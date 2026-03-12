Hà Nội chủ động giám sát tình hình bệnh dại trên người

Tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) vừa triển khai giám sát công tác phòng, chống bệnh dại tại xã Hòa Lạc, Hà Nội sau khi địa phương ghi nhận ổ dịch dại trên chó.

Theo báo cáo, ngày 13/2/2026, một con chó chạy rông đã cắn một người dân trên địa bàn. Mẫu xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính với virus dại, do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I thực hiện.

Ngày 14/2/2026, tại thôn 8 tiếp tục ghi nhận một con chó nghi mắc bệnh dại cắn hai người và một con chó khác. Con chó bị cắn đã chết sau ba ngày, tuy nhiên con chó nghi dại đã bị tiêu hủy nên không thể lấy mẫu xét nghiệm.

Đến ngày 3/3/2026, một người dân tại thôn 5 tiếp tục bị chó nghi mắc bệnh dại cắn vào vùng gối trái với ba vết răng chảy máu. Người này đã chủ động đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, Trạm Y tế xã Hòa Lạc đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, tiêu độc khử trùng khu vực ổ dịch, đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm.

Qua kiểm tra thực tế, CDC Hà Nội nhận định việc nuôi chó trong hộ gia đình khá phổ biến và tình trạng chó thả rông vẫn còn xảy ra, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Theo thống kê của lực lượng thú y, tổng đàn chó trên địa bàn xã khoảng 1.531 con, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn do việc thống kê chưa đầy đủ.

Trước nguy cơ dịch bệnh, chính quyền địa phương đã triển khai rà soát đàn chó, mèo; tổ chức tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không thả rông chó, mèo; thực hiện xích nhốt và tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho vật nuôi. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát trùng và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.

Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố chưa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại, nhưng đã phát hiện hai ổ dịch dại trên chó tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng với bốn người bị chó dại cắn. Tất cả các trường hợp này đều đã được điều trị dự phòng đầy đủ.