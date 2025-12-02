Sáng dậy thấy 4 thứ này sợ rằng gan đã "rỗ như tổ ong", khối u đang gặm nhấm

Gan được ví như "nhà máy giải độc" của cơ thể, có khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, các triệu chứng của tổn thương gan, đặc biệt là ung thư gan, thường xuất hiện âm thầm và chỉ bộc lộ rõ ràng khi khối u đã phát triển đến mức độ nghiêm trọng, làm chức năng gan bị suy giảm mạnh. Nếu gan đã bị "rỗ như tổ ong" và khối u ác tính đang âm thầm gặm nhấm, cơ thể sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất vào buổi sáng sớm.

Đây là 4 bất thường khi thức dậy bạn cần cảnh giác, bởi chúng có thể là tiếng kêu cứu của gan:

1. Nước tiểu vàng bất thường

Khi thức dậy, bạn nên kiểm tra màu sắc nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng sẫm, màu hổ phách đậm hoặc thậm chí là vàng nâu như nước trà đặc, đây là dấu hiệu đáng báo động. Tình trạng này khác với nước tiểu vàng do thiếu nước.

Trong các bệnh gan nghiêm trọng, đặc biệt là ung thư gan hoặc xơ gan, khối u làm giảm khả năng chuyển hóa và bài tiết sắc tố mật Bilirubin. Chất Bilirubin tích tụ trong máu và được thận đào thải ra ngoài với nồng độ cao, khiến nước tiểu bị đổi màu đậm. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm quan trọng của sự tắc nghẽn hoặc suy yếu chức năng gan.

2. Mệt mỏi và suy nhược kéo dài dù đã ngủ đủ

Ảnh minh họa

Nếu bạn luôn cảm thấy uể oải, yếu ớt ngay cả khi đã ngủ đủ giấc, đừng bao giờ đổ lỗi cho sự lười biếng. Tổn thương gan, đặc biệt là khi khối u ung thư gan bắt đầu phát triển, sẽ làm giảm khả năng chuyển hóa năng lượng và hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Gan bị bệnh không thể giải độc hiệu quả các chất thải chuyển hóa (như amoniac), khiến chúng tích tụ trong máu và gây ra cảm giác mệt mỏi thần kinh và suy nhược toàn thân. Tình trạng mệt mỏi này thường kéo dài cả ngày nhưng trở nên rõ ràng nhất khi bạn vừa thức dậy.

3. Mất cảm giác thèm ăn, buồn nôn khi thức dậy

Nếu bạn không muốn ăn sáng, kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn ói ngay khi thức dậy, bạn cần cẩn thận kiểm tra sức khỏe gan.

Gan tham gia vào quá trình tiêu hóa bằng cách sản xuất dịch mật và các enzyme tiêu hóa. Khi gan bị tổn thương nặng, sự sản xuất dịch mật giảm, khiến chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, gây ra chán ăn, đầy hơi và khó chịu ở dạ dày. Đặc biệt đối với ung thư gan, khối u phát triển có thể chèn ép các cơ quan tiêu hóa lân cận, làm tăng cảm giác buồn nôn và mất cảm giác thèm ăn.

4. Chảy máu khi đánh răng hoặc bầm tím da khó hiểu

Ảnh minh họa

Nếu bạn thường xuyên thấy chảy máu nướu răng khi đánh răng, hoặc thấy trên da xuất hiện các vết bầm tím không rõ nguyên nhân, điều đó cho thấy chức năng đông máu của cơ thể đang bị ảnh hưởng.

Gan là nơi sản xuất hầu hết các yếu tố đông máu. Khi ung thư gan hoặc các bệnh gan mãn tính khác như xơ gan làm tổn thương tế bào gan, khả năng sản xuất các yếu tố này bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng giảm các yếu tố đông máu và thiếu tiểu cầu thứ cấp. Đây là bằng chứng cho thấy sự cố đã xảy ra trong hệ thống tạo máu và giải độc của gan.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor