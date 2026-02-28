Nữ chính phim ''Thỏ ơi'' nhan sắc đỉnh nóc ngỡ bước ra từ AI, nhìn lại ảnh quá khứ mới thấy ''một trời một vực''!

Vừa chạm ngõ điện ảnh với vai chị ''Bờ vai'' Hải Linh, Lyly đã có màn ra mắt màn ảnh rộng "rất gì và này nọ". Bộ phim đầu tay thành công ngoài mong đợi, nhưng điều khiến cư dân mạng ''đứng hình mất 5 giây'' lại chính là nhan sắc sáng bừng của cô nàng.

Ở mọi khung hình, Lyly đều đẹp theo kiểu không có góc chết: Da mịn, đường nét gọn gàng, đặc biệt là chiếc mũi cao vút nhìn một phát là thấy ''mùi beauty standard'' (vẻ đẹp tiêu chuẩn). Không ít người phải thốt lên: ''Nhan sắc này 10 năm nữa vẫn là xu hướng!''.

Gương mặt Lyly mang nét lai Tây hiện đại: Sống mũi cao, đầu mũi thon, góc nghiêng sắc nét nhưng tổng thể vẫn mềm mại, nữ tính. Đây chính là kiểu thẩm mỹ thời đại mới, đẹp rõ ràng, nâng cấp rõ rệt nhưng không hề lố, không hề giả trân.

Lyly ở thời điểm hiện tại so với quá khứ: Dễ nhận thấy dáng mũi khác xa "một trời một vực"

Nếu soi lại hình ảnh Lyly thời chưa nổi tiếng, phải công nhận cô vốn đã xinh xắn sẵn. Ánh mắt vẫn cuốn hút, nụ cười vẫn ngọt ngào. Tuy nhiên, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất chính là chiếc mũi.

Trước đây, mũi của Lyly có phần ngắn, sống mũi thấp, đầu mũi hơi tròn. Tổng thể vẫn hài hòa nhưng chưa tạo được điểm nhấn. Khi lên hình, gương mặt thiếu đi độ sắc sảo và chiều sâu, nhất là ở góc nghiêng.

Còn hiện tại? Chiếc mũi cao thanh thoát, có độ cong mềm mại, đầu mũi gọn gàng, cánh mũi nhỏ xinh. Góc nghiêng đạt tỷ lệ vàng, giúp nhan sắc nâng tầm. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở đường nét mà còn ở thần thái: Nhìn sang hơn, sắc nét hơn và đúng gu thẩm mỹ Gen Z.

Chính vì vậy, không ít cư dân mạng cho rằng Lyly có thể đã ''trợ lực nhan sắc'' bằng công nghệ thẩm mỹ hiện đại. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Nhưng nếu có sự can thiệp, thì phải nói đây là một trong những màn ''nâng mũi thành công nhất showbiz Gen Z''. Không hề lộ dấu vết dao kéo, không quá đà, chỉ đơn giản là tinh chỉnh vừa đủ để visual bùng nổ.

Thực tế, trong xu hướng thẩm mỹ hiện nay, nâng mũi không còn là chuyện làm cho thật cao. Thẩm mỹ thời đại mới là cá nhân hóa, chỉnh theo cấu trúc gương mặt, theo tỷ lệ xương, theo phong cách cá nhân. Một chiếc mũi phù hợp có thể biến gương mặt từ xinh xắn thành ''nhan sắc bạc tỷ''.

Những dáng mũi đang hot trong xu hướng thẩm mỹ hiện nay

Nếu bạn cũng đang tò mò về những kiểu nâng mũi được ưa chuộng nhất thì đây là 3 cái tên phủ sóng mạnh nhất hiện tại:

1. Mũi S-line: Dáng mũi dịu dàng phù hợp người châu Á nhưng vẫn sang

S-line có đường cong chữ S nhẹ từ sống mũi đến đầu mũi. Đây là dáng mũi ''quốc dân'' vì hợp với gương mặt Á Đông, tạo cảm giác mềm mại, tự nhiên.

Ưu điểm là dễ hài hòa với nhiều phong cách, từ bánh bèo đến thanh lịch. Nếu muốn nâng cấp nhẹ nhàng theo style nữ tính, S-line vẫn là lựa chọn an toàn.

2. Mũi L-line: Dáng mũi Sắc sảo, lai Tây, lên hình là thấy khác

L-line có sống mũi cao thẳng, ít cong, đầu mũi thon gọn. Dáng này tạo góc nghiêng rất ''ăn ảnh'', hợp với những ai thích vibe cá tính, sang chảnh.

Tuy nhiên, L-line cần tính toán kỹ để không bị quá cứng hoặc thiếu tự nhiên.

3. Mũi bán cấu trúc - cấu trúc toàn phần

Đây là kỹ thuật can thiệp nhiều hơn, phù hợp với những dáng mũi có khuyết điểm như ngắn, hếch, lệch. Bán cấu trúc chỉnh ở mức vừa phải, còn cấu trúc toàn phần có thể tái tạo lại trụ mũi và đầu mũi.

Điểm mạnh là kết quả bền vững, cá nhân hóa theo từng khuôn mặt, không còn chuyện ''mũi rập khuôn'' như trước.

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) khuyên, dù có mê dáng mũi nào đến mấy thì mọi người cũng nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ sẽ cân nhắc, lựa chọn dáng mũi phù hợp nhất, đẹp nhất và khi làm đảm bảo an toàn nhất cho bạn. Đừng vội chạy theo trend, có thể nhận kết quả không mong muốn.