2 nam sinh bất ngờ phát hiện nhiễm HIV: 1 phút buông thả có thể thay đổi cả cuộc đời

Với họ, điều đáng sợ không chỉ là những ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn là sự thay đổi hoàn toàn của cuộc sống. Nhiều kế hoạch, ước mơ tưởng như đang rộng mở bỗng dừng lại đột ngột, để lại sự tiếc nuối và dằn vặt kéo dài.

Sai lầm của một sinh viên đang ôn thi cao học

Tiểu Giang (tên đã thay đổi) là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Gia đình luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, còn bản thân cậu cũng đang nỗ lực ôn thi cao học.

Áp lực học tập kéo dài khiến Tiểu Giang thường xuyên căng thẳng và mệt mỏi. Để giải tỏa tâm lý, cậu bắt đầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò và nhiều lần có quan hệ tình dục với bạn khác giới mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Một thời gian sau, Tiểu Giang bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi và suy nhược, ảnh hưởng rõ rệt đến việc học tập. Linh cảm có điều không ổn, cậu âm thầm đến bệnh viện làm xét nghiệm.

Vài ngày sau, trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương liên hệ và thông báo rằng kết quả cho thấy cậu có khả năng đã nhiễm HIV, cần làm thêm xét nghiệm khẳng định.

Khoảnh khắc đó, Tiểu Giang kể rằng mình “như bị sét đánh”. Cậu trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn: nghi ngờ, tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy nhiên, trốn tránh không thể thay đổi sự thật, nên cậu quyết định tiếp tục kiểm tra tại một cơ sở y tế khác.

Kết quả cuối cùng xác nhận cậu đã nhiễm HIV.

“Suốt từ nhỏ đến lớn tôi luôn là niềm tự hào của gia đình. Giờ mắc căn bệnh này, tôi biết phải đối diện với bố mẹ thế nào?”, Tiểu Giang nhớ lại trong nước mắt.

Sau cú sốc ban đầu, với sự hỗ trợ của bác sĩ và chuyên gia tâm lý, cậu dần chấp nhận thực tế. Tiểu Giang quyết định tập trung vào việc học, luyện tập thể thao và giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục theo đuổi mục tiêu thi cao học.

“Sự cố trên con đường thi cử khiến tôi lạc lối một thời gian, nhưng cuộc đời vẫn còn rất dài. Nếu năm nay không đỗ, tôi sẽ tiếp tục thi lại năm sau”.

Sai lầm của một chàng trai 18 tuổi

Một câu chuyện khác đến từ một chàng trai 18 tuổi. Cậu kể rằng vào tháng 6/2021, vì cảm thấy quá buồn chán nên đã mở một ứng dụng hẹn hò và trò chuyện với một người đàn ông khác. Ngày hôm sau, hai người gặp nhau và có quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Một tháng sau, do yêu cầu công việc, cậu phải xét nghiệm máu kiểm tra HIV. Đến tháng 8, cậu nhận được cuộc gọi yêu cầu đến bệnh viện xét nghiệm lại vì kết quả có dấu hiệu bất thường.

“Khi đó tôi linh cảm mình có thể đã nhiễm bệnh”, cậu nhớ lại.

Sau lần xét nghiệm thứ hai, bác sĩ thông báo kết quả ban đầu dương tính và cần kiểm tra khẳng định. Trong thời gian chờ đợi, cậu sống trong trạng thái hoang mang và tuyệt vọng, liên tục tìm kiếm trên mạng về khả năng dương tính giả.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi: cậu đã nhiễm HIV.

“Trước đó tương lai của tôi đang rất sáng sủa, tôi sắp có một công việc tốt. Nhưng giờ mọi thứ gần như sụp đổ. Tôi không biết phải đối diện với cha mẹ thế nào, khi bạn bè đều lập gia đình và xây dựng sự nghiệp”.

HIV và AIDS là gì?

HIV - virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus này tấn công và phá hủy các tế bào miễn dịch, khiến hệ miễn dịch suy yếu dần.

Nếu không được điều trị, HIV có thể tiến triển thành AIDS - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, giai đoạn mà hệ miễn dịch đã bị tổn thương nghiêm trọng và cơ thể dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Ở giai đoạn đầu, người nhiễm HIV có thể không có triệu chứng rõ ràng. Virus tồn tại trong cơ thể nhưng hệ miễn dịch chưa bị phá hủy nhiều, vì vậy nhiều người không biết mình đã nhiễm bệnh.

Khi bệnh tiến triển nặng hơn, hệ miễn dịch suy giảm mạnh, cơ thể dễ mắc nhiều bệnh nhiễm trùng và ung thư cơ hội. Đây là giai đoạn AIDS.

Những triệu chứng thường gặp

Khi bệnh phát triển, người nhiễm HIV có thể xuất hiện các dấu hiệu như sốt kéo dài, sụt cân nhanh, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy mãn tính, ho kéo dài, nổi hạch toàn thân, đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ hoặc phản xạ chậm.

HIV lây truyền qua những con đường nào?

Virus HIV tồn tại chủ yếu trong máu, tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ. Virus có thể lây sang người khác khi các dịch này xâm nhập vào cơ thể.

Ba con đường lây truyền chính gồm:

- Quan hệ tình dục không an toàn: Virus trong tinh dịch hoặc dịch âm đạo có thể xâm nhập qua niêm mạc sinh dục.

- Lây qua đường máu: Như truyền máu nhiễm virus, dùng chung kim tiêm, dụng cụ y tế không được khử trùng.

- Lây từ mẹ sang con: Có thể xảy ra trong thai kỳ, khi sinh hoặc khi cho con bú.

Làm thế nào để phòng tránh HIV?

Hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn HIV. Tuy nhiên, điều trị kháng virus (ARV) có thể giúp kiểm soát virus hiệu quả, cho phép người nhiễm HIV sống gần như bình thường và có tuổi thọ gần tương đương người khỏe mạnh.

Biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, tránh các hành vi nguy cơ cao, không dùng chung kim tiêm, xét nghiệm HIV định kỳ nếu có nguy cơ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phòng chống HIV không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn cần sự chủ động của mỗi cá nhân. Chỉ một phút chủ quan hoặc buông thả cũng có thể để lại hậu quả lâu dài cho cả cuộc đời.

Nguồn và ảnh: Sohu