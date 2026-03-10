Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng

Chi phí ghép phổi ở Mỹ cao gấp 25 lần Việt Nam

Với anh Trần Quốc V, ca ghép phổi thực hiện vào ngày cuối cùng của năm 2025 trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Trước đó, anh mắc bệnh giãn phế quản nặng, phổi gần như mất chức năng. Chỉ cần đi bộ khoảng 100 - 200m, anh phải dừng lại vì khó thở. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép phổi, thời gian sống của anh chỉ còn 1 - 2 năm.

“Tôi từng bản thân sẽ không kịp bước sang năm mới. Thật may mắn, tôi được ghép phổi đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025. Giờ đây tôi đang hồi phục từng bước, có thể đi lại và dần trở lại cuộc sống bình thường ”, anh V chia sẻ.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng khoa Hô hấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương, chỉ trong vài năm tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công 13 ca ghép phổi, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đứng trước lằn ranh sinh tử.

"Đáng chú ý, chi phí ghép phổi của các bệnh nhân tại Việt Nam chỉ bằng 1/25 lần so với ghép phổi ở Mỹ. Từ khoảng năm 2018, chi phí cho một ca ghép phổi ở Mỹ khoảng 2 triệu USD, tương đương gần 50 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí cho một ca ghép phổi hiện khoảng 1–2 tỷ đồng. Nếu người bệnh có bảo hiểm y tế, số tiền thực phải chi trả thường còn khoảng 500–700 triệu đồng " - TS Ngọc thông tin.

Chi phí ghép phổi ở Việt Nam rẻ hơn Mỹ 25 lần (Ảnh minh họa: BVCC)

Nguyên nhân chênh lệch chi phí giữa Mỹ và Việt Nam là do ở Mỹ giá thuốc và vật tư y tế cao, chi phí nhân lực lớn, trong khi hệ thống y tế Mỹ vận hành chủ yếu theo cơ chế tư nhân nên giá dịch vụ rất đắt đỏ. Tại Việt Nam, chi phí dịch vụ y tế thấp hơn đáng kể, đồng thời hệ thống bảo hiểm y tế giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Tỏa sáng trên bản đồ ghép tạng thế giới

Không chỉ có chi phí thấp hơn nhiều nước phát triển, ghép phổi tại Việt Nam còn đạt những kết quả điều trị khả quan. Tại bệnh viện Phổi Trung ương, có bệnh nhân sau ghép chỉ 48 giờ đã rút được máy thở, nhiều người sau đó có thể tập thể dục, đi làm và sinh hoạt gần như bình thường. Có trường hợp ghép phổi cách đây gần 6 năm đến nay vẫn duy trì sức khỏe ổn định.

Đây là một trong những thành công của y tế Việt Nam bởi ghép phổi là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng.

Khác với tim, gan hay thận - vốn là những cơ quan tương đối bền vững - phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Khi bệnh nhân hít thở, vi khuẩn từ không khí có thể xâm nhập vào phổi, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng sau ghép.

Ngoài ra, phổi có cấu trúc xốp, diện tích bề mặt lớn và dễ tổn thương, khiến việc bảo quản và phẫu thuật trở nên phức tạp hơn nhiều tạng khác. Thời gian từ lúc lấy phổi khỏi người hiến đến khi ghép cho người nhận chỉ trong 10 giờ, nếu quá thời gian này chức năng phổi sẽ suy giảm đáng kể.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải nối động mạch phổi, tĩnh mạch phổi và đường thở trong không gian rất hẹp của lồng ngực với độ chính xác rất cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của ca ghép.

Việt Nam chinh phục kỹ thuật ghép phổi - một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng (Ảnh: BVCC)

Để đạt được kết quả này, nhiều bác sĩ được đào tạo tại Trung tâm Ghép phổi UCSF (Mỹ) - một trong những trung tâm ghép tạng uy tín hàng đầu thế giới.

“ Chúng tôi được tiếp cận toàn bộ quy trình từ lựa chọn bệnh nhân, phẫu thuật đến chăm sóc sau ghép. Khi trở về Việt Nam, các bước này được áp dụng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Cùng quy trình chuẩn Mỹ nhưng với chi phí y tế thấp và các chính sách an sinh, chi phí ghép phổi ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các trung tâm ghép phổi tại Mỹ và các nước trong khu vực và trên thế giớ i”, TS Ngọc cho biết.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ghép phổi nói riêng và ghép tạng nói chung là một trong những kỹ thuật khó nhất của y học hiện đại, nhưng Việt Nam đang có những bước tiến rất đáng chú ý.

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam thực hiện hơn 10.000 ca ghép tạng tại 31 bệnh viện, với 6 loại tạng khác nhau. Hiện Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á, với hơn 1.000 ca mỗi năm.

Không chỉ ghép thận, gan hay tim, các bác sĩ Việt Nam còn thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng phức tạp như ghép tim -gan, ghép tim - phổi hay ghép nhiều tạng cùng lúc.

Theo các chuyên gia, việc làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp cho thấy trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đang từng bước tiệm cận các trung tâm ghép tạng tiên tiến trên thế giới. Trong khi đó, chi phí điều trị tại Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển, giúp ngày càng nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận những kỹ thuật y học vốn được xem là đỉnh cao.