Cận cảnh đôi chân của cô gái 29 tuổi sau tiêm filler thẳng chân tại nhà

ThS.BS. Hoàng Hồng Mạnh - Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trường hợp trên là hậu quả của một chỉ định phản khoa học cùng sự chủ quan trước các dịch vụ thẩm mỹ “dạo” không được kiểm soát.

Nhiều người lầm tưởng filler có thể “nắn chỉnh” hình dạng chân cong. Tuy nhiên, việc tiêm filler để làm thẳng chân là hoàn toàn sai về mặt y khoa.

“Filler được thiết kế để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ như rãnh nhăn, thái dương hay cằm. Trong khi đó, hình dáng cẳng chân cong hay thẳng chủ yếu do trục xương chày, xương mác và cấu trúc cơ - gân quyết định. Việc tiêm lượng lớn filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương mà còn gây biến dạng, chèn ép mạch máu và dây thần kinh”, bác sĩ Mạnh phân tích.

Cẳng chân là vùng giải phẫu phức tạp với hệ thống mạch máu và thần kinh quan trọng như động mạch chày trước, chày sau và hệ thần kinh ngoại vi. Việc đưa một lượng lớn chất làm đầy vào khu vực này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Người tiêm filler vào chân có thể đối mặt với các nguy cơ:

- Tắc mạch và chèn ép khoang: Filler có thể đi vào lòng mạch hoặc gây áp lực lên mô xung quanh, làm gián đoạn tưới máu, dẫn tới thiếu máu cục bộ và hoại tử da, mô mềm.

- Viêm cân cơ hoại tử: Đây là một cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh mạnh và can thiệp phẫu thuật, người bệnh có nguy cơ hoại tử diện rộng, thậm chí phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Ngoài ra, khi tự tiêm filler tại nhà, môi trường sinh hoạt thông thường luôn tồn tại nhiều vi khuẩn như tụ cầu vàng (kể cả chủng kháng thuốc MRSA), liên cầu nhóm A hay các vi khuẩn kỵ khí. C ác vi khuẩn này có thể xâm nhập sâu vào cơ thể, gây áp xe, viêm mô bào lan tỏa, thậm chí nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, nguy cơ sốc phản vệ cũng rất đáng lo ngại.

“Với những người có tiền sử dị ứng, việc tiêm filler tại nhà mà không có thuốc chống sốc, thiết bị cấp cứu và đội ngũ hồi sức là cực kỳ nguy hiểm. Phản vệ có thể gây ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút, trước khi kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Làm đẹp an toàn cần đảm bảo 3 nguyên tắc

Để tránh những biến chứng đáng tiếc, ThS.BS. Hoàng Hồng Mạnh khuyến cáo người dân cần ghi nhớ ba nguyên tắc quan trọng:

- Nói không với thẩm mỹ tại nhà: Mọi thủ thuật xâm lấn cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bảo đảm điều kiện vô khuẩn và có bác sĩ chuyên môn.

- Đặc biệt thận trọng nếu có tiền sử dị ứng: Người từng có phản ứng như khó thở, nổi mẩn sau can thiệp y tế cần được bác sĩ thăm khám kỹ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào.

- Khi có dấu hiệu bất thường như sưng đau, đỏ nóng vùng tiêm, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức. Việc điều trị sớm trong “thời gian vàng” có thể giúp tránh những biến chứng nặng nề.

Các chuyên gia nhấn mạnh, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng cần lựa chọn phương pháp an toàn và cơ sở y tế uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe và tính mạng.