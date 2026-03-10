Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ

Trong một lần trở lại thăm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), chị Thủy bế theo con gái nhỏ - bé Gạo - nay đã tròn ba tuổi, lanh lợi và líu lo hát. Nhìn con chạy quanh phòng khám, chị không giấu được xúc động khi nhớ lại hành trình nhiều nước mắt trước khi có được "trái ngọt" này.

"Làm mẹ ở tuổi 20 là điều rất bình thường. Nhưng làm mẹ ở tuổi 50, với tôi đó thực sự là một phép màu", chị Thủy nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô con gái nhỏ.

Đó là kết quả của 6 năm mong con, 4 lần chọc hút noãn và một lần chuyển phôi thất bại - một hành trình dài mà chị chưa từng nghĩ ở tuổi tưởng đã an nhàn.

Hành trình tìm con của người phụ nữ gần 50 tuổi

Chị Thủy tái hôn vào năm 2018, khi đã 42 tuổi. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, cả hai bước vào cuộc hôn nhân mới với sự thấu hiểu và đồng cảm. Mỗi người đều có con riêng, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ vẫn mong có một đứa con chung - như một sợi dây gắn kết gia đình và cũng để được một lần nữa làm cha mẹ khi tuổi đã xế chiều.

Ba năm trôi qua, niềm mong mỏi ấy vẫn chưa thành hiện thực. Khi tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản vào năm 2021, chị Thủy hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Ngay từ lần khám đầu tiên, tiên lượng của bác sĩ đã khiến chị không khỏi lo lắng. Ở tuổi ngoài 40, nhiều chỉ số sức khỏe của chị không còn thuận lợi do men gan cao, đường huyết tăng, chỉ số AMH (chỉ số phản ánh dự trữ buồng trứng) chỉ còn 1.05 ng/ml. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng và chất lượng trứng đã suy giảm đáng kể. Trong khi đó, chồng chị cũng gặp vấn đề về chất lượng tinh trùng.

Để đủ điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hai vợ chồng phải dành gần hai tháng điều trị bệnh nền, ổn định nội tiết và cải thiện chức năng gan. "Tôi từng nghĩ làm IVF là chắc chắn sẽ có con. Nhưng khi bắt đầu bước vào hành trình này mới thấy mọi thứ không hề đơn giản, nhất là với những người đã lớn tuổi ", chị nhớ lại.

Từ tháng 5/2021 đến đầu năm 2022, chị Thủy trải qua ba chu kỳ kích thích buồng trứng. Mỗi lần chọc hút noãn là một lần hy vọng, nhưng kết quả lại khiến chị thêm trăn trở. Số noãn thu được giảm dần qua từng lần - từ 11 xuống còn 8 rồi chỉ còn 6.

Sau khi tạo phôi và tiến hành sàng lọc di truyền, phần lớn phôi đều phát hiện bất thường nhiễm sắc thể. Hai lần sàng lọc không còn phôi đủ điều kiện để chuyển. Lần chuyển phôi duy nhất trong giai đoạn đó cũng không thành công.

Ở tuổi 47, chị từng nhận được lời khuyên nên xin trứng từ người hiến để tăng cơ hội mang thai. Nhưng sau nhiều suy nghĩ, chị vẫn lựa chọn tiếp tục cố gắng. "Tôi muốn đứa con ấy mang dòng máu của cả hai vợ chồng" , chị nói giản dị nhưng kiên định.

Sau ba lần thất bại liên tiếp, chị quyết định tạm dừng điều trị trong 5 tháng để nghỉ ngơi và chăm sóc lại sức khỏe. Chị điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, kiên trì điều trị nội tiết và giữ tinh thần thoải mái hơn.

Sự chuẩn bị ấy đã mang lại kết quả bất ngờ. Lần chọc trứng thứ tư vào tháng 2/2022 thu được 6 noãn, tạo được ba phôi chất lượng trung bình - một con số tuy không nhiều nhưng đủ để chị hy vọng.

Các bác sĩ tư vấn chuyển ba phôi ngày 3 vào tử cung thay vì tiếp tục sàng lọc di truyền. Với những phụ nữ lớn tuổi, nếu tiếp tục sàng lọc có thể không còn phôi nào để chuyển.

Hai tuần sau ngày chuyển phôi, kết quả xét nghiệm beta-hCG tăng rõ rệt. Chị Thủy mang thai. "Tôi cầm kết quả xét nghiệm mà run tay. Không dám tin là sau từng ấy năm chờ đợi, con cuối cùng cũng đến", chị kể.

Trái ngọt của hành trình không bỏ cuộc

Mang thai ở tuổi gần 50 chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay ở tuần thai thứ năm, chị Thủy bất ngờ ra máu và có dấu hiệu dọa sảy thai. Chị phải nhập viện điều trị và tiêm giữ thai suốt 12 ngày.

Trong những ngày nằm viện ấy, nỗi lo lắng luôn thường trực. Nhưng cũng chính tại đó, chị lần đầu tiên được nghe nhịp tim nhỏ xíu của con vang lên trên màn hình siêu âm.

"Khoảnh khắc ấy tôi bật khóc. Bao nhiêu cố gắng của mình và của các bác sĩ cuối cùng cũng có tín hiệu hồi đáp", chị nhớ lại.

Suốt thai kỳ, chị được theo dõi sát sao bởi các bác sĩ để kiểm soát nguy cơ biến chứng do tuổi mẹ cao. Mỗi lần đi khám thai đều là một lần hồi hộp, nhưng cũng là thêm một lần yên tâm khi con vẫn phát triển tốt.

Đến năm 2022, bé Gạo chào đời khỏe mạnh, nặng 3,4kg. Dù được chuyển từ phôi ngày 3, bé phát triển hoàn toàn bình thường, không có bất thường di truyền.

Ba năm trôi qua, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một em bé hiếu động, thích ca hát và luôn khiến căn nhà tràn ngập tiếng cười. "Sau hơn 20 năm, cảm giác làm mẹ lần nữa thật sự rất khác. Mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá hơn" , chị Thủy hạnh phúc nói.

Theo TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc IVF Tâm Anh, điều trị vô sinh cho người lớn tuổi đòi hỏi phác đồ cá nhân hóa và theo dõi chặt chẽ các bệnh lý nền. Thành công của quá trình điều trị không chỉ là khi người bệnh mang thai, mà mục tiêu phải là khi người mẹ bế đứa con khỏe mạnh về nhà.

Thực tế, sau tuổi 40, đặc biệt là sau 45, khả năng sinh sản của phụ nữ giảm mạnh do số lượng và chất lượng trứng suy giảm. Nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, sảy thai hoặc biến chứng thai kỳ cũng tăng cao.

Tuy vậy, với sự phát triển của y học sinh sản hiện nay, cơ hội làm mẹ vẫn có thể mở ra nếu người bệnh kiên trì điều trị, phối hợp tốt với bác sĩ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo những cặp vợ chồng lớn tuổi khi điều trị vô sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh đặt kỳ vọng quá cao dẫn đến áp lực và thất vọng nếu thất bại. Một tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh và sự đồng hành của bạn đời là nguồn sức mạnh lớn nhất.

Với chị Thủy, hành trình ấy vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Hiện tại, chị vẫn còn một phôi đông lạnh lưu trữ tại trung tâm. Chị cười hiền khi nói về dự định tương lai: "Nếu sức khỏe cho phép, tôi vẫn muốn thử sinh thêm em bé nữa. Còn hy vọng thì vẫn nên nắm lấy cơ hội" , chị nói với niềm tin lấp lánh trong mắt, giống như ngày đầu chị nghe thấy tiếng nhịp tim của bé Gạo.