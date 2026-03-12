Toàn thân tím tái, người đàn ông vội đến bệnh viện và cái kết

Tờ New York Post đưa tin về trường hợp của Tommy Lynch, một công nhân xây dựng 42 tuổi đến từ Castle Gresley, Anh. Người đàn ông này bị mệt mỏi và da chuyển sang màu xanh đậm. Bạn của anh đã rất sốc trước tình trạng này và vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Queen's ở Burton, vì lo sợ Tommy bị thiếu oxy nghiêm trọng.

Khi đến bệnh viện, các nhân viên y tế lập tức đưa Tommy vào phòng cấp cứu, cho anh thở oxy. Nhóm y tế chưa từng thấy ai có hiện tượng đổi màu da bất thường như vậy khi còn sống. Tuy nhiên, sự thật đã được hé lộ khi một y tá dùng bông tẩm cồn để chuẩn bị lấy máu; vết màu xanh đã thấm vào bông tẩm cồn.

Sau đó, Tommy tiết lộ lý do khiến anh bị xanh xao là do một bộ ga trải giường màu xanh đậm mới mà một người bạn tặng anh. Anh đã dùng chúng hai đêm liên tiếp mà không giặt và hơi ấm từ cơ thể anh khi ngủ đã khiến thuốc nhuộm lem ra quần áo anh.

Tommy nói với vẻ vừa ngượng ngùng vừa buồn cười: "Tôi chưa bao giờ biết mình phải giặt ga trải giường trước khi dùng. Mọi người trong phòng cấp cứu nhìn tôi như thể vừa thấy ma vậy. Tôi bước đến quầy và không biết phải nói với nhân viên thế nào rằng tôi vừa tỉnh dậy thì người đã tím tái".

Bộ ga trải giường kiến người đàn ông đổi màu da.

Sau khi biết được nguyên nhân thực sự, đội ngũ y tế và các y tá đã bật cười trước sự việc. Tommy đã phải ngâm mình trong nước và chà xát liên tục hơn một tuần thì vết bẩn mới hoàn toàn biến mất.

Sự việc này là một bài học cảnh tỉnh cho người tiêu dùng khi sử dụng bộ đồ giường mới. Tommy để lại lời khuyên cuối cùng: luôn giặt ga trải giường trước khi sử dụng để tránh cặn hóa chất hoặc thuốc nhuộm có thể gây kích ứng hoặc đổi màu, như anh ấy đã từng gặp phải.

Người đàn ông cũng nhanh chóng gọi điện cho mẹ để làm rõ tình hình vì tín hiệu điện thoại yếu đã khiến bà nhầm tưởng anh "đã chết" thay vì "bị tím tái", gây ra sự hỗn loạn trong gia đình trước khi họ có thể xác nhận Tommy an toàn.

P.Linh (t/h)