Quy tắc 80/20: Xu hướng sống khỏe được nhiều người áp dụng

Việc duy trì sức khỏe và lối sống lành mạnh luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhịp sống ngày càng bận rộn. Gần đây, ngôi sao Hollywood Jennifer Aniston nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Friends đã chia sẻ về phương pháp cân bằng sức khỏe mang tên "quy tắc 80/20", được xem là một cách tiếp cận thực tế và bền vững cho cuộc sống hiện đại.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, Aniston cho biết cô áp dụng nguyên tắc này trong mọi khía cạnh của chế độ ăn uống và luyện tập. Theo đó, 80% thời gian tập trung vào lối sống lành mạnh, bao gồm dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn và chăm sóc sức khỏe tinh thần, trong khi 20% còn lại dành cho những thú vui đời thường như tiệc tùng, ăn uống với bạn bè hay ly martini yêu thích. Cô nhấn mạnh: "Bạn phải sống cuộc đời của mình. Đừng quá gò bó bản thân,Đó mới là cách duy trì sự cân bằng bền vững".

Chuyên gia sức khỏe Grace Walsh, biên tập viên chuyên mục sức khỏe tại Woman & Home, nhận định rằng cách tiếp cận này giúp mọi người duy trì động lực lâu dài mà không cảm thấy bị hạn chế quá đà. Việc giữ cân bằng giữa dinh dưỡng và các mối quan hệ xã hội, theo Walsh, vừa tốt cho thể chất mà còn là liều thuốc bổ cho tinh thần. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phản ứng quá mức với việc kiêng khem có thể dẫn tới việc ăn uống thất thường, do đó việc linh hoạt là rất cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng và tập luyện, Aniston còn chia sẻ về thói quen sinh hoạt hàng ngày như thiền buổi sáng, kéo giãn cơ vào buổi tối và chú trọng giấc ngủ, yếu tố quan trọng giúp duy trì năng lượng và tinh thần tích cực. Tuy vậy, cô cũng thừa nhận rằng việc ngủ đủ giấc là điều không hề dễ dàng và đó vẫn là thử thách của bản thân trong nhiều năm qua.

Lối sống cân bằng mà Aniston hướng tới không chỉ phản ánh quan điểm cá nhân mà còn phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay, nhấn mạnh sự linh hoạt, tự yêu thương và không quá khắc nghiệt với bản thân. Đây là một thông điệp tích cực dành cho những ai đang tìm kiếm cách sống khỏe nhưng vẫn muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.