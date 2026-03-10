Vì sao hẹp bao quy đầu có thể dẫn tới ung thư dương vật?

Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108

Tuy nhiên, đây là bệnh lý nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh lý, tâm lý và chất lượng sống nếu phát hiện muộn. Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, điều đáng chú ý là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng và có thể phòng ngừa được lại liên quan đến một tình trạng khá phổ biến: hẹp bao quy đầu.

Ung thư dương vật là gì?

Phần lớn ung thư dương vật là ung thư biểu mô tế bào vảy, xuất phát từ lớp da và niêm mạc phủ ở quy đầu hoặc mặt trong bao quy đầu. Bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhưng không loại trừ người trẻ.

Ở giai đoạn sớm, tổn thương có thể chỉ là một vết loét nhỏ, mảng đỏ hoặc nốt sùi ở quy đầu. Do vị trí nhạy cảm và tâm lý e ngại, nhiều người chậm đi khám, khiến bệnh tiến triển âm thầm.

Hẹp bao quy đầu là gì?

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn để lộ quy đầu khi dương vật cương hoặc ngay cả lúc bình thường. Ở trẻ nhỏ, đây có thể là hiện tượng sinh lý. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài đến tuổi trưởng thành, đặc biệt kèm viêm tái phát, thì được xem là bệnh lý.

Hẹp bao quy đầu khiến việc vệ sinh quy đầu trở nên khó khăn. Bựa sinh dục và vi khuẩn dễ tích tụ, tạo môi trường ẩm ướt, thuận lợi cho viêm nhiễm kéo dài.

Vì sao hẹp bao quy đầu làm tăng nguy cơ ung thư?

Các nghiên cứu cho thấy hẹp bao quy đầu có liên quan chặt chẽ đến ung thư dương vật xâm lấn. Cơ chế không phải chỉ vì “khó vệ sinh”, mà còn do nhiều yếu tố sinh học.

Thứ nhất, viêm mạn tính kéo dài.

Khi bao quy đầu không tuột xuống được, vi khuẩn và bựa sinh dục tích tụ lâu ngày gây viêm bao quy đầu tái đi tái lại. Tình trạng viêm mạn tính khiến các tế bào biểu mô liên tục bị tổn thương và tái tạo. Quá trình kích thích lặp đi lặp lại này làm tăng nguy cơ xuất hiện biến đổi bất thường của tế bào - nền tảng cho tổn thương tiền ung thư.

Thứ hai, tăng nguy cơ nhiễm HPV.

Virus HPV (Human Papillomavirus) là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dương vật. Khoảng một nửa số ca ung thư dương vật có liên quan đến HPV, đặc biệt là týp 16. Ở người hẹp bao quy đầu, môi trường ẩm ướt và viêm kéo dài tạo điều kiện cho virus tồn tại và xâm nhập sâu hơn vào niêm mạc. HPV có thể tác động lên các gene kiểm soát phân chia tế bào, khiến tế bào phát triển mất kiểm soát.

Thứ ba, liên quan đến lichen xơ cứng.

Lichen xơ cứng là bệnh da mạn tính có thể gây xơ hóa và hẹp bao quy đầu. Bệnh này cũng được ghi nhận với tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân ung thư dương vật. Sự kết hợp giữa viêm mạn tính, xơ hóa và tổn thương niêm mạc kéo dài làm tăng nguy cơ biến đổi ác tính.

Cắt bao quy đầu có phòng ngừa được ung thư?

Nhiều dữ liệu dịch tễ cho thấy nam giới được cắt bao quy đầu từ nhỏ có tỷ lệ ung thư dương vật thấp hơn đáng kể. Ở những cộng đồng có tập quán cắt bao quy đầu sớm, tỷ lệ mắc bệnh thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Tuy nhiên, cắt bao quy đầu không phải biện pháp bắt buộc cho mọi nam giới. Thủ thuật này thường được chỉ định khi có hẹp bao quy đầu bệnh lý, viêm tái phát hoặc biến chứng. Quan trọng nhất là điều trị dứt điểm tình trạng viêm mạn tính và đảm bảo vệ sinh tốt.

Dấu hiệu nào cần đi khám?

Ung thư dương vật nếu phát hiện sớm có tiên lượng khá tốt. Nam giới, đặc biệt người có hẹp bao quy đầu lâu năm, nên đi khám khi có các dấu hiệu sau:

Vết loét ở quy đầu không lành sau vài tuần

Mảng đỏ, mảng trắng hoặc tổn thương sùi bất thường

Chảy dịch, chảy máu nhẹ không rõ nguyên nhân

Hạch bẹn to

Mùi hôi kéo dài ở vùng kín

Không nên tự ý bôi thuốc hoặc trì hoãn vì e ngại.

Phòng ngừa bằng cách nào?

Ung thư dương vật có thể phòng ngừa phần lớn nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Nam giới nên:

Vệ sinh vùng sinh dục hằng ngày đúng cách

Khám sớm nếu có hẹp bao quy đầu bệnh lý

Điều trị triệt để viêm bao quy đầu tái phát

Quan hệ tình dục an toàn

Cân nhắc tiêm vaccine HPV theo tư vấn y tế

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là bựa sinh dục không phải chất gây ung thư trực tiếp. Tuy nhiên, nếu tích tụ lâu dài và gây viêm mạn tính, nguy cơ tổn thương tế bào sẽ tăng lên.

Không nên xem nhẹ “vấn đề nhỏ”

Hẹp bao quy đầu ở người trưởng thành không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt và quan hệ tình dục. Khi kéo dài, tình trạng này có thể tạo môi trường thuận lợi cho viêm mạn tính và nhiễm HPV - hai yếu tố quan trọng trong cơ chế hình thành ung thư dương vật.

Ung thư dương vật không phổ biến, nhưng không phải hiếm. Chủ động chăm sóc sức khỏe sinh dục, điều trị sớm hẹp bao quy đầu và không trì hoãn khám khi có bất thường là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng này.