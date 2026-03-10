Bệnh viện bỏ sót chấn thương ‘cưỡi ngựa’ khiến bé trai tắc đường tiểu

Ngày 10/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bé trai N.V.T. (13 tuổi, ngụ tại TPHCM), bị biến chứng hẹp bít niệu đạo sau tai nạn xe đạp.

Theo bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bé T. đang chạy xe đạp thì bị ngã. Khi ngã, vùng kín của bé va đập mạnh vào khung xe.

Sau tai nạn, bé xuất hiện tình trạng tiểu ra máu nên được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám. Tại đây, bé được kê thuốc điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà. Chỉ sau một ngày, tình trạng tiểu máu chấm dứt khiến gia đình lầm tưởng vết thương đã lành.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, bé bắt đầu xuất hiện tình trạng tiểu khó, phải rặn nhiều mới đi tiểu được và tia nước tiểu yếu dần. Các triệu chứng ngày càng nặng cho đến khi bé rơi vào tình trạng bí tiểu, chỉ rặn ra từng giọt, kèm cảm giác căng tức và đau nhiều vùng hạ vị. Lúc này, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhi

Tại bệnh viện, ê kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Phan Tấn Đức và ThS.BS Đinh Nguyễn Hoài Thanh đã tiến hành nội soi niệu đạo để đánh giá tổn thương. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện đoạn niệu đạo trước của bệnh nhi đã bị xơ sẹo và hẹp bít hoàn toàn khiến ống nội soi không thể đi qua. Trước tình trạng này, ê kíp quyết định tiến hành phẫu thuật tạo hình lại niệu đạo bị tổn thương.

Trong quá trình mổ thám sát, các bác sĩ ghi nhận đoạn niệu đạo trước của bệnh nhi đã bị đứt rách từ trước, mô xung quanh xơ hóa và bít tắc. Ê kíp đã cắt bỏ đoạn niệu đạo xơ hẹp và thực hiện khâu nối tái lập lại đường lưu thông nước tiểu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được đặt thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu và theo dõi sát. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn chưa kết thúc. Khi rút thông tiểu, bệnh nhi cần tiếp tục được theo dõi chức năng tiểu tiện vì nguy cơ hình thành sẹo hẹp tái phát khá cao, thậm chí có thể phải phẫu thuật lại trong tương lai.

Theo các bác sĩ, chấn thương niệu đạo do tai nạn xe đạp thường thuộc dạng chấn thương “cưỡi ngựa”, xảy ra khi vùng tầng sinh môn va đập mạnh vào vật cứng như sườn xe, thành cầu hoặc nắp cống. Lúc này, niệu đạo trước bị ép mạnh giữa vật cứng và xương mu, dẫn đến giập nát, rách hoặc đứt.

Nguy hiểm ở chỗ, biểu hiện ban đầu có thể rất nhẹ, chỉ rỉ vài giọt máu ở miệng sáo hoặc tiểu ra máu thoáng qua rồi tự cầm. Tuy nhiên, khi tổn thương âm thầm diễn tiến, mô sẹo sẽ dần hình thành, co rút và gây hẹp lòng niệu đạo sau vài tuần đến vài tháng.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết chấn thương niệu đạo ở trẻ em là tổn thương rất phức tạp. Di chứng hẹp niệu đạo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống mà việc phẫu thuật tạo hình cũng rất khó khăn. Đặc biệt, niệu đạo có nguy cơ hẹp tái phát nhiều lần, đòi hỏi bệnh nhi phải được theo dõi và điều trị kéo dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ kỹ năng an toàn khi vui chơi, đặc biệt khi đi xe đạp hoặc chạy nhảy ở khu vực có nhiều vật cứng. Nếu trẻ bị té và va đập vùng sinh dục hoặc tầng sinh môn, phụ huynh tuyệt đối không nên chủ quan, ngay cả khi trẻ không đau nhiều.