Người phụ nữ 30 tuổi mắc ung thư vú phải cắt bỏ cả hai bên ngực, nguyên nhân xuất phát từ người chồng

Khi tình yêu trở thành nguồn áp lực kéo dài, nó không chỉ làm tổn thương tinh thần mà đôi khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Trường hợp của một phụ nữ vừa bước sang tuổi 30 ở Trung Quốc được chẩn đoán ung thư vú và phải cắt bỏ cả hai bên ngực đã khiến nhiều người suy ngẫm.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ cho biết tình trạng căng thẳng tâm lý kéo dài và áp lực tinh thần trong hôn nhân có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh. Nhận định này khiến người phụ nữ không khỏi suy sụp.

Căng thẳng cảm xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vú như thế nào?

Các chuyên gia cho rằng stress kéo dài có thể tác động đến nhiều cơ chế sinh học trong cơ thể, đặc biệt là hệ nội tiết và miễn dịch.

Khi một người thường xuyên sống trong trạng thái căng thẳng, lo âu hoặc xung đột, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone cortisol - còn gọi là hormone stress. Nồng độ cortisol tăng cao trong thời gian dài có thể làm rối loạn cân bằng hormone, bao gồm cả estrogen - hormone có liên quan đến sự phát triển của mô vú.

Ngoài ra, các cảm xúc tiêu cực như tức giận, uất ức hoặc buồn bã kéo dài cũng có thể kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể. Môi trường viêm mạn tính được cho là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh lý, trong đó có một số loại ung thư.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng ung thư vú là bệnh lý đa yếu tố, bao gồm di truyền, nội tiết, lối sống, môi trường và nhiều yếu tố khác. Căng thẳng tâm lý chỉ có thể là một yếu tố nguy cơ gián tiếp, chứ không phải nguyên nhân duy nhất gây bệnh.

Những hành vi trong mối quan hệ có thể gây tổn thương tâm lý

Theo các chuyên gia tâm lý, một số kiểu hành vi trong mối quan hệ tình cảm có thể tạo ra áp lực tinh thần lớn, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một trong số đó là bạo lực lời nói. Những câu nói mang tính xúc phạm, hạ thấp hoặc chỉ trích thường xuyên có thể khiến người nghe rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên bị tổn thương bởi lời nói có thể gặp suy giảm chức năng miễn dịch theo thời gian.

Một dạng khác là bạo lực lạnh, tức là thái độ im lặng, phớt lờ, từ chối giao tiếp hoặc cố tình tạo khoảng cách. Các nghiên cứu về thần kinh học cho thấy cảm giác bị bỏ rơi hay bị phớt lờ có thể kích hoạt vùng não tương tự như khi con người trải qua cơn đau thể chất.

Ba cách giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và sức khỏe vú

Các chuyên gia cho rằng chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Trước hết, mỗi người nên tìm cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực kịp thời. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè hoặc viết nhật ký có thể giúp giảm căng thẳng và ngắt vòng xoáy cảm xúc tiêu cực.

Thứ hai, khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ, việc tạm dừng tranh cãi và tạo khoảng thời gian bình tĩnh lại có thể giúp tránh xung đột leo thang. Một khoảng nghỉ ngắn để suy nghĩ và điều chỉnh cảm xúc thường giúp cuộc trò chuyện sau đó trở nên lý trí hơn.

Cuối cùng, các cặp đôi nên xây dựng lối sống lành mạnh cùng nhau, như tập thể dục, ăn uống cân bằng và hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc sức khỏe. Khi việc giữ gìn sức khỏe trở thành mục tiêu chung, mối quan hệ cũng dễ trở nên tích cực hơn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ nên khám vú định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như khối u ở vú, thay đổi hình dạng vú, tiết dịch bất thường ở núm vú hoặc đau kéo dài.

Sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống hay vận động mà còn liên quan đến môi trường cảm xúc và chất lượng các mối quan hệ xung quanh. Một mối quan hệ lành mạnh nên mang lại sự hỗ trợ và cảm giác an toàn, thay vì trở thành nguồn áp lực kéo dài cho cả tinh thần lẫn cơ thể.

