Hòa Minzy chỉ "can thiệp" rất nhẹ 1 bộ phận trên khuôn mặt là đủ để visual sáng bừng, ngày càng xinh nét

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng trước thông tin ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ công khai chồng sắp cưới là một quân nhân. Chuyện tình kín tiếng suốt thời gian dài của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú, nhiều người còn nhận xét cặp đôi “đẹp đôi từ ngoại hình đến thần thái”.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu và tài năng ca hát, nhan sắc của Hòa Minzy cũng được dịp trở thành chủ đề bàn tán. Không ít cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo ngày càng hoàn thiện, visual “sáng bừng” trong mọi khung hình.

Tuy nhiên, chính Hòa Minzy từng chia sẻ rằng cô không hề đụng chạm dao kéo, mà chỉ can thiệp nhẹ một chi tiết trên gương mặt – làm răng sứ. Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại mang đến hiệu ứng thẩm mỹ rất lớn, giúp nụ cười rạng rỡ hơn và tổng thể khuôn mặt trở nên hài hòa, cuốn hút.

Từ hàm răng khấp khểnh đến nụ cười tỏa sáng

Trước đây, Hòa Minzy từng sở hữu hàm răng “răng thỏ” khá đáng yêu nhưng không đều và hơi xỉn màu. Khi xuất hiện trên sân khấu hoặc trước ống kính, những khuyết điểm nhỏ này đôi khi khiến nụ cười của cô kém nổi bật.

Sau khi quyết định làm răng sứ, sự thay đổi gần như thấy rõ. Hàm răng mới đều đặn, trắng sáng như hạt bắp, giúp nụ cười của nữ ca sĩ trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Trong các bức ảnh cận mặt hay video biểu diễn, nụ cười của cô luôn là điểm thu hút ánh nhìn.

Trên thực tế, trong thẩm mỹ gương mặt, răng và nụ cười đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một hàm răng đều, trắng sáng có thể:

Giúp gương mặt trông trẻ trung hơn

Tạo cảm giác khuôn mặt cân đối

Làm tăng sự tự tin khi giao tiếp

Giúp hình ảnh nổi bật hơn khi chụp ảnh hoặc lên hình

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn thẩm mỹ răng sứ để cải thiện ngoại hình mà không cần phẫu thuật.

Các phương pháp làm răng sứ phổ biến hiện nay

Hiện nay, nha khoa thẩm mỹ có nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện hình dáng và màu sắc răng. Tùy tình trạng răng, bác sĩ sẽ tư vấn giải pháp phù hợp.

1. Bọc răng sứ

Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay.

Cách thực hiện:

Bác sĩ sẽ mài một lớp mỏng ở bên ngoài răng thật, sau đó chụp mão sứ lên trên để tạo hình răng mới.

Ưu điểm

Cải thiện nhanh tình trạng răng thưa, răng xỉn màu, răng khấp khểnh nhẹ

Tính thẩm mỹ cao, màu sắc tự nhiên

Thời gian thực hiện nhanh, thường chỉ vài ngày

Nhược điểm

Cần mài răng thật nên không thể phục hồi nguyên trạng

Nếu thực hiện ở cơ sở kém chất lượng có thể gây ê buốt hoặc viêm lợi

Tuổi thọ răng sứ thường từ 10–15 năm tùy loại

2. Dán sứ Veneer

Đây là phương pháp thẩm mỹ răng hiện đại, ít xâm lấn hơn.

Cách thực hiện:

Một lớp sứ siêu mỏng sẽ được dán lên bề mặt răng để cải thiện màu sắc và hình dáng.

Ưu điểm

Hạn chế mài răng

Giữ được phần lớn răng thật

Thẩm mỹ tự nhiên, mỏng nhẹ

Nhược điểm

Chi phí cao

Không phù hợp với răng quá lệch lạc hoặc hư hại nặng

3.Trồng răng sứ trên implant

Phương pháp này áp dụng khi mất răng.

Cách thực hiện:

Bác sĩ cấy trụ titanium vào xương hàm để thay thế chân răng, sau đó gắn mão sứ lên trên.

Ưu điểm

Phục hồi răng như răng thật

Ngăn tiêu xương hàm

Độ bền cao, có thể sử dụng nhiều năm

Nhược điểm

Chi phí cao

Thời gian điều trị kéo dài

Những lưu ý quan trọng trước khi làm răng sứ

Dù mang lại hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt, việc làm răng sứ vẫn cần được cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng sức khỏe răng miệng.

Chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết

Không phải ai cũng cần làm răng sứ. Với răng khỏe mạnh và đều đẹp, việc mài răng chỉ để thay đổi màu sắc đôi khi không cần thiết.

Chọn cơ sở nha khoa uy tín

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người gặp biến chứng sau khi làm răng sứ là thực hiện tại phòng khám kém chất lượng. Bác sĩ thiếu kinh nghiệm có thể mài răng quá nhiều, gây ê buốt kéo dài hoặc viêm tủy.

Kiểm tra sức khỏe răng miệng trước khi làm

Nếu đang mắc các bệnh lý như sâu răng, viêm nướu, viêm tủy… cần điều trị dứt điểm trước khi bọc sứ.

Chăm sóc răng miệng đúng cách sau khi làm

Sau khi bọc răng sứ, cần:

Đánh răng đúng cách ngày 2 lần

Dùng chỉ nha khoa làm sạch kẽ răng

Hạn chế cắn đồ quá cứng

Khám răng định kỳ

Trường hợp của Hòa Minzy cho thấy một thay đổi nhỏ trên gương mặt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Hàm răng đều và trắng sáng không chỉ giúp nụ cười cuốn hút hơn mà còn khiến tổng thể nhan sắc trở nên tươi tắn, rạng rỡ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nha khoa cũng nhấn mạnh rằng làm răng sứ là một can thiệp y khoa, không nên chạy theo trào lưu. Việc thăm khám và tư vấn với bác sĩ chuyên khoa trước khi quyết định vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo vừa đẹp, vừa an toàn cho sức khỏe răng miệng lâu dài.