Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này

Tiểu đường là một bệnh mạn tính đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trên toàn cầu. Trong việc quản lý tiểu đường, chế độ ăn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Các bác sĩ khuyên rằng người tiểu đường nên chú ý lựa chọn thực phẩm hằng ngày, thà ăn nhiều thịt còn hơn tiêu thụ những món tưởng vô hại nhưng lại gây hại nghiêm trọng.

Đặc biệt, ba nhóm thực phẩm nguy hiểm mà người tiểu đường nên hạn chế tối đa. Đây là những “thủ phạm thầm lặng” khiến bệnh tiểu đường tiến triển nhanh hơn.

1. Sản phẩm sữa béo

Nhiều người biết sữa béo có thể ảnh hưởng sức khỏe, nhưng chưa nhận thức hết nguy cơ với người tiểu đường. Các loại sữa toàn phần, bơ, phô mai chứa lượng lớn chất béo bão hòa, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL), đặc biệt với những người đã có vấn đề về chuyển hóa.

Hậu quả là: nguy cơ tim mạch tăng, kháng insulin trầm trọng hơn, khiến đường huyết khó kiểm soát. Nếu kết hợp với tăng cân, đặc biệt ở người thừa cân, nguy cơ bệnh tim và đột quỵ càng cao. Do đó, bác sĩ khuyên chọn sữa ít béo hoặc không béo, như sữa tách béo, sữa chua ít béo.

2. Mứt và trái cây sấy

Nhiều người thích ăn mứt và trái cây sấy, đặc biệt mùa thu đông, vì ngọt, tiện lợi và cung cấp năng lượng. Nhưng hầu hết các sản phẩm này chứa lượng đường và chất bảo quản rất cao, dễ khiến đường huyết tăng vọt.

Với người tiểu đường, đường huyết biến động lớn sẽ làm kháng insulin nặng hơn, tăng nguy cơ biến chứng cấp tính và lâu dài ảnh hưởng đến thận, mắt, thần kinh, thậm chí dẫn đến bệnh bàn chân tiểu đường, bệnh võng mạc tiểu đường.

Ngay cả trái cây sấy tự nhiên cũng chứa đường cao, nếu không kiểm soát sẽ khiến đường huyết mất ổn định. Lời khuyên là nên chọn trái cây tươi hoặc thêm một chút hạt, hạt giống giàu chất xơ để thay thế.

3. Thực phẩm chứa đường và đồ ngọt chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo đều chứa lượng đường thêm rất cao, dễ làm đường huyết tăng nhanh, tăng gánh nặng cho insulin, lâu dài dẫn đến kháng insulin nghiêm trọng.

Thêm vào đó, đường nhiều còn khiến tích mỡ bụng, mỡ nội tạng hoạt động mạnh, tăng nguy cơ tim mạch. Ngay cả các sản phẩm “low-fat” hay “low-cal” cũng thường chứa đường ẩn, cần đọc nhãn kỹ để tránh sai lầm.

Nếu muốn ăn ngọt, có thể chọn nguồn ngọt tự nhiên như trái cây hoặc chất tạo ngọt ít đường, đồng thời tăng chất xơ để làm chậm hấp thu đường, duy trì đường huyết ổn định.

Người tiểu đường nên:

- Hạn chế sản phẩm sữa béo, mứt/trái cây sấy, thực phẩm chứa đường.

- Ưu tiên thịt nạc, thực phẩm ít đường, ít béo, giàu chất xơ.

- Kiểm soát lượng và tần suất ăn ngọt, duy trì đường huyết ổn định.

- Kết hợp lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, theo dõi sức khỏe thường xuyên để ngăn ngừa biến chứng.

Nguồn và ảnh: Sohu