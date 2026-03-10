Mẹ chồng bắt con dâu ở cữ không ăn muối, không tắm, không đánh răng bị nhiễm trùng nặng, băng huyết nguy kịch

Thời gian ở cữ là giai đoạn quan trọng để phụ nữ hồi phục sau sinh. Tuy nhiên, một số tập tục truyền thống đã ăn sâu lâu đời đôi khi lại khiến khoảng thời gian đáng lẽ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trở thành “ổ bệnh”, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngày 9/3, phóng viên Xiaoxiang Morning News dẫn lời bà Chu Ngọc Liên, Trưởng khoa Sản – Trung tâm Phụ sản thuộc Bệnh viện Phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cho biết bệnh viện từng tiếp nhận hai trường hợp sản phụ suýt xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Một người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý sau sinh, người còn lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng dẫn đến băng huyết do những kiêng khem cực đoan trong thời gian ở cữ.

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, 42 ngày sau sinh tử cung vẫn chưa hồi phục

Theo bác sĩ Chu Ngọc Liên, bà từng điều trị cho một sản phụ có tình trạng hồi phục rất chậm sau sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu trong cách chăm sóc trẻ.

“Khi đến tái khám sau 42 ngày, người mẹ trông vô cùng mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ,” bác sĩ Chu nhớ lại. Dù đã qua thời gian ở cữ, kết quả siêu âm cho thấy tử cung của sản phụ vẫn còn to, chưa trở về kích thước bình thường.

Sau khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân chính nằm ở tâm trạng căng thẳng kéo dài.

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng của sản phụ đến chăm sóc cháu nhưng giữa hai người thường xuyên bất đồng quan điểm. Mẹ chồng luôn cho rằng em bé bị lạnh nên bắt mặc rất nhiều quần áo, quấn kín, trong khi người mẹ lại cho rằng không cần thiết.

Do thiếu giao tiếp và thấu hiểu, những khác biệt nhỏ dần biến thành mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sản phụ phải sống trong trạng thái căng thẳng, u uất suốt thời gian ở cữ.

“Cô ấy nói chỉ đến khi hết tháng, sau một trận cãi vã lớn và mẹ chồng về quê, tâm trạng mới dần khá hơn,” bác sĩ Chu cho biết.

Theo bà, sự dao động cảm xúc mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi phục sau sinh. Tâm trạng tiêu cực sẽ làm giảm khả năng co hồi của tử cung, khiến cơ thể hồi phục chậm.

“Trường hợp này tử cung phục hồi rất kém, đây là ví dụ điển hình cho việc tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hậu sản,” bà nói.

Tin vào “kiêng cữ ở cữ”, mẹ chồng khiến con dâu nhiễm trùng nặng và băng huyết

Nếu cảm xúc tiêu cực giống như một “con dao vô hình”, thì những tập tục kiêng cữ lạc hậu đôi khi có thể trực tiếp đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Chu kể lại một trường hợp khác: một sản phụ hơn 20 ngày sau sinh đột ngột bị băng huyết nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mẹ chồng quá tin vào các quy tắc kiêng cữ truyền thống.

“Khi nhập viện, lượng máu chảy ra rất nhiều, tình trạng vô cùng nguy cấp. Các chỉ số nhiễm trùng của sản phụ đều rất cao,” bác sĩ Chu cho biết.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ phát hiện mẹ chồng đã áp dụng hàng loạt “quy định” khắt khe trong thời gian ở cữ:

Không cho con dâu tắm hay gội đầu Không cho đánh răng vì sợ răng lung lay, rụng sớm Cấm ăn trái cây Mỗi ngày chỉ được uống canh không có muối

Theo bác sĩ Chu, những thói quen này khiến sản phụ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể suy yếu và sức đề kháng gần như bằng không.

Không những vậy, việc không giữ vệ sinh cá nhân tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, dẫn đến nhiễm trùng tử cung nghiêm trọng, cuối cùng gây ra băng huyết.

May mắn là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau khi áp dụng các biện pháp kháng nhiễm trùng và điều trị tích cực, tình trạng của sản phụ đã ổn định và qua cơn nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo: Ở cữ đúng cách cần làm tốt 6 điều

Theo bác sĩ Chu Ngọc Liên, ở cữ là “thời kỳ vàng” để phục hồi sau sinh, vì vậy việc chăm sóc khoa học là vô cùng quan trọng. Sản phụ nên lưu ý những điều sau:

1. Tái khám theo chỉ định của bác sĩ

Nếu khi xuất viện vẫn còn dấu hiệu bất thường như sót nhau thai hay chỉ số máu cao, cần tái khám đúng lịch để kiểm tra và phòng ngừa biến chứng. Ngay cả khi mọi chỉ số bình thường, việc tái khám vẫn rất cần thiết.

2. Giữ vệ sinh cá nhân

Chăm sóc vùng kín: Sau mỗi lần đi vệ sinh cần rửa sạch bằng nước hoặc dung dịch bác sĩ chỉ định, thay băng vệ sinh và quần lót thường xuyên.

Tắm rửa: Sản phụ hoàn toàn có thể tắm và gội đầu. Nên tắm nhanh bằng vòi sen trong khoảng 3–5 phút và sấy khô tóc ngay sau đó.

Chăm sóc vết thương: Lưu ý vệ sinh vết rạch tầng sinh môn hoặc vết mổ. Với sinh mổ, khoảng một tuần sau có thể tháo băng vết mổ, khi tắm có thể dùng miếng dán chống nước nếu lo lắng.

3. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Sau sinh cơ thể cần nhiều dưỡng chất để hồi phục và nuôi con bằng sữa mẹ. Nên ăn đa dạng thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa, đồng thời bổ sung rau củ quả, khoáng chất. Trong thời gian cho con bú nên bổ sung thêm sắt, canxi và vitamin tổng hợp theo khuyến nghị.

4. Nghỉ ngơi hợp lý và vận động nhẹ

Chăm trẻ rất vất vả, vì vậy khi bé ngủ, mẹ nên tranh thủ nghỉ ngơi. Ngoài ra, trong giai đoạn hậu sản, cơ thể dễ hình thành cục máu đông nên cần vận động nhẹ nhàng để thúc đẩy tuần hoàn máu, phục hồi cơ sàn chậu và phòng táo bón, nhưng tránh vận động mạnh.

5. Giữ tâm trạng tích cực

Sau sinh, sự thay đổi hormone dễ khiến phụ nữ bị dao động cảm xúc, thậm chí trầm cảm sau sinh. Gia đình, đặc biệt là người chồng, nên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ việc nhà và chăm con, đồng thời điều hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

6. Chú ý môi trường sống

Phòng ở nên giữ nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, thường xuyên mở cửa sổ để thông gió và đảm bảo không khí trong lành.

Bác sĩ Chu Ngọc Liên nhấn mạnh: Ở cữ là giai đoạn quan trọng để cơ thể phụ nữ hồi phục sau sinh. Việc từ bỏ những tập tục thiếu khoa học, chú trọng vệ sinh, dinh dưỡng cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tâm lý thoải mái mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

Nguồn: Sohu