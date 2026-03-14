Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh". Đây là dự thảo Nghị định để hướng dẫn thực hiện Luật Phòng bệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026.

Một điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo Nghị định là đề xuất cơ chế bồi thường đối với các trường hợp gặp tai biến nghiêm trọng sau tiêm chủng.

Đây được xem là điểm mới bởi trước đây các quy định về tiêm chủng chủ yếu tập trung vào tổ chức thực hiện và bảo đảm an toàn tiêm chủng, trong khi cơ chế bồi thường cho các trường hợp tai biến nặng chưa được quy định rõ ràng.

Đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cho người bị tai biến sau tiêm chủng

Theo dự thảo Nghị định, nếu người thuộc diện tiêm chủng bắt buộc xảy ra tai biến nghiêm trọng sau tiêm dẫn đến khuyết tật hoặc tử vong, Nhà nước sẽ thực hiện bồi thường theo quy định.

Cụ thể, đối với trường hợp người được tiêm bị khuyết tật do tai biến sau tiêm, mức bồi thường dự kiến là 30 lần mức lương cơ sở, cùng với chi phí khám chữa bệnh và khoản thu nhập bị mất hoặc giảm sút do ảnh hưởng của tai biến.

Trong trường hợp người được tiêm tử vong, gia đình sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị trước khi tử vong, mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở, cùng khoản bù đắp tổn thất tinh thần 100 triệu đồng cho thân nhân người bị thiệt hại. Ngoài ra, các chi phí liên quan đến thu nhập bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại cũng được xem xét bồi thường theo quy định.

Dự thảo cũng quy định chi tiết việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp này. Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh và phục hồi chức năng sẽ được thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần chi phí đồng chi trả hoặc vượt phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo hóa đơn hoặc bảng kê chi phí có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và vận chuyển bệnh nhân sẽ được thanh toán theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, trên cơ sở hóa đơn hoặc bảng kê chi phí hợp lệ.

Trong trường hợp người bệnh phải nhập viện điều trị và phát hiện thêm các bệnh khác không liên quan đến tiêm chủng, chi phí điều trị các bệnh này sẽ do cá nhân tự chi trả theo quy định hiện hành.

Dự thảo cũng quy định quy trình xác định tai biến sau tiêm. Theo đó, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo điều tra tai biến nặng, cơ quan chuyên môn y tế cấp tỉnh phải chuẩn bị hồ sơ và tổ chức họp hội đồng tư vấn chuyên môn để đánh giá nguyên nhân. Kết luận của hội đồng sẽ là căn cứ để xác định trường hợp có thuộc diện được Nhà nước bồi thường hay không.

Theo các chuyên gia, việc bổ sung cơ chế bồi thường không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn góp phần tăng cường niềm tin của xã hội đối với hoạt động tiêm chủng, vốn là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch bệnh.