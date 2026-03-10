Loại quả bán đầy chợ Việt, giá rẻ nhưng lại được gọi là “trái cây hạnh phúc”

Chuối là loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, dễ mua quanh năm và giàu dinh dưỡng. Không chỉ ăn trực tiếp, chuối còn có thể chế biến thành nhiều món tráng miệng hấp dẫn như kem chuối mát lạnh hay bánh chuối nướng thơm béo...

Giàu dinh dưỡng: Chuối sống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại quả này giàu vitamin C, vitamin B6, kali cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hoạt động của não bộ và duy trì chức năng tim mạch.

Tốt cho tiêu hóa: Chuối sống chứa nhiều chất xơ và tinh bột kháng, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Tinh bột kháng trong chuối giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose, góp phần ổn định đường huyết và cải thiện sức khỏe trao đổi chất.

Tốt cho tim mạch và xương: Hàm lượng kali và chất xơ giúp kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol xấu. Chuối cũng cung cấp canxi và magie, hỗ trợ tăng cường mật độ xương.

Chống oxy hóa và làm đẹp da: Chuối chứa các chất chống oxy hóa như catecholamine và dopamine, giúp giảm viêm, bảo vệ cơ thể. Vitamin C trong chuối còn hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da sáng khỏe.

Giúp giảm căng thẳng: Chuối chứa axit pantothenic và nhiều dưỡng chất giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress, hỗ trợ giấc ngủ. Nhờ những lợi ích này, chuối thường được gọi là “trái cây hạnh phúc".

Gợi ý món ăn vặt cực ngon từ chuối chín

Bánh chuối chiên

Đây là món quen thuộc với người Việt. Để làm món này, bạn có thể tận dụng phần chuối chín dư thừa, ép thành miếng mỏng, nhúng vào bột rán.

Bánh chuối chiên hoàn hảo sẽ có vỏ ngoài màu vàng đậm, bên trong là miếng chuối mềm thơm ngọt.

Chuối nếp nướng

Bạn cũng có thể dễ dàng làm món chuối nếp nướng tại nhà với những nguyên liệu đơn giản gồm gạo nếp, chuối chín, nước cốt dừa và vừng rang.

Một đĩa chuối nướng hoàn hảo phải có vị ngọt dịu của chuối trong nhân, bao quanh bên ngoài là phần cơm nếp dẻo thơm kết hợp cùng vị béo của nước cốt dừa và vừng rang tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn.

Chè chuối

Món chè sánh mịn kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy rắc thêm đậu phộng rang phía trên tạo thành một bữa tráng miệng không ai có thể chối từ.

Ngày mưa hoặc se lạnh, có một bát chè chuối thơm thơm dẻo dẻo thì còn gì bằng.

Sinh tố cà phê chuối

Nếu chuối nhà bạn chín quá nhanh mà không ăn kịp, bạn chỉ cần cắt lát, đem đông lạnh, sau đó bỏ vào máy xay sinh tố cùng với sữa yến mạch, cà phê và trái bơ tươi.

