"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình U70 trẻ đẹp như thiếu nữ: Bữa nào cũng ăn 1 loại quả "chống già" rất giàu collagen chợ Việt luôn sẵn

Mới đây, “chim công làng múa” Dương Lệ Bình đến Việt Nam khiến nhiều người không ngại chi tiền đi xem bà biểu diễn. Không chỉ bởi tên tuổi lẫy lừng trong làng nghệ thuật múa châu Á, nữ nghệ sĩ còn khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo quá trẻ trung so với tuổi thật.

Ở tuổi gần 70, Dương Lệ Bình vẫn giữ được vóc dáng thon thả, lưng thẳng, làn da căng mịn và thần thái thanh thoát đặc trưng của một vũ công. Nhiều khán giả chia sẻ rằng khi tận mắt chứng kiến bà trên sân khấu mới thực sự bất ngờ: Gương mặt gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác, bước đi nhẹ nhàng và mềm mại như thiếu nữ.

Không ít người tò mò: Bí quyết nào giúp nữ nghệ sĩ giữ được nhan sắc và phong thái đáng ngưỡng mộ như vậy?

Điều thú vị là, theo chia sẻ của chính Dương Lệ Bình, bí quyết trẻ lâu của bà không nằm ở thẩm mỹ dao kéo hay các biện pháp can thiệp phức tạp, mà đến từ lối sống kỷ luật: ăn uống khoa học, luyện tập đều đặn và đặc biệt là một loại trái cây rất quen thuộc.

Loại quả giàu collagen mà Dương Lệ Bình ăn mỗi ngày

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Dương Lệ Bình cho biết bà không can thiệp thẩm mỹ. Thay vào đó, bà duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt: Mỗi ngày nhảy múa khoảng 2 tiếng đồng hồ để giữ cơ thể linh hoạt và tăng cường trao đổi chất.

Bên cạnh vận động, chế độ ăn uống của nữ nghệ sĩ cũng rất khoa học. Điều đáng chú ý là trong thực đơn hàng ngày của bà luôn xuất hiện một loại quả quen thuộc giàu collagen: Quả táo.

Ảnh: Internet

Cụ thể, thực đơn đơn giản của bà thường gồm:

Bữa trưa: 1 quả táo + 1 hộp thịt bò nhỏ + 1 bát súp gà

Bữa tối: 2 quả táo + khoảng 200g thịt bò

Sau 5 giờ chiều: Không ăn thêm bất cứ thứ gì

Táo gần như là loại trái cây không thể thiếu trong khẩu phần ăn mỗi ngày của nữ nghệ sĩ.

Thoạt nhìn, táo là loại quả bình dân, chợ Việt bán quanh năm. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy đây là thực phẩm có lợi cho làn da, vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Vì sao táo được xem là “trái cây vàng” cho làn da và vóc dáng?

Nghiên cứu chia sẻ trên Healthline cho thấy, ăn táo thường xuyên rất tốt cho vóc dáng, làn da:

Giúp kiểm soát cân nặng và giữ dáng

Táo chứa nhiều chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, người ăn dễ kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào trong ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn táo nguyên quả có thể làm tăng cảm giác no hơn so với uống nước ép táo. Nguyên nhân là táo nguyên quả giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, khiến cơ thể no lâu hơn.

Một nghiên cứu năm 2019 cũng gợi ý rằng việc tiêu thụ táo có thể giúp giảm chỉ số BMI, một yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dù vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định tác dụng giảm cân, nhưng nhìn chung, táo được xem là một lựa chọn tốt cho chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Bảo vệ da khỏi tác động môi trường

Ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và tia UV là những yếu tố khiến da nhanh lão hóa.

Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Một nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung polyphenol từ táo có thể giúp giảm các thay đổi trên da do tia UV gây ra, đồng thời hạn chế dấu hiệu lão hóa.

Hỗ trợ tái tạo và duy trì độ đàn hồi của da

Làn da của chúng ta liên tục tái tạo tế bào mới. Tuy nhiên, quá trình này chậm lại theo tuổi tác, khiến da mất độ đàn hồi, trở nên khô và xuất hiện nếp nhăn.

Một số nghiên cứu về chiết xuất tế bào gốc từ táo cho thấy khi sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da, thành phần này có thể cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và giảm nếp nhăn trên da.

Điều này lý giải vì sao nhiều sản phẩm mỹ phẩm hiện nay cũng sử dụng chiết xuất từ táo trong công thức.

Giảm viêm

Táo chứa các polyphenol như anthocyanin và flavonoid, có khả năng chống viêm.

Một loại flavonoid có tên fisetin, tự nhiên có trong táo, được cho là giúp cải thiện sức khỏe tế bào và giảm viêm trên da. Trong khi đó, một chế độ ăn giàu táo cũng được ghi nhận có thể giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, yếu tố góp phần thúc đẩy lão hóa sớm.

Tăng cường độ ẩm cho làn da

Táo là loại thực phẩm có hàm lượng nước cao (khoảng 80-89%). Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da sẽ giữ được độ đàn hồi, sáng và căng mịn hơn.

Da thiếu nước thường trông xỉn màu và dễ xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu nước như táo cũng là một cách giúp da trông trẻ trung hơn.

Muốn chống lão hóa hiệu quả hơn, chị em có thể kết hợp thêm phương pháp thẩm mỹ hiện đại

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và vận động đều đặn như Dương Lệ Bình, nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ hiện đại có thể tận dụng thêm các phương pháp trẻ hóa da công nghệ cao.

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), sau tuổi 30 làn da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn, giảm đàn hồi. Khi đó, chị em có thể cân nhắc các phương pháp trẻ hóa cơ nội khoa không dao kéo như:

HIFU nâng cơ

Thermage

Tiêm BAP trẻ hóa da

Những phương pháp này có thể giúp cải thiện độ săn chắc và trẻ hóa làn da mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo bài bản và tại cơ sở uy tín để đảm bảo an toàn.