá trình phục hồi cơ thể trong khi ngủ.

Một số thực phẩm có thể hỗ trợ giấc ngủ

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy một số thực phẩm chứa hợp chất thơm như linalool trong táo có thể tác động đến hệ thần kinh thông qua khứu giác, giúp não bộ thư giãn và giảm căng thẳng.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia về giấc ngủ cũng gợi ý một số thực phẩm có thể hỗ trợ ngủ ngon hơn, đặc biệt với những người hay mất ngủ, như các loại trái cây tươi, sữa chua, hạt dinh dưỡng hoặc đồ uống nhẹ trước khi ngủ.

Nhìn chung, để duy trì cân nặng và sức khỏe lâu dài, không chỉ ăn gì mà ăn vào lúc nào cũng rất quan trọng. Việc ăn tối sớm, hạn chế ăn khuya và lựa chọn thực phẩm phù hợp trước khi ngủ có thể góp phần giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn và giảm nguy cơ tăng cân.

Nguồn và ảnh: SkyPost