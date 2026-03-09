Mắt phải giật là điềm xấu, mắt trái giật là điềm may? Bác sĩ nhãn khoa tiết lộ sự thật

Theo quan niệm dân gian ở nhiều nơi, nếu mắt trái giật thì có tài lộc, còn mắt phải giật lại là điềm gở hoặc báo trước điều không may. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học, hiện tượng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân sinh lý khác nhau và không liên quan tới điềm báo.

Giật mắt phải suốt 3 tuần

Mới đây, tờ China Times đã đưa tin về một người đàn ông họ Trần, khoảng 60 tuổi, liên tục bị giật mắt phải trong 3 tuần. Điều khiến ông lo lắng là tần suất và mức độ giật mắt ngày càng mạnh và xảy ra liên tục trong ngày.

Người đàn ông đi khám vì bị giật mắt liên tục (Ảnh: China Times).

Ban đầu, ông Trần cho rằng đây có thể là một “điềm xấu” theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, càng về sau, ông càng lo ngại đây có thể là dấu hiệu báo trước của đột quỵ, nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Tại Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Đài Loan, Trung Quốc), sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy nhãn áp của bệnh nhân vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Đồng thời, các cấu trúc quan trọng của mắt như giác mạc, võng mạc và dây thần kinh thị giác của bệnh nhân đều không có bất thường. Các bác sĩ cũng loại trừ khả năng người bệnh mắc tăng nhãn áp hoặc các tổn thương thực thể khác ở mắt.

Kết quả cuối cùng cho thấy tình trạng giật mí mắt của ông Trần không phải do bệnh lý nghiêm trọng mà chủ yếu liên quan đến rối loạn hệ thần kinh tự chủ. Theo đó, chỉ cần cho mắt nghỉ ngơi nhiều hơn và điều chỉnh sinh hoạt thì triệu chứng có thể dần cải thiện.

Nguyên nhân thực sự của hiện tượng giật mí mắt

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng giật (nháy) mắt (Ảnh minh họa).

Bác sĩ nhãn khoa Niêm Triển Vĩ, Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa, cho biết trong y học, tình trạng mí mắt giật liên tục được gọi là “co thắt mí mắt” (blepharospasm).

Theo bác sĩ Niêm Triển Vĩ, hiện tượng này xảy ra khi cơ vòng quanh mắt bị kích thích bởi dây thần kinh và co lại một cách không tự chủ. Phần lớn trường hợp đều không nguy hiểm và thường liên quan đến các yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày.

Một số nguyên nhân phổ biến có thể khiến mí mắt giật bao gồm:

Thức khuya

Căng thẳng kéo dài

Áp lực tinh thần

Nhìn màn hình quá lâu

Tiêu thụ quá nhiều caffeine

Những yếu tố này có thể làm mất cân bằng hệ thần kinh tự chủ, khiến cơ mắt co giật lặp đi lặp lại.

Bác sĩ Niêm Triển Vĩ cho biết thêm, trường hợp như của ông Trần không phải hiếm gặp trong thực tế lâm sàng. Thậm chí, có những bệnh nhân bị giật mí mắt liên tục trong hơn 1 hoặc 2 tháng.

Trong đa số trường hợp, người bệnh chỉ cần điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, giảm căng thẳng, hạn chế đồ uống kích thích và nghỉ ngơi hợp lý thì triệu chứng sẽ dần biến mất.

Tuy nhiên, nếu tình trạng co giật trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc mở mắt hoặc lan sang các cơ khác trên khuôn mặt, đó có thể là dạng co thắt mí mắt nặng hơn.

Khi nào giật mắt có thể là dấu hiệu nguy hiểm?

Giật mắt đi kèm một số dấu hiệu, như đau đầu, có thể cảnh báo các vấn đề nguy hiểm về sức khỏe (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Niêm Triển Vĩ, phần lớn trường hợp giật mí mắt không phải dấu hiệu của đột quỵ và người dân cũng không cần quá hoảng sợ. Tuy vậy, không nên bỏ qua triệu chứng nếu nó xuất hiện trong thời gian dài.

Bác sĩ khuyến cáo rằng nếu hiện tượng giật mí mắt đi kèm các dấu hiệu bất thường khác như:

Nhìn mờ

Đau mắt

Đau đầu

Yếu tay chân

Nói khó

Đó có thể không chỉ đơn thuần là co giật mí mắt thông thường.

Trong những trường hợp này, người bệnh cần đến cơ sở y tế kiểm tra càng sớm càng tốt để loại trừ các bệnh lý liên quan đến não hoặc hệ thần kinh.