Trong lần trở lại với bộ phim cổ trang Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng không chỉ bởi tạo hình yêu kiều mà còn nhờ làn da trắng mịn gần như không tì vết ở những cảnh quay cận mặt. Lịch làm việc dày đặc cùng lớp trang điểm đậm đặc trưng của phim cổ trang không khiến làn da xuống sắc, trái lại càng làm nổi bật vẻ rạng rỡ tự nhiên của nữ diễn viên.

Vương Sở Nhiên có mẹo phục hồi da ngay tại nhà bằng phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn đáng học hỏi

Đó là phục hồi da bằng ánh sáng đỏ, bí quyết được nhiều sao Hoa ngữ hiện nay rất ưa chuộng, cũng là xu hướng thẩm mỹ thời đại mới – can thiệp nhẹ nhàng, hiệu quả, không cần đụng chạm “dao kéo”.

Chia sẻ trên Sohu, Vương Sở Nhiên cho biết cô sử dụng thiết bị ánh sáng đỏ tại nhà để chăm sóc da. Đây là phương pháp được nhiều người nổi tiếng yêu thích vì hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi.

Ánh sáng đỏ giúp da bớt xỉn màu, tăng tuần hoàn máu và làm dịu tình trạng mệt mỏi sau thời gian dài trang điểm. Nhờ đó, làn da trông tươi tắn hơn ngay cả khi không makeup.

Dưới góc nhìn chuyên môn, việc phải “đóng băng” làn da dưới lớp nền dày, phấn phủ và tạo khối liên tục có thể khiến da dễ bí bách, giảm độ đàn hồi và xỉn màu. Liệu pháp ánh sáng đỏ hoạt động theo cơ chế tác động năng lượng ánh sáng lên tế bào da, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên.

Điểm đáng chú ý là phương pháp này không xâm lấn, không gây tổn thương bề mặt da. Với những người thường xuyên trang điểm đậm hoặc làm việc dưới ánh đèn mạnh, đây được xem là một cách hỗ trợ phục hồi khá an toàn, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Liệu pháp ánh sáng đỏ là gì?

Theo Harvard Health, liệu pháp ánh sáng đỏ (red light therapy) là phương pháp sử dụng mức ánh sáng đỏ cường độ thấp để cải thiện vẻ ngoài của da, chẳng hạn như giảm nếp nhăn, sẹo, mẩn đỏ và mụn trứng cá.

Liệu pháp này còn được gọi là liệu pháp laser mức thấp (low-level laser therapy), quang điều biến (photobiomodulation) hoặc liệu pháp ánh sáng LED.

Ánh sáng đỏ hoạt động bằng cách tác động lên ty thể, “nhà máy năng lượng” của tế bào. Khi ty thể hấp thụ ánh sáng đỏ, chúng có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn. Năng lượng này giúp tế bào hoạt động hiệu quả hơn, bao gồm việc sửa chữa tổn thương và trẻ hóa da.

Lợi ích cụ thể của liệu pháp ánh sáng đỏ đối với làn da

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy liệu pháp ánh sáng đỏ có thể giúp:

Giảm nếp nhăn và đường nhăn nhỏ

Cải thiện tông màu và kết cấu da

Giảm viêm

Hỗ trợ làm lành vết thương

Liệu pháp này thường được thực hiện tại phòng khám da liễu hoặc sử dụng thiết bị tại nhà. Thời gian mỗi buổi điều trị có thể kéo dài từ vài phút đến khoảng 20 phút, tùy thiết bị.

Mặc dù có thể sử dụng tại nhà, các chuyên gia da liễu khuyên mọi người nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng thiết bị và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý da liễu.

Ảnh: Internet