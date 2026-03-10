Cô bé sống nhờ trái tim hiến tặng, nay giành giải Nhì học sinh giỏi Hóa

Bảy năm trước, Hà Ngọc Chi (Sinh năm 2009, quê Lạng Sơn) bước vào ca ghép tim khi mới 10 tuổi với hy vọng được kéo dài sự sống. Hôm nay, trái tim được trao năm ấy vẫn bền bỉ đập trong lồng ngực cô bé, đưa em trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi học trò.

Không chỉ khỏe mạnh hơn, Chi còn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mới đây, em giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh – thành tích khiến thầy cô và gia đình tự hào. Với Chi, trái tim được hiến tặng không chỉ mang lại sự sống, mà còn mở ra một tương lai mới.

Từ nhỏ, Chi mắc bệnh giãn cơ tim , căn bệnh khiến tim suy yếu dần theo thời gian. Gia đình em vốn đã chật vật khi bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ. Bi kịch càng lớn hơn khi anh trai của Chi cũng mắc cùng căn bệnh và qua đời.

Sự mất mát khiến gia đình chìm trong nỗi lo thường trực. Mỗi lần Chi mệt, bố mẹ lại thấp thỏm sợ con gái sẽ phải đối mặt với kết cục giống anh trai.

Chi quay trở lại bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. (Ảnh: Thảo My)

Các bác sĩ cho biết cách duy nhất để cứu Chi là ghép tim. Khi nghe tin con gái có cơ hội được “thay tim”, bố mẹ em vừa mừng vừa lo. Cánh cửa hy vọng đã mở ra, nhưng phía trước là vô vàn khó khăn.

Chi phí cho ca ghép tim vượt xa khả năng của gia đình. Bố mẹ em phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân và nhận thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để gom góp được một phần kinh phí.

Tuy nhiên, tiền không phải là trở ngại duy nhất. Một nỗi lo lớn hơn vẫn treo lơ lửng, tìm được trái tim phù hợp để ghép.

Phép màu đến vào thời điểm ít ai ngờ tới. Một người đàn ông không may bị tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não. Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình anh đưa ra quyết định hiến tặng toàn bộ tạng để cứu người.

Các bác sĩ xác định trái tim hiến tặng phù hợp với cơ thể của Chi lúc bấy giờ. Khi ấy em mới 10 tuổi.

Ngày 1/10/2019, ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca phẫu thuật thành công, trái tim hiến tặng bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực cô bé. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại sự sống cho Chi, mà còn mở ra hành trình mới.

Sau ca ghép, Chi phải trải qua quá trình điều trị và theo dõi kéo dài. Em cần dùng thuốc chống thải ghép đều đặn và tái khám định kỳ để đảm bảo trái tim mới hoạt động ổn định.

Dù vậy, từng ngày trôi qua, sức khỏe của Chi dần cải thiện. Cô bé có thể đến trường, học tập và sinh hoạt gần như bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Hình ảnh Chi thời điểm mới ghép tim năm 2019. (Ảnh: BVCC)

Bảy năm sau ca ghép, trái tim nhân ái năm nào vẫn bền bỉ hoạt động, giúp Chi lớn lên khỏe mạnh.

Trong lớp học, Chi là học sinh chăm chỉ và kiên trì. Em đặc biệt yêu thích môn Hóa học, thường dành nhiều thời gian đọc sách và làm bài tập.

Sự cố gắng của cô bé cuối cùng cũng được đền đáp khi em giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thành tích ấy không chỉ là kết quả của nỗ lực học tập, mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua bệnh tật của một cô bé từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đối với gia đình Chi, mỗi ngày con gái khỏe mạnh đến trường đã là điều kỳ diệu.

Còn với Chi, trái tim được trao năm ấy không chỉ giúp em tiếp tục sống, mà còn trao cho em cơ hội viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ.