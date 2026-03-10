Chỉ trong vòng một tháng, người đàn ông 47 tuổi bất ngờ sụt tới 5kg, ăn uống ngày càng khó khăn. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện ông mắc đồng thời hai bệnh ung thư nguy hiểm ở thực quản và hầu miệng, trong đó một thói quen kéo dài nhiều năm được xác định là yếu tố nguy cơ chính.

Trường hợp này vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị.

Ảnh minh họa

Phát hiện cùng lúc hai khối u nguy hiểm

Theo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của bệnh viện, bệnh nhân V.V.S (47 tuổi) nhập viện trong tình trạng nuốt khó tăng dần, ăn uống kém và sụt 5kg trong vòng một tháng.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh có thói quen uống khoảng 300ml rượu mỗi ngày trong nhiều năm và chưa từng bỏ rượu.

Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy thực quản xuất hiện tổn thương sùi loét kéo dài, chiếm hơn 50% chu vi, dễ chảy máu và làm hẹp lòng thực quản. Sinh thiết xác định đây là Ung thư thực quản dạng ung thư biểu mô tế bào vảy.

Tuy nhiên, khi tiếp tục thăm khám tai – mũi – họng, các bác sĩ lại phát hiện một khối u khác ở vùng hầu miệng. Kết quả mô bệnh học cho thấy đây cũng là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập.

Chụp PET/CT ghi nhận tổn thương tăng chuyển hóa mạnh tại thực quản 1/3 dưới và vùng amidan trái, gốc lưỡi, đồng thời xuất hiện hạch cổ hai bên nghi ngờ di căn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn III và Ung thư hầu miệng giai đoạn IVA.

Hiện người bệnh đang được điều trị hóa chất theo phác đồ kết hợp nhằm kiểm soát tiến triển bệnh và cải thiện triệu chứng.

Hình ảnh nội soi tai mũi họng - Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Những dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư vùng đầu – cổ và ung thư thực quản có nhiều yếu tố nguy cơ chung, đặc biệt là rượu bia và thuốc lá.

Khi niêm mạc đường hô hấp – tiêu hóa trên tiếp xúc lâu dài với các tác nhân gây hại, nhiều khối u nguyên phát có thể xuất hiện độc lập tại các vị trí khác nhau. Hiện tượng này được gọi là “ung thư đa ổ nguyên phát”.

Trong trường hợp bệnh nhân trên, thói quen uống rượu kéo dài nhiều năm được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nam giới trung niên có thói quen uống rượu hoặc hút thuốc, cần cảnh giác với một số dấu hiệu bất thường như:

Nuốt nghẹn hoặc nuốt khó tăng dần

Đau rát họng kéo dài

Khàn tiếng, nuốt vướng

Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân

Xuất hiện hạch cổ bất thường

Khi có các biểu hiện này, người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm để được nội soi và làm các xét nghiệm cần thiết.

Đối với những người đã được chẩn đoán ung thư vùng đầu – cổ hoặc thực quản, bác sĩ khuyến cáo tầm soát toàn bộ đường hô hấp – tiêu hóa trên để phát hiện sớm tổn thương thứ hai nếu có.

Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (GLOBOCAN) năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới mỗi năm.

Trong đó, ung thư thực quản là bệnh có tỷ lệ mắc đáng chú ý, nhưng thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt. Nhiều bệnh nhân chỉ đi khám khi đã xuất hiện nuốt nghẹn, nuốt đau hoặc sụt cân nhanh, lúc này bệnh thường tiến triển nặng.

Các chuyên gia cho rằng thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư. Người dân nên hạn chế tối đa rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao.