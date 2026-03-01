3 thực phẩm là "cứu tinh" của mạch máu, PHÁ cục máu đông tuyệt vời nhất trong mắt chuyên gia

Mạch máu giống như đường cao tốc của cơ thể. Máu lưu thông trơn tru sẽ mang oxy và dưỡng chất đến tim, não, gan và từng tế bào. Nhưng khi cục máu đông hình thành, dòng chảy có thể bị chặn lại bất ngờ, gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, thậm chí đột tử. Đáng sợ hơn, nhiều trường hợp trước đó chỉ có biểu hiện rất mơ hồ như chóng mặt, tê tay chân, tức ngực nhẹ.

Chuyên gia dinh dưỡng Ma Fengyin (Trung Quốc) nhắc nhở, bên cạnh giữ ấm và theo dõi huyết áp đều đặn, chế độ ăn đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ mạch máu. Dưới đây là 3 thực phẩm được xem là cứu tinh của mạch máu, giúp cải thiện tuần hoàn và hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối được bác sĩ Ma khuyên ăn thường xuyên:

1. Hành tây

Hành tây giàu quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ lớp nội mạc mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do. Khi nội mạc khỏe mạnh, mạch máu ít bị xơ cứng và hạn chế hình thành mảng bám.

Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây, đặc biệt là allicin hình thành khi cắt hoặc giã nhỏ, có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu. Điều này giúp giảm nguy cơ tạo cục máu đông bất thường. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu thực vật chứa quercetin có liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn.

Để đạt hiệu quả tốt, nên ăn hành tây tươi, thái lát mỏng, để ngoài không khí vài phút trước khi chế biến nhằm kích hoạt các enzyme có lợi.

2. Quả óc chó

Trong 100 gram óc chó chứa lượng arginine rất cao. Arginine là tiền chất của nitric oxide, một phân tử giúp giãn cơ trơn thành mạch, làm mạch máu nở ra và giảm sức cản dòng máu. Khi mạch máu giãn tốt, huyết áp ổn định hơn và nguy cơ hình thành huyết khối giảm đi.

Bên cạnh đó, óc chó giàu axit béo không bão hòa như axit alpha linolenic, có tác dụng chống viêm và cải thiện lipid máu. Viêm mạn tính chính là một trong những yếu tố thúc đẩy xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông.

Tuy nhiên, vì hàm lượng chất béo cao, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 6 đến 8 nửa hạt để tránh tăng cân.

3. Cá giàu omega 3

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi chứa nhiều EPA và DHA. Đây là những axit béo omega 3 có khả năng giảm viêm, ổn định màng tế bào nội mô và đặc biệt là giảm kết tập tiểu cầu. Nhờ đó, máu “loãng” hơn theo nghĩa sinh lý, giảm nguy cơ tạo huyết khối.

Nhiều nghiên cứu về chế độ ăn Địa Trung Hải cho thấy những người ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn đáng kể. Omega 3 còn giúp giảm triglyceride, một yếu tố nguy cơ quan trọng của xơ vữa động mạch.

Dù vậy, thực phẩm chỉ hỗ trợ phòng ngừa chứ không thể phá tan cục máu đông lớn đã hình thành. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, yếu liệt tay chân, nói khó, cần cấp cứu ngay lập tức.

Giữ mạch máu khỏe mạnh không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là thói quen sống. Giữ ấm khi trời lạnh, vận động đều đặn, kiểm tra huyết áp thường xuyên và lắng nghe những cảnh báo nhỏ từ cơ thể chính là cách bảo vệ bản thân trước những biến cố nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: TTVC, Aboluowang