Nghiện game online: Rối loạn hành vi cần được phòng ngừa

Game online là hình thức giải trí phổ biến của xã hội hiện đại, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Tuy nhiên, khi việc chơi game vượt khỏi kiểm soát và chiếm phần lớn thời gian sống, hành vi này có thể trở thành rối loạn gây nghiện.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa rối loạn chơi game vào ICD-11 - Bảng phân loại bệnh quốc tế, khẳng định đây là một bệnh lý chính thức cần được chẩn đoán và điều trị chuyên khoa.

Theo các nghiên cứu, khoảng 8,5-12% người chơi game có dấu hiệu nghiện, trong đó nhóm 15-25 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

BSCKI. Nguyễn Minh Hiếu, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, nghiện game online là tình trạng người chơi mất kiểm soát hành vi, phải chơi ngày càng nhiều để đạt cảm giác thỏa mãn và xuất hiện cáu gắt, bứt rứt khi không được chơi.

Khi chơi game, não bộ tăng giải phóng dopamin và các chất tạo cảm giác khoái cảm. Việc lặp lại cơ chế "phần thưởng" này khiến não bộ hình thành sự lệ thuộc. Đồng thời, ở người nghiện game còn ghi nhận suy giảm serotonin, liên quan đến rối loạn khí sắc, trầm cảm và giảm năng lượng.

Theo bác sĩ Hiếu, dấu hiệu nghiện game thường gặp là chơi game trên 4 giờ mỗi ngày kéo dài hơn 1 tháng, kèm các biểu hiện như thèm chơi game, mất kiểm soát thời gian, bỏ bê học tập - công việc, nói dối về thời gian chơi hoặc sử dụng tiền bạc sai mục đích.

Nghiện game có thể gây rối loạn giấc ngủ, suy kiệt sức khỏe, trầm cảm, sa sút học tập và xung đột trong các mối quan hệ xã hội. Một số trường hợp còn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật do thiếu tiền chơi game.

Các chuyên gia cho biết nghiện game có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Nguyên tắc điều trị gồm ngừng hoàn toàn việc chơi game, sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ và kết hợp can thiệp tâm lý - xã hội lâu dài.

Để phòng ngừa, người trẻ cần kiểm soát thời gian chơi game, không quá 2 giờ mỗi ngày và tránh chơi sau 22 giờ, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể thao và giao tiếp xã hội.

Gia đình và nhà trường cũng cần quan tâm, theo dõi, hướng dẫn sử dụng internet an toàn, đồng thời phát hiện sớm các dấu hiệu lệ thuộc game để hỗ trợ kịp thời.