Những điều cấm kỵ khi ăn tôm, mắc phải dễ suy thận

Chị Trương (40 tuổi, Trung Quốc) là tín đồ hải sản thực thụ, tôm, cua, nghêu sò gần như xuất hiện hầu hết trên bàn ăn hằng ngày.

Gần đây, chị cảm thấy bụng không thoải mái , đặc biệt sau khi ăn tôm thường xuyên xuất hiện khô miệng, khó tiểu về đêm . Ban đầu, chị nghĩ do căng thẳng công việc , nhưng khi đi khám sức khỏe, bác sĩ nhận định vấn đề nhiều khả năng liên quan tới thói quen ăn uống , đặc biệt là cách kết hợp tôm với các thực phẩm khác.

Kết quả kiểm tra cho thấy thận của chị Trương có dấu hiệu giảm chức năng , bác sĩ cảnh báo kết hợp hải sản không đúng cách có thể làm thận chịu thêm gánh nặng .

Tôm giàu dinh dưỡng nhưng tiềm ẩn rủi ro

Tôm nổi tiếng ít chất béo, giàu protein , đồng thời chứa vitamin A, D và khoáng chất như canxi, phospho, selenium . Ăn thường xuyên giúp tăng miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tốt cho xương .

Tuy nhiên, tôm cũng có một số nguy cơ tiềm ẩn , đặc biệt khi kết hợp với một số thực phẩm không phù hợp , có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận .

- Cholesterol cao: Tôm tuy ít béo nhưng cholesterol cao, người có chức năng thận kém ăn nhiều tôm có thể dẫn tới rối loạn mỡ máu , tăng gánh nặng cho thận.

- Purine cao: Tôm thuộc nhóm hải sản, chứa nhiều purine, chuyển hóa thành axit uric , dư thừa sẽ làm thận chịu áp lực, lâu dài dễ gây gout hoặc sỏi thận .

- Ô nhiễm từ môi trường: Tôm sống trong nước có thể chứa kim loại nặng hoặc chất độc hại , tích tụ lâu dài cũng ảnh hưởng xấu tới thận.

3 cách kết hợp tôm dễ hại thận

- Tôm thực phẩm giàu vitamin C: Nhiều người thích ăn tôm kèm chanh, cam để tăng hấp thu dinh dưỡng. Tuy nhiên, astaxanthin trong tôm gặp vitamin C trong cơ thể có thể tạo ra chất độc ảnh hưởng thận , đặc biệt với người thận yếu, lâu dài có thể dẫn tới suy giảm chức năng thận .

- Tôm thực phẩm nhiều oxalate: Thực phẩm như rau chân vịt, củ cải đường chứa oxalate. Khi ăn cùng tôm giàu canxi , oxalate sẽ kết hợp với canxi hình thành sỏi oxalat , tăng nguy cơ sỏi thận .

- Tôm rượu bia: Nhiều người thích uống rượu khi ăn tôm. Thực tế, rượu làm gan và thận phải làm việc nhiều hơn , kết hợp với tôm có thể chứa kim loại nặng , tăng nguy cơ tích tụ độc chất trong thận , tổn hại lâu dài.

Cách ăn tôm an toàn, bảo vệ thận

- Kết hợp với thực phẩm ít oxalate: Chọn bắp cải, cà rốt, các loại đậu để giảm nguy cơ sỏi thận.

- Tránh thực phẩm giàu cholesterol: Không ăn tôm cùng nội tạng động vật, thịt đỏ ; nên kết hợp với rau xanh, salad, ngũ cốc nguyên hạt để duy trì mỡ máu ổn định.

- Kiểm soát lượng và tần suất: Người bình thường nên ăn 2–3 lần/tuần ; người có vấn đề thận cần giảm lượng để không làm thận quá tải .

