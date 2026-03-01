Hòa Minzy da trắng mịn không tỳ vết: Rất chăm dùng 3 món nước là "bảo bối" chống già, vừa đẹp da, “gọt” dáng lại khỏe xương khớp

Mới đây, thông tin ca sĩ Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm với bạn trai là quân nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người nhận xét cả hai rất đẹp đôi, đặc biệt là vẻ chững chạc của bạn trai khiến anh trông trưởng thành hơn tuổi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chị em chú ý không kém chính là diện mạo rạng rỡ của Hòa Minzy.

Dù đã bước sang tuổi 30, nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da trắng mịn, căng bóng cùng vóc dáng thon gọn. Trong nhiều bức ảnh đời thường, cô gần như để mặt mộc nhưng làn da vẫn sáng khỏe, ít khuyết điểm. Ít ai biết rằng để có được vẻ ngoài trẻ trung ấy, Hòa Minzy duy trì nhiều thói quen chăm sóc sức khỏe từ bên trong, đặc biệt là các loại nước uống quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ làm đẹp da và giữ dáng.

Dưới đây là những loại nước từng được Hòa Minzy chia sẻ và được nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá là có lợi cho làn da và vóc dáng nếu sử dụng đúng cách.

Nước rau diếp cá

Cách đây nhiều năm, Hòa Minzy từng chia sẻ rằng cô gặp tình trạng mụn khá nhiều, đặc biệt là mụn nội tiết. Một trong những phương pháp đơn giản mà nữ ca sĩ áp dụng là uống nước ép rau diếp cá từ 2–3 lần mỗi ngày.

Rau diếp cá từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Theo một số nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Ethnopharmacology, rau diếp cá chứa nhiều flavonoid và hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và hỗ trợ kháng khuẩn.

Chính vì vậy, việc uống nước rau diếp cá có thể mang lại một số lợi ích cho làn da:

Hỗ trợ giảm mụn và viêm da: Các hợp chất kháng khuẩn trong rau diếp cá có thể giúp hạn chế vi khuẩn gây mụn.

Thanh lọc cơ thể: Trong Đông y, loại rau này được xem là có tác dụng giải độc, giúp cơ thể mát hơn, từ đó cải thiện tình trạng da.

Làm dịu da từ bên trong: Một số chất chống oxy hóa giúp giảm tình trạng viêm, hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn.

Hòa Minzy từng chia sẻ rằng việc uống nước rau diếp cá đều đặn, kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc và chăm sóc da hợp lý đã giúp tình trạng mụn của cô cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng chú ý bổ sung collagen để tăng độ đàn hồi cho da.

Nước chanh muối

Không ít lần Hòa Minzy thừa nhận bản thân dễ tăng cân nếu ăn uống không kiểm soát. Trong giai đoạn cần giảm cân, cô thường sử dụng nước chanh muối như một thói quen buổi sáng.

Cách uống của nữ ca sĩ khá đơn giản:

Buổi sáng uống khoảng 350 ml nước chanh muối.

Sau khoảng 30 phút, uống thêm một cốc nước lọc nhỏ.

Sau đó khoảng 5 phút mới bắt đầu ăn sáng.

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, nước chanh cung cấp vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò trong quá trình tổng hợp collagen, từ đó hỗ trợ làn da sáng khỏe hơn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu trên Harvard Health Publishing cho thấy việc uống nước vào buổi sáng, đặc biệt là nước có vị chua nhẹ như chanh, có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng nước chanh muối không phải "thần dược giảm cân". Hiệu quả giữ dáng chỉ đến khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn.

Collagen

Bên cạnh các loại nước uống từ thiên nhiên, Hòa Minzy còn duy trì thói quen uống collagen trước khi đi ngủ. Đây là một phương pháp được nhiều phụ nữ hiện đại áp dụng nhằm hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

Collagen là loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology, việc bổ sung collagen peptide có thể giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da sau một thời gian sử dụng.

Với Hòa Minzy, việc uống collagen vào buổi tối trở thành thói quen lâu dài nhằm:

Hỗ trợ duy trì làn da căng bóng, mịn màng

Giảm dấu hiệu lão hóa sớm

Giúp da trông sáng khỏe hơn

Một số nghiên cứu cũng cho thấy collagen có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và khớp, đặc biệt khi kết hợp với vitamin C và chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Có thể thấy, những loại nước mà Hòa Minzy lựa chọn đều khá quen thuộc và dễ thực hiện. Từ nước rau diếp cá, nước chanh muối cho tới collagen, điểm chung của các phương pháp này là hướng tới việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Làn da đẹp và vóc dáng thon gọn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm hay các biện pháp làm đẹp bên ngoài. Chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và việc bổ sung dưỡng chất hợp lý đóng vai trò rất quan trọng.

(Ảnh: FB)