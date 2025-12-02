Cứu sống bệnh nhân đột quỵ do vỡ túi phình mạch máu não nguy cơ tử vong cao

Trước đó, đêm 19/11, bệnh nhân N.T.P. (52 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng đau đầu dữ dội, lơ mơ, có dấu hiệu suy hô hấp và tổn thương não thứ phát rất cao.

Vài ngày trước, bà P. có những cơn đau đầu âm ỉ, chóng mặt nhẹ, bà tự mua thuốc uống tại nhà. Khoảng 30 phút trước khi vào viện, cơn đau đầu đột ngột tăng dữ dội như “búa bổ”, khiến bà nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.

Kết quả chụp CT sọ não khẩn cho thấy hình ảnh xuất huyết dưới nhện là một loại xuất huyết não, nhiều khả năng túi phình mạch máu não đã vỡ.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu kịp thời bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não tiên lượng tử vong cao. (Ảnh: BVCC)

Nhận định đây là trường hợp cực kỳ nguy kịch, ê kíp bác sĩ trực lập tức đặt nội khí quản bảo vệ đường thở và chỉ định chụp CT mạch máu não khẩn cấp. Hình ảnh mạch máu xác định có túi phình động mạch cảnh trong trái đã vỡ, kích thước 5,3 x 2,9 mm, tại vị trí cuối động mạch cảnh trong.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch - nút túi phình bằng coils. Trong phòng can thiệp, vi ống thông được luồn từ động mạch đùi lên động mạch cảnh trong, tiếp cận túi phình và thả coils để bít kín hoàn toàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái xuất huyết - biến chứng có thể dẫn đến tử vong tức thì. Ca can thiệp kéo dài gần 2 giờ và kết thúc thuận lợi.

Sau 4 ngày hôn mê, bà P dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở trở lại, các chỉ số huyết động ổn định. Bệnh nhân được rút nội khí quản và chuyển lên Khoa Nội Thần kinh để tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Công Trí, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Xuất huyết dưới nhện xảy ra khi máu chảy vào khoang dưới nhện quanh não, thường khởi phát đột ngột và không do chấn thương. Nguyên nhân phổ biến nhất là vỡ túi phình mạch máu não – những túi phình tồn tại âm thầm, gần như không có triệu chứng cho đến khi vỡ và gây chảy máu ồ ạt.

Khi vỡ, bệnh nhân thường gặp cơn đau đầu dữ dội, kèm nôn ói, chóng mặt, cứng cổ, lơ mơ hoặc hôn mê. Đây là một cấp cứu thần kinh tối khẩn, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị chuyên khoa”.

Nguyên nhân hình thành túi phình mạch máu não thường liên quan đến tình trạng thành mạch bị tổn thương kéo dài do tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thói quen hút thuốc lá hoặc uống nhiều rượu bia.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân ít gặp hơn như nhiễm khuẩn, nấm, chấn thương, sử dụng ma túy, phơi nhiễm phóng xạ hoặc u não cũng có thể góp phần làm xuất hiện túi phình.

Nếu không được điều trị kịp thời, xuất huyết dưới nhện có thể gây tử vong nhanh chóng hoặc để lại các di chứng nặng nề như liệt, rối loạn nhận thức, suy giảm khả năng sinh hoạt và lao động. Người bệnh còn phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm khác như co thắt mạch não, nhồi máu não...

Vì vậy, việc nhận biết sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò then chốt, quyết định cơ hội sống còn cũng như chất lượng cuộc sống về sau của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu đột ngột, đau đầu kèm nôn ói, cứng gáy, choáng váng; yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ; hoặc lơ mơ, co giật, hôn mê, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và can thiệp mạch não để được xử trí kịp thời.