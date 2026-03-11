Bạn gái HIEUTHUHAI thăng hạng nhan sắc, đẹp chuẩn hot girl nhờ "chỉnh nhẹ" 1 thứ trên khuôn mặt

Tối 9/3, HIEUTHUHAI chính thức phát hành MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói - single mở đường cho album thứ hai trong sự nghiệp âm nhạc của nam rapper. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu bắt tai và concept thú vị, sản phẩm này còn khiến cư dân mạng "soi" ra một chi tiết đặc biệt: được cho là cách HIEUTHUHAI ngầm công khai bạn gái Tăng Mỹ Hàn, biệt danh Babyboo.

Ngay lập tức, cái tên Babyboo trở thành chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh chuyện tình cảm với nam rapper đình đám, nhan sắc của cô nàng cũng khiến netizen không khỏi chú ý. Nhiều người dành lời khen cho visual ngọt ngào, vibe "nàng thơ" trong trẻo, đúng chuẩn hot girl thế hệ mới.

Không ít bình luận cho rằng Babyboo sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng cùng nụ cười rất "ăn ảnh". Cũng từ đây, cư dân mạng bắt đầu "đào lại" loạt ảnh cũ của cô nàng để so sánh sự thay đổi nhan sắc qua thời gian.

Từ cô gái có nụ cười duyên đến lột xác thành hot girl vibe nàng thơ nhờ "chỉnh nhẹ" 1 thứ trên khuôn mặt

Khoảng 2 năm trước, cộng đồng mạng từng nhanh chóng tìm ra những bức ảnh thời nhỏ của Babyboo - Tăng Mỹ Hàn. Qua những hình ảnh này có thể thấy, ngay từ nhỏ cô nàng đã có nền tảng nhan sắc khá sáng với ngũ quan hài hòa và đôi lông mày signature khá nổi bật.

Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ nhất nằm ở hàm răng.

Ở những hình ảnh trong quá khứ, Babyboo có hàm răng hơi khấp khểnh nhẹ. Nụ cười của cô vẫn rất tươi tắn và duyên dáng, nhưng chưa thật sự tạo nên hiệu ứng nổi bật cho tổng thể gương mặt.

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, nụ cười của cô nàng đã có sự thay đổi khá rõ rệt. Hàm răng trở nên đều tăm tắp, trắng sáng hơn, khiến khuôn mặt trông hài hòa và rạng rỡ hơn hẳn. Dù chỉ cười nhẹ, gương mặt Babyboo vẫn toát lên vẻ tươi tắn và thu hút.

Chính sự thay đổi này khiến nhiều người cho rằng việc niềng răng có thể là yếu tố giúp visual của Babyboo "thăng hạng" rõ rệt.

Niềng răng - Không cần "dao kéo" thẩm mỹ nhưng có thể nâng tầm nhan sắc rõ rệt

Theo các chuyên gia nha khoa, niềng răng không chỉ giúp răng đều và đẹp hơn mà còn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho tổng thể gương mặt.

Khi răng được sắp xếp đúng vị trí và khớp cắn được điều chỉnh chuẩn hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng có xu hướng cân đối hơn. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở những người có răng khấp khểnh, răng hô hoặc răng mọc lệch trước đó.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, chỉnh nha còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

Giúp nụ cười tự nhiên và hài hòa hơn

Tăng sự tự tin khi giao tiếp

Cải thiện chức năng ăn nhai

Hạn chế nguy cơ mắc các bệnh răng miệng

Chính vì vậy, với những ai đang gặp khuyết điểm về hàm răng như răng không đều, răng hô hay răng lệch lạc, niềng răng được xem là một trong những giải pháp phổ biến giúp thay đổi diện mạo một cách tự nhiên.

Nhìn vào sự thay đổi của Babyboo, nhiều người cũng phải thừa nhận rằng đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ như nụ cười đều và sáng hơn, cũng đủ giúp tổng thể nhan sắc trở nên nổi bật. Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ một bước chỉnh nha đúng cách cũng có thể khiến gương mặt "lột xác" theo hướng hài hòa và cuốn hút hơn.

Hiện nay có những phương pháp niềng răng phổ biến nào?

Theo BS Nguyễn Thị Hà (chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội), hiện nay có nhiều phương pháp niềng răng khác nhau. Mỗi loại đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, người có nhu cầu chỉnh nha nên được tư vấn kỹ trước khi lựa chọn.

1. Niềng răng mắc cài kim loại

Đây là phương pháp truyền thống sử dụng mắc cài và dây cung bằng hợp kim không gỉ để nắn chỉnh răng.

Ưu điểm:

Chi phí hợp lý

Độ bền cao

Hiệu quả với hầu hết các trường hợp răng lệch lạc

Nhược điểm:

Tính thẩm mỹ không cao do mắc cài kim loại lộ rõ

Có thể gây khó chịu trong giai đoạn đầu

2. Niềng răng mắc cài sứ

Phương pháp này kết hợp dây cung kim loại với mắc cài sứ sinh học có màu gần giống răng thật.

Ưu điểm:

Thẩm mỹ hơn so với mắc cài kim loại

Ít gây chú ý khi giao tiếp

Nhược điểm:

Dễ bám màu hơn

Chi phí cao hơn niềng răng kim loại

3. Niềng răng mắc cài tự động

Loại niềng này sử dụng hệ thống rãnh trượt và nắp để cố định dây cung thay cho dây chun buộc.

Ưu điểm:

Ít phải điều chỉnh hơn

Có thể rút ngắn thời gian điều trị

Giảm số lần tái khám

Nhược điểm:

Chi phí cao hơn mắc cài truyền thống

Vẫn có cảm giác vướng víu trong miệng

4. Niềng răng mắc cài mặt trong

Phương pháp này đặt mắc cài ở mặt trong của răng nên gần như không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Ưu điểm:

Tính thẩm mỹ cao

Phù hợp với người phải giao tiếp nhiều như MC, diễn viên, ca sĩ

Nhược điểm:

Khó vệ sinh răng miệng hơn

Có thể gây khó chịu cho lưỡi

Chi phí khá cao và đòi hỏi kỹ thuật chỉnh nha phức tạp

5. Niềng răng trong suốt

Niềng răng trong suốt (Invisalign) là phương pháp chỉnh nha hiện đại sử dụng khay niềng được thiết kế riêng cho từng người.

Ưu điểm:

Gần như không nhìn thấy khi đeo

Có thể tháo ra khi ăn uống và vệ sinh răng

Ít gây khó chịu

Nhược điểm:

Chi phí cao

Không phù hợp với một số trường hợp răng phức tạp

Cần tuân thủ nghiêm việc đeo khay khoảng 22 giờ mỗi ngày

Với những người đang có ý định niềng răng, chuyên gia khuyên nên thăm khám tại cơ sở nha khoa uy tín để được đánh giá tình trạng răng miệng và lựa chọn phương pháp phù hợp. Một kế hoạch chỉnh nha đúng sẽ không chỉ mang lại nụ cười đẹp mà còn giúp cải thiện sức khỏe răng miệng lâu dài.

(Ảnh: Internet)