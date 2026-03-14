Một bác sĩ chuyên khoa thận giàu kinh nghiệm tại thành phố Mysore, Ấn Độ, đã giải thích cách một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thận, những dấu hiệu cho thấy chế độ ăn đang gây hại cho thận và khi nào bạn nên tìm đến sự trợ giúp y tế.

Bác sĩ Vipin Kaverappa P T, bác sĩ chuyên khoa thận tại hệ thống y tế Manipal Hospitals, Ấn Độ, cho biết thận liên tục lọc máu, loại bỏ các chất thải, điều chỉnh lượng chất lỏng và duy trì cân bằng điện giải. Những lựa chọn thực phẩm hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các chức năng này. Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng gánh nặng cho thận và theo thời gian góp phần làm suy giảm chức năng thận.

- Ăn quá nhiều muối làm cơ thể giữ nước và tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ lớn gây tổn thương thận.

- Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn thường chứa phụ gia và chất bảo quản có thể làm tăng gánh nặng cho quá trình lọc của thận.

- Tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính.

- Ăn quá nhiều protein có thể làm tăng nhu cầu lọc của thận, đặc biệt ở những người có dự trữ chức năng thận hạn chế.

- Lượng kali và phốt pho bất thường sẽ khó kiểm soát hơn khi chức năng thận suy giảm.

Những thói quen ăn uống kém lành mạnh kéo dài có thể làm các vấn đề về thận tiến triển nhanh hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng giúp hỗ trợ hoạt động của thận và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thận lâu dài.

Những lựa chọn thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ cho thận

Chức năng thận có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi thói quen ăn uống kéo dài. Việc thường xuyên tiêu thụ nhiều muối, đường, chất bảo quản và một số khoáng chất có thể dần làm suy giảm khả năng duy trì cân bằng chất lỏng và điện giải của thận.

Thỉnh thoảng ăn uống “quá đà” thường không gây vấn đề lớn đối với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài có thể đẩy nhanh tổn thương thận, đặc biệt ở những người mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có chức năng thận suy giảm.

Nhận thức được những nguy cơ này giúp mỗi người có thể chủ động phòng ngừa và bảo vệ chức năng thận tốt hơn trong dài hạn.

Lựa chọn thực phẩm tốt hơn cho sức khỏe thận

Việc thay đổi một số loại thực phẩm đơn giản có thể giúp giảm đáng kể lượng muối, đường và phụ gia gây áp lực lên thận, đồng thời vẫn đảm bảo hương vị và dinh dưỡng đầy đủ.

Theo thời gian, những lựa chọn ăn uống có ý thức này giúp duy trì huyết áp ổn định, cải thiện cân bằng chuyển hóa và giảm nguy cơ tổn thương thận.

Thay vì áp dụng các chế độ ăn cực đoan hoặc quá hạn chế, những điều chỉnh nhỏ nhưng bền vững thường dễ duy trì hơn và mang lại lợi ích lâu dài tốt hơn.

Dấu hiệu cảnh báo chế độ ăn có thể đang ảnh hưởng đến thận

Tình trạng căng thẳng đối với thận do chế độ ăn có thể phát triển dần theo thời gian. Các triệu chứng ban đầu đôi khi rất nhẹ, nhưng nhận biết sớm có thể giúp đánh giá kịp thời và ngăn ngừa bệnh tiến triển.

- Thay đổi tần suất đi tiểu hoặc lượng nước tiểu

- Sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc quanh mắt

- Mệt mỏi kéo dài hoặc giảm sức bền

- Buồn nôn hoặc chán ăn

- Đau lưng hoặc đau vùng hông không rõ nguyên nhân

- Nước tiểu có bọt hoặc màu sắc bất thường

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, bạn nên đi khám để được đánh giá y tế.



