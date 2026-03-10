Ăn uống điều độ nhưng cholesterol vẫn tăng? Nguyên nhân nhiều phụ nữ sau 40 không ngờ tới

Thực tế, từ sau tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu có nhiều thay đổi về hormone và chuyển hóa. Điều này khiến mỡ máu có thể tăng lên ngay cả khi thói quen ăn uống vẫn giống như trước.

"Tôi ăn uống khá lành mạnh nhưng mỡ máu vẫn tăng"

Chị Hạnh (42 tuổi, Hà Nội) cho biết chị khá chú ý đến chế độ ăn uống. Bữa cơm gia đình thường ít đồ chiên rán, nhiều rau xanh và cá. Thế nhưng trong lần khám sức khỏe gần đây, chị vẫn bất ngờ khi bác sĩ thông báo cholesterol toàn phần tăng cao hơn mức bình thường.

"Ban đầu tôi nghĩ chắc do mình ăn uống chưa hợp lý. Nhưng bác sĩ giải thích rằng ở tuổi này, cơ thể phụ nữ bắt đầu có những thay đổi khiến mỡ máu dễ tăng hơn" , chị kể.

Câu chuyện như của chị Hạnh không hiếm gặp. Nhiều phụ nữ ngoài 40 cảm thấy khó hiểu khi các chỉ số mỡ máu thay đổi dù họ vẫn duy trì chế độ ăn tương đối lành mạnh.

Hormone thay đổi là một nguyên nhân quan trọng

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến mỡ máu ở phụ nữ trung niên là sự thay đổi nội tiết tố.

Hormone estrogen có vai trò nhất định trong việc điều hòa chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, lượng hormone này bắt đầu giảm dần, kéo theo sự thay đổi trong cách cơ thể xử lý cholesterol.

Theo thông tin từ Mayo Clinic, estrogen giúp duy trì mức cholesterol "tốt" (HDL) và hỗ trợ kiểm soát cholesterol "xấu" (LDL). Khi estrogen giảm, LDL có xu hướng tăng lên, trong khi HDL có thể giảm.

Chính vì vậy, ngay cả khi chế độ ăn không thay đổi nhiều, các chỉ số mỡ máu vẫn có thể biến động theo tuổi.

Chuyển hóa chậm lại sau tuổi 40

Ngoài yếu tố nội tiết, tốc độ chuyển hóa của cơ thể cũng thay đổi theo thời gian.

Theo Harvard Health Publishing, sau tuổi 30 cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ. Quá trình này khiến mức tiêu hao năng lượng giảm, từ đó ảnh hưởng đến việc chuyển hóa chất béo.

Khi khối cơ giảm và chuyển hóa chậm lại, cơ thể có xu hướng tích tụ mỡ nội tạng dễ hơn, khó kiểm soát cân nặng hơn, dễ tăng cholesterol hơn trước...

Điều này giải thích vì sao nhiều phụ nữ cảm thấy rằng chỉ vài năm sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu "phản ứng khác" với chế độ ăn uống.

Ít vận động hơn mà nhiều người không nhận ra

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là mức độ vận động trong cuộc sống hàng ngày.

Ở độ tuổi 40-45, nhiều phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình, thời gian dành cho hoạt động thể chất giảm dần. Ngay cả khi chế độ ăn vẫn giữ nguyên, việc vận động ít hơn cũng có thể khiến quá trình chuyển hóa chất béo bị ảnh hưởng.

Các nghiên cứu về sức khỏe tim mạch cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên giúp tăng cholesterol "tốt" (HDL) và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.\

Không phải ai ăn uống điều độ cũng tránh được mỡ máu

Một điều quan trọng là cholesterol không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn. Các yếu tố khác như: Tuổi tác, nội tiết, di truyền, mức độ vận động, stress kéo dài, đều có thể ảnh hưởng đến các chỉ số mỡ máu.

Vì vậy, nhiều phụ nữ dù ăn uống khá lành mạnh vẫn có thể gặp tình trạng cholesterol tăng nhẹ khi bước vào tuổi trung niên.

Phụ nữ 40+ nên làm gì để kiểm soát cholesterol?

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ sau 40 nên chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Một số thói quen có thể giúp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu gồm:

Duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày

Ăn nhiều rau xanh, trái cây và chất xơ

Hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa

Ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Ngoài ra, một số người lựa chọn các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ tim mạch hoặc chuyển hóa lipid, tuy nhiên việc sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Hiểu cơ thể để chăm sóc tốt hơn sau tuổi 40

Tuổi 40 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong cơ thể phụ nữ. Những biến động về hormone và chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến nhiều chỉ số sức khỏe, trong đó có cholesterol.

Việc hiểu rõ những thay đổi này không phải để lo lắng, mà để mỗi người chủ động chăm sóc bản thân tốt hơn trong giai đoạn mới của cuộc đời.

Bởi đôi khi, việc cholesterol tăng lên không phải vì chúng ta ăn uống kém lành mạnh. Đó có thể đơn giản là cách cơ thể đang thích nghi với sự thay đổi của tuổi tác.