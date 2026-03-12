Chồng bất ngờ bị đột quỵ khi đang ngồi họp: Nguyên nhân đến từ 1 việc làm cùng vợ

Tờ China Times đưa tin, một người đàn ông hơn 30 tuổi sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang làm việc. Theo đó, trong lúc tham gia một cuộc họp tại công ty, anh đang phát biểu thì đột nhiên không thể nói tiếp được. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu để cấp cứu.

Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ khi đang họp (Ảnh minh họa).

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trước đó anh hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp hay tiểu đường.

Bất ngờ với nguyên nhân gây đột quỵ

Trong quá trình tìm hiểu tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên ngồi ở ghế phụ để kèm vợ tập lái xe ô tô.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong quá trình tập lái, vợ anh thường phanh gấp. Trong khi đó, mỗi lần ngồi trên xe anh lại không thắt dây an toàn.

Bác sĩ cho biết, do không được cố định bằng dây an toàn, mỗi lần xe phanh gấp, đầu và cổ của bệnh nhân bị hất mạnh về phía trước rồi giật ngược lại, tạo ra chuyển động lắc mạnh ở vùng cổ.

Qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện mạch máu ở cổ của bệnh nhân xuất hiện tình trạng bóc tách động mạch cảnh. Đây là tình trạng xảy ra khi có hiện tượng xé rách lớp nội mạc của động mạch cảnh tạo nên khối máu tụ ở thành mạch.

Lực lắc mạnh ở cổ trong quá trình phanh gấp khi ngồi trên xe mà không thắt dây an toàn có thể khiến lớp nội mạc ở mạch máu bị tổn thương (Ảnh minh họa).

Theo nhận định của bác sĩ, việc thường xuyên chịu lực lắc mạnh ở cổ trong quá trình phanh gấp có thể khiến lớp nội mạc mạch máu bị tổn thương dần theo thời gian. Sau nhiều lần như vậy, nguy cơ xảy ra bóc tách động mạch cảnh tăng lên, cuối cùng dẫn đến cơn đột quỵ đột ngột.

Bác sĩ khuyến cáo: Luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng dù là người lái xe hay hành khách, khi ngồi trên ô tô đều cần thắt dây an toàn đúng cách.

Theo đó, khi xe di chuyển với tốc độ khoảng 40 km/h, nếu xảy ra va chạm hoặc phanh gấp, lực cơ thể lao về phía trước có thể tương đương với việc thả một túi nước nặng 50 kg từ độ cao tầng 4 xuống đất.

Dây an toàn giúp giữ cơ thể ổn định, hạn chế việc đầu và cổ bị lắc mạnh khi xe phanh gấp hoặc gặp va chạm. Nhờ đó có thể giảm nguy cơ chấn thương, tổn thương mạch máu và nhiều tai nạn đáng tiếc khác.

Lam Chi

Nguồn: China Times