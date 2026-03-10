Hot girl này chính là tài khoản "Công chúa An Tĩnh" vốn nổi tiếng với ngoại hình ngọt ngào và năng động trên Douyin của Trung Quốc (nền tảng tương tự TikTok ở Việt Nam). Ở tuổi 25, cô khiến hơn 6,6 triệu người theo dõi bàng hoàng khi bật khóc tiết lộ tình trạng sức khỏe kiệt quệ. Sau 9 tháng mất kinh và mệt mỏi khó hiểu, cô được chẩn đoán suy buồng trứng sớm khi đi khám.

Hot girl "Công chúa An Tĩnh" vốn luôn thể hiện hình ảnh ngọt ngào, năng động trên mạng xã hội

Chưa kể, gần đây nữ hot girl xứ Trung này còn phải đi cấp cứu vì chảy máu nhiều khi đi vệ sinh, dẫn đến nứt hậu môn nghiêm trọng. Cô cùng từng nhập viện vì làm việc quá sức ngay sau khi cắt bỏ khối u lành tính 12cm. Do cơ thể quá suy yếu và cân nhắc tác hại của suy buồng trứng khi đang ở độ xuân thì, bác sĩ đã ra lệnh "nghỉ dưỡng bắt buộc" để giữ lại tính mạng và tương lai cho cô.

Thủ phạm đứng sau bi kịch này chính là lịch trình livestream xuyên đêm và thói quen ngủ chưa đầy 5 tiếng mỗi ngày. Hệ nội tiết của cô bị rối loạn nghiêm trọng, dẫn đến hàng loạt tín hiệu cảnh báo như chảy máu cam ngay trên sóng trực tiếp, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, rụng tóc...

Nguyên nhân suy buồng trứng sớm của cô liên quan trực tiếp tới công việc: thức khuya livestream

Tại sao thức khuya gây suy buồng trứng sớm?

Bàn luận về câu chuyện đau lòng của "Công chúa An Tĩnh", các chuyên gia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của thức khuya, nhất là với phụ nữ. Việc thức khuya không chỉ gây mệt mỏi mà còn trực tiếp tấn công vào hệ thống nội tiết của phụ nữ thông qua các cơ chế:

- Gây rối loạn trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, làm gián đoạn quá trình sản sinh estrogen và progesterone cần thiết để duy trì kinh nguyệt.

- Ức chế quá trình rụng trứng tự nhiên, khiến các nang noãn không thể phát triển, dẫn đến tình trạng "mãn kinh sớm".

- Làm tăng nồng độ hormone căng thẳng cortisol, gây áp lực lên hệ thống nội tiết và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

- Ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính khi thức đêm làm giảm melatonin, một chất quan trọng giúp bảo vệ chất lượng trứng.

Ngoài ra, thói quen phổ biến ở người trẻ này còn nhóm lên hàng loạt nguy cơ sức khoẻ nghiêm trọng khác. Từ tăng nguy cơ đột quỵ tới "tàn phá" hệ tim mạch, hại gan thận, ảnh hưởng xấu tới não bộ và tiêu hoá... Đồng thời gây ra những thay đổi tiêu cực về ngoại hình nhưn tăng cân, rụng tóc, da xấu đi.

Thức khuya ngoài gây suy buồng trứng kéo theo hàng loạt hệ luỵ sức khoẻ khác (Ảnh minh hoạ)

Suy buồng trứng sớm nguy hiểm thế nào và dấu hiệu nhận biết

Bác sĩ Chen Jie, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) giải thích, chức năng buồng trứng của phụ nữ bình thường sẽ bắt đầu suy giảm khi họ khoảng 45 đến 50 tuổi, tức là khi mãn kinh. Còn nếu các chức năng của buồng trứng suy giảm hoặc ngừng hoạt động trước 40 tuổi thì được gọi là suy buồng trứng sớm.

Bà cũng cảnh báo, suy buồng trứng sớm đang ngày càng trẻ hóa. Trong khi đó, hầu hết mọi người, nhất là phụ nữ trẻ không nắm được hết mức đô nguy hiểm của nó. Suy buồng trứng sớm (POI) không chỉ khiến kinh nguyệt biến mất mà còn để lại hàng loạt hệ lụy như:

- Vô sinh, hiếm muộn: Không rụng trứng, đồng nghĩa không thể mang thai tự nhiên.

- Loãng xương: Do thiếu hụt estrogen, xương nhanh suy yếu, dễ gãy.

- Tăng nguy cơ tim mạch: Estrogen bảo vệ mạch máu, khi thiếu sẽ dễ mắc bệnh tim sớm.

- Rối loạn tâm lý: Mất ngủ, bốc hỏa, trầm cảm, lo lắng vì mất khả năng làm mẹ từ sớm.

Đặc biệt: “Suy buồng trứng sớm là không thể đảo ngược” - bác sĩ Chen nói. Vì vậy dù còn trẻ cũng không được chủ quan với sức khỏe sinh sản. Tuyệt đối không xem nhẹ các dấu hiệu cảnh báo suy buồng trứng sớm như: Kinh nguyệt không đều, mất kinh, bốc hỏa, khô âm đạo, giảm ham muốn. Đồng thời xây dựng lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ.

