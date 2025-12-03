Cúm A đang tăng nhanh: Đừng bỏ qua khuyến cáo "1 hạn chế, 1 tạm hoãn, 1 đủ và 1 tránh" đển né ốm vặt

Mùa cúm A ở Việt Nam đã "nóng", nhiều bệnh viện quá tải

Thời điểm cuối năm 2025, nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang ghi nhận số ca mắc Cúm A tăng đột biến khiến không ít gia đình phải giật mình. Ví dụ, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mỗi ngày đơn vị truyền nhiễm tiếp nhận 20-30 ca mới, số bệnh nhân nội trú thường dao động quanh 30 người. Nhiều ca bệnh ghi nhận có diễn biến nặng, đặc biệt ở người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), khoa khám bệnh cũng đang tiếp nhận 10-20 ca/ngày, và một nửa giường bệnh truyền nhiễm luôn kín - nhiều người nhập viện khi đã có biến chứng viêm phổi.

Cúm A không "chừa" lứa tuổi nào, từ trẻ em, người trẻ, đến người già, người có bệnh nền. Điều này đặt ra một thực tế rõ rệt: Virus cúm đang lan nhanh trong cộng đồng, và nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm, sức khỏe cá nhân và gia đình rất dễ bị ảnh hưởng.

Vậy, giữa "mùa cúm bùng phát", bạn nên làm gì để bảo vệ mình và cả gia đình? Dưới đây là 4 nguyên tắc đơn giản, dễ nhớ mà ai cũng có thể áp dụng…

Theo thông báo từ Bộ Y tế, số ca cúm mùa tại Việt Nam đang gia tăng, các chủng lưu hành phổ biến gồm Cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B.

Dù virus chưa có dấu hiệu đột biến nguy hiểm, tốc độ lây lan và số ca mắc mới vẫn khiến nhiều người lo ngại.

Vậy làm sao để tự bảo vệ bản thân và người thân, đặc biệt là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai… - những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất?

Dưới đây là 4 nguyên tắc đơn giản, dễ thực hiện nhưng rất hiệu quả như một "áo giáp" mùa cúm dành cho bạn:

1. Hạn chế đưa trẻ em đi chỗ đông người

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị virus tấn công. Tốt nhất, bạn nên tránh đưa con đến các nơi đông đúc như chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu vực đông người — vì cúm lây lan rất nhanh qua tiếp xúc gần.

Ít gặp gỡ, ít đi chỗ đông là một cách hiệu quả để giảm rủi ro cho bé.

2. "Tạm hoãn" các chuyến chơi xa, hoạt động ngoài trời

Nhiều người có thói quen đi dã ngoại, leo núi, ra bờ sông - hồ cuối tuần để thư giãn. Nhưng mùa lạnh + thay đổi nhiệt độ thất thường + không khí lạnh. Tất cả có thể làm suy giảm sức đề kháng, khiến cơ thể dễ "đón" cúm hơn.

Thay vào đó, nếu muốn thư giãn, bạn có thể chọn ở nhà, tránh phơi mình lâu dưới lạnh hoặc gió, và giữ ấm tốt.

3. Ăn đủ chất: Ưu tiên thực phẩm giàu protein, dinh dưỡng

Sức đề kháng chính là "lá chắn" vững chắc nhất chống cúm. Vì vậy, đừng quên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là protein chất lượng cao như trứng, cá, sữa, thịt nạc.

Một chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất giúp cơ thể duy trì sức khỏe, tăng cường khả năng chống virus, đặc biệt quan trọng trong mùa đông và khi nguy cơ cúm cao.

4. Giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh thức khuya

Trong thời điểm này, chúng ta cũng cần có những thay đổi hợp lý trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, tốt nhất là không thức khuya làm thêm giờ, vì điều này cũng sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh. Cơ thể cần ngủ đủ giấc, thư giãn, tránh làm việc quá sức.

Cùng với đó, duy trì thói quen rửa tay sạch, che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang khi cần, tránh tiếp xúc gần người có biểu hiện cúm - góp phần ngăn chặn virus lây lan hiệu quả.

Nhỏ mà hiệu quả: Bí quyết vượt qua mùa cúm

Thực ra, để khỏe mạnh qua mùa cúm không cần mẹo cầu kỳ, chỉ cần giữ cho cơ thể đủ ấm, đủ dinh dưỡng, đủ nghỉ ngơi, hạn chế đi chỗ đông, hạn chế tiếp xúc.

Khi bạn kiên trì áp dụng ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh lạnh, giữ vệ sinh... chính bạn đang xây lại "lá chắn đề kháng" vững chắc cho bản thân và gia đình.

Mùa cúm có thể hoành hành, nhưng nếu biết chăm chút sức khỏe mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vượt qua mùa đông khoẻ mạnh, bình yên.