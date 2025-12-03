Nam sinh 19 tuổi bị nhiễm HIV do 1 sai lầm trong quan hệ tình dục đồng giới

Gần đây, anh Ngô Tấn Huỳnh (thường gọi là Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ xét nghiệm HIV cộng đồng tại TP.HCM) tiếp nhận trường hợp một sinh viên năm nhất, 19 tuổi, đang học tại một trường đại học ở TP.HCM. Bạn tìm đến nhờ tư vấn sau khi đọc được nhiều thông tin trên mạng xã hội về sự gia tăng các ca nhiễm HIV trong giới trẻ và cảm thấy lo lắng về lần quan hệ không an toàn của mình cách đây 3 tháng.

Theo lời kể, đó là lần quan hệ đầu tiên trong đời và bạn không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Vì thiếu kiến thức, bạn tin rằng quan hệ giữa nam và nam không thể lây nhiễm HIV, chỉ quan hệ khác giới mới có nguy cơ. Chính suy nghĩ sai lầm này khiến bạn chủ quan và không lường trước hậu quả.

Nhiễm HIV do 1 sai lầm trong quan hệ tình dục đồng giới

Trong suốt 30 phút chờ kết quả xét nghiệm, bạn sinh viên rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Khi nhận thông tin dương tính HIV, bạn bật khóc và ngã quỵ ngay tại chỗ, không thể chấp nhận được sự thật. Bạn nói trong nấc nghẹn: "Em chỉ mới một lần thôi… Em tưởng nam với nam không bị. Giờ em hối hận quá, thấy có lỗi với gia đình và bản thân, chỉ muốn biến mất cho rồi".

Trước tinh thần suy sụp của bạn, anh Huỳnh Sachi đã dành thời gian giải thích rõ ràng về HIV hiện nay, giúp bạn hiểu rằng:

- HIV không còn là án tử.

- Người nhiễm nếu điều trị ARV sớm, uống thuốc đều đặn có thể sống khỏe mạnh đến tuổi thọ tự nhiên.

- Có thể tiếp tục học tập, làm việc, xây dựng tương lai và chăm lo cho gia đình như bất kỳ ai.

Sau khi được trấn an và tư vấn đầy đủ, bạn sinh viên đã bình tĩnh hơn và đồng ý bước vào điều trị. Đây là điểm sáng quan trọng, bởi phát hiện và điều trị sớm giúp kiểm soát tải lượng virus, bảo vệ hệ miễn dịch và ngăn ngừa tiến triển sang giai đoạn nặng, vốn có tỷ lệ biến chứng và tử vong cao.

Bài học từ câu chuyện: Giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục vẫn đang bị bỏ ngỏ

Trường hợp này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của:

- Giáo dục giới tính đúng đắn.

- Kiến thức về tình dục an toàn.

- Hiểu biết về các đường lây truyền HIV.

Đáng lo ngại là nhiều bạn trẻ vẫn tin rằng quan hệ đồng giới không lây HIV, trong khi trên thực tế, mọi hình thức quan hệ không an toàn đều có nguy cơ, bất kể giới tính hay xu hướng tình dục. Việc sử dụng biện pháp bảo vệ trong mọi lần quan hệ là điều cực kỳ quan trọng.

Anh Huỳnh Sachi chia sẻ: "Nếu các bạn trẻ được cung cấp kiến thức đúng ngay từ đầu, rất nhiều trường hợp đau lòng đã có thể tránh được. Điều quan trọng nhất là đừng sợ, đừng trốn tránh. Xét nghiệm sớm, điều trị sớm sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh".

TS Nguyễn Lương Tâm (Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh) mới đây chia sẻ, hiện nay, tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm 2024, hệ thống y tế đã thực hiện hơn 3,4 triệu mẫu xét nghiệm HIV và phát hiện 13.351 trường hợp dương tính qua sàng lọc. Tính đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận 245.762 người nhiễm HIV còn sống và 116.004 người nhiễm HIV tử vong. Hình thái lây nhiễm HIV đã thay đổi mạnh so với hơn một thập niên trước. HIV lây qua đường tình dục tăng lên tới 70% và trở thành hình thái lây truyền chính. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM) tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi, vốn dễ chịu tác động của thay đổi hành vi tình dục và áp lực xã hội. Đây chính là lời cảnh báo đến mọi người, tuyệt đối không chủ quan!

(Ảnh minh họa: Internet)