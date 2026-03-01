Huyền Baby U40 vẫn cứ đẹp long lanh chuẩn baby: Hóa ra rất chăm dùng 1 thứ nhiều năm qua để nhan sắc bất bại với thời gian, nói không với ''dao kéo''

Ở tuổi 37, trải qua 2 lần sinh nở, phú bà Huyền Baby vẫn giữ được làn da căng bóng, gương mặt đầy đặn và thần thái giàu sang rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi tò mò: Liệu có can thiệp thẩm mỹ?

Điều gây bất ngờ là "chị đẹp'' này khẳng định không phẫu thuật dao kéo, nhưng vẫn sở hữu diện mạo khác biệt rõ rệt so với nhiều năm trước, đặc biệt là ngày càng baby, trẻ trung, không một chút dấu vết thời gian.

Nhiều người thường mặc định rằng muốn trẻ lâu thì phải ''động dao kéo''. Tuy nhiên, xu hướng làm đẹp hiện nay đã khác. Huyền Baby khẳng định cô không tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ mà lựa chọn các phương pháp thẩm mỹ nội khoa, tức là làm đẹp không phẫu thuật, để luôn trẻ trung theo thời gian. Trong đó có một phương pháp được Huyền Baby vô cùng ưa chuộng, tận dụng để làm đẹp nhiều bộ phận trên khuôn mặt. Đó chính là tiêm filler.

Thay vì phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn, ngày càng nhiều phụ nữ như Huyền Baby lựa chọn thẩm mỹ nội khoa, tức là những phương pháp làm đẹp không cần mổ, không cắt rạch, ít nghỉ dưỡng nhưng vẫn cải thiện rõ đường nét.

Và trong số đó, tiêm filler trẻ hóa được xem là lựa chọn phổ biến nhất.

Filler là gì mà giúp gương mặt ''hack tuổi'' nhanh đến vậy?

Filler thường chứa Hyaluronic Acid (HA), một chất có sẵn trong cơ thể, có khả năng giữ nước và làm đầy mô mềm.

Theo BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (chuyên thẩm mỹ nội khoa, làm việc tại Hà Nội), khi được tiêm đúng vị trí, filler có thể:

Làm đầy má hóp, thái dương lõm

Làm mờ rãnh cười

Tạo cằm V-line

Nâng mũi không phẫu thuật

Làm môi căng mọng tự nhiên

Điểm cộng lớn nhất của phương pháp này là:

Thời gian thực hiện nhanh (15-30 phút)

Không cần nghỉ dưỡng dài

Hiệu quả thấy rõ gần như ngay lập tức

Đó là lý do nhiều người nổi tiếng ưu tiên phương pháp này để duy trì diện mạo tươi tắn mà vẫn tự nhiên.

Điều tuyệt vời mà tiêm filler đúng cách có thể đem lại

Gương mặt đầy đặn hơn, da mịn hơn, đường nét rõ ràng hơn. Đó là hiệu ứng đặc trưng của filler khi được thực hiện đúng kỹ thuật.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), thường thì sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu suy giảm collagen và mô mỡ dưới da. Đây là nguyên nhân khiến gương mặt trông hốc hác, mệt mỏi và già đi nhanh chóng. Việc làm đầy đúng điểm lõm sẽ giúp tổng thể trông trẻ trung hơn mà không cần thay đổi cấu trúc tự nhiên.

Lưu ý tiêm filler giúp bạn làm đẹp an toàn

Dù được xem là an toàn khi sử dụng đúng loại và đúng kỹ thuật, filler vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu:

Tiêm phải sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện ở cơ sở không có chuyên môn

Người tiêm không hiểu cấu trúc giải phẫu

Biến chứng có thể bao gồm sưng kéo dài, tắc mạch, thậm chí hoại tử nếu xử lý sai cách.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo:

Chỉ thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép

Yêu cầu kiểm tra nguồn gốc filler

Thăm khám và tư vấn kỹ trước khi tiêm

Đẹp là quyền của phụ nữ, nhưng an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Xu hướng trẻ hóa không xâm lấn: Vì sao ngày càng được ưa chuộng?

Ngoài tiêm filler trẻ hóa, nhiều người hiện nay còn lựa chọn:

Tiêm botox xóa nhăn

Nâng cơ bằng công nghệ sóng siêu âm

Trẻ hóa da bằng laser

Liệu pháp kích thích collagen

Điểm chung của các phương pháp này là:

Ít đau

Không cần nghỉ dưỡng dài

Không thay đổi gương mặt quá đột ngột

Dễ duy trì theo từng giai đoạn tuổi

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều phụ nữ ngoài 30 lựa chọn làm đẹp theo hướng ''tinh chỉnh nhẹ nhàng'' thay vì đại phẫu.

(Ảnh: Facebook)