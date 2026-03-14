10 năm đợi chờ, vợ về nước "vỡ mộng" đêm tân hôn thứ hai: Sự thật phũ phàng đằng sau chiếc giường lạnh lẽo!

"Cú sốc" trong "đêm tân hôn thứ hai"

Sau mười năm xa cách, chị N.T.H (47 tuổi) trở về Việt Nam sau một thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cuộc đoàn tụ với chồng là anh Đ.N.H (50 tuổi) khiến chị mang theo rất nhiều kỳ vọng về một lần tái hợp nồng nhiệt, giống như một "đêm tân hôn thứ hai".

Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Trong khoảnh khắc tưởng chừng ngập tràn cảm xúc ấy, dù rất nỗ lực, anh H. lại không thể duy trì sự cương cứng để hoàn thành cuộc yêu.

Những lần sau đó cũng không khá hơn, từ niềm háo hức ban đầu, chị H. dần chuyển sang lo lắng và hoang mang. "Chẳng lẽ xa nhau lâu quá, anh ấy đã có người khác hay mình không còn sức hút?", chị H. tự dằn vặt.

Lo lắng trước tình trạng này, vợ chồng chị H. tìm đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thuộc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám và được ThS.BS Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm đã chỉ ra những lầm tưởng phổ biến trong đời sống phòng the mà nhiều cặp đôi vẫn vô tình mắc phải.

Lầm tưởng 1: Càng xa nhau, "chuyện ấy" càng nồng cháy? Sai lầm chết người!

Đa số chúng ta đều tin rằng khoảng cách sẽ nuôi dưỡng sự mong đợi và sau một thời gian dài xa cách, người đàn ông sẽ trở lại với sự khao khát mãnh liệt. Tuy nhiên, thực tế tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác với những gì nhiều người vẫn nghĩ.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc khẳng định: "10 năm xa cách không phải là liều thuốc kích thích, mà là một 'hố đen' về cảm xúc và thói quen. Khoảng cách và thời gian dài khiến nhịp sinh học giữa hai vợ chồng dần lệch nhau. Trong suốt một thập kỷ, người chồng đã quen với việc tự giải quyết hoặc tiết chế nhu cầu sinh lý. Vì vậy khi người bạn đời đột ngột xuất hiện, cơ thể không kịp thích nghi với kịch bản tình dục mới khi có mặt của 'đối tác thực sự'.

Ngoài ra, áp lực phải 'diễn', kỳ vọng quá lớn từ người vợ, vô hình lại trở thành gánh nặng tâm lý lo lắng hiệu suất đối với người chồng. Khi tâm trí bị chi phối bởi suy nghĩ phải thể hiện thật tốt, cơ thể thường phản ứng ngược lại bằng cách 'đình công'".

Lầm tưởng 2: Cương kém chỉ do "hỏng máy móc"? Tâm lý cũng là một "nút thắt"

Để tìm nguyên nhân tình trạng cương kém của anh H., ThS.BS Phạm Minh Ngọc đã chỉ định thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng sinh lý.

Kết quả cho thấy, anh H. bị rối loạn mỡ máu và suy giảm testosterone. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng cương. Testosterone thấp làm giảm ham muốn và khả năng đáp ứng sinh lý, trong khi rối loạn mỡ máu tác động đến hệ mạch máu - một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sự cương cứng.

Từ kết quả này, nhiều người sẽ nghĩ: "Đây là vấn đề do bệnh lý, uống thuốc là xong". Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh: "Điều trị cương kém không chỉ là sửa chữa "phần cứng" (sinh lý) mà phải trị liệu cả "phần mềm" (tâm lý)".

Ở trường hợp của anh H., ngoài các chỉ số sức khỏe suy giảm do tuổi tác, nguyên nhân cốt lõi khiến thuốc hỗ trợ cũng phải chào thua chính là áp lực tâm lý. Anh lo lắng về hiệu suất, phải làm sao để phục vụ vợ tốt, vợ đạt được thỏa mãn trong chuyện ấy. Thậm chí ám ảnh với suy nghĩ nếu mất cương thì đồng nghĩa với việc mình đã già yếu và thất bại.

"Nếu chỉ điều trị dược lý mà không giải tỏa được nút thắt trong tâm lý, thì mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển" - Bác sĩ cho biết.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội tư vấn cho cặp vợ chồng. (Ảnh: BVCC)

Cái kết cho cuộc hồi sinh ở tuổi 50

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, điều trị trong trường hợp này không thể chỉ dựa vào thuốc hỗ trợ cương hay bổ sung nội tiết. Phác đồ cần kết hợp kiểm soát rối loạn mỡ máu, cải thiện testosterone, điều chỉnh lối sống và đặc biệt là trị liệu tâm lý cặp đôi.

Bác sĩ đã phải thực hiện một cuộc "cách mạng" trong tư duy của cặp đôi. Liệu pháp tập trung cảm nhận, liệu pháp tâm định được áp dụng. Thông qua các buổi tư vấn, anh chị được hướng dẫn cách trao đổi thẳng thắn về mong muốn. Chị H. học cách bớt kỳ vọng và chủ động hơn trong cuộc yêu, anh H. học cách chia sẻ về những khó khăn của bản thân thay vì âm thầm chịu đựng. Khi sự thấu hiểu xóa tan những lầm tưởng, áp lực được cởi bỏ, đời sống vợ chồng dần cải thiện. Cũng từ đây "ngọn lửa" tuổi 50 mới thực sự bắt đầu cháy lại bền bỉ hơn bao giờ hết.

Câu chuyện của vợ chồng chị H. cho thấy, đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như những kỳ vọng hay hình dung trước đó. Sau nhiều năm xa cách, điều cần thiết không phải là một sự "bùng cháy" tức thì, mà là thời gian để hai người hiểu lại nhau, điều chỉnh nhịp sống và tìm lại sự kết nối. Khi những lầm tưởng được tháo gỡ, sự đồng hành và chia sẻ chính là chìa khóa giúp hôn nhân tiếp tục được giữ lửa, ngay cả khi cả hai đã bước sang tuổi trung niên.