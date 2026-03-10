Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai thông tin, mới đây, Khoa tiếp nhận một trường hợp trẻ 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn nhiều và mệt mỏi.

Theo gia đình, trước đó trẻ có biểu hiện mệt nên nghĩ chỉ là tình trạng thông thường. Tuy nhiên, khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhịp tim của trẻ lên tới hơn 285 lần/phút. Kết quả điện tim xác định trẻ bị nhịp nhanh trên thất (SVT) - một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Ngay sau đó, bệnh nhi được tiêm thuốc để cắt cơn rối loạn nhịp. Sau can thiệp, nhịp tim của trẻ trở lại bình thường. Những ngày tiếp theo, trẻ được theo dõi sát chức năng tim phổi và tình trạng tuần hoàn. May mắn, bệnh nhi ổn định và tránh được nguy cơ suy tim cấp hoặc rối loạn huyết động.

Hình ảnh nhịp tim bất thường của trẻ được đo lại. (Ảnh: BV)

Rối loạn nhịp tim dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh khác

Theo các bác sĩ, ở trẻ nhỏ, biểu hiện của rối loạn nhịp tim thường không rõ ràng và dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường như mệt, sốt, mất nước hoặc rối loạn tiêu hóa.

Ở nhóm trẻ 1-3 tuổi, một số dấu hiệu có thể gặp gồm:

- Nôn ói

- Bỏ ăn

- Da tái

- Quấy khóc

- Mệt bất thường

Những triệu chứng này dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa, dẫn đến chậm trễ trong việc đưa trẻ đi khám.

Khi nào bố mẹ cần đưa con đi khám ngay?

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Tim đập nhanh bất thường khi trẻ đang nghỉ

- Trẻ mệt, da tái, vã mồ hôi

- Bú kém, quấy khóc nhiều

- Trẻ lớn có thể than hồi hộp hoặc đau tức ngực

Trẻ càng nhỏ, các triệu chứng càng kín đáo. Nếu phát hiện muộn, tình trạng nhịp nhanh trên thất có thể dẫn đến suy tim, tụt huyết áp hoặc trụy mạch.

Nếu nghi ngờ con bị bị rối loạn nhịp tim, bố mẹ cần làm gì?

Các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy trẻ mệt bất thường, phụ huynh có thể đặt tay lên ngực trẻ khi trẻ nằm yên để cảm nhận nhịp tim. Nếu tim đập rất nhanh và đều, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Ngoài ra, không nên chủ quan khi trẻ nôn kèm mệt, da tái hoặc tay chân lạnh. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được cấp cứu kịp thời.

Sau khi ổn định, trẻ cũng cần được theo dõi và khám chuyên khoa tim mạch nhi, bởi nhịp nhanh trên thất có thể tái phát. Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.