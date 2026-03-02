Nên mở hay đóng cửa phòng tắm sau khi dùng xong?

Phòng tắm là nơi ẩm ướt nhất trong nhà, đặc biệt ở khí hậu nóng ẩm. Sau mỗi lần tắm, hơi nước bám kín tường, trần và khe cửa. Không ít gia đình mở toang cửa phòng tắm với suy nghĩ “cho nhanh khô” và khử mùi hôi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc), khi không sử dụng, tốt nhất nên đóng cửa phòng tắm và mở cửa sổ để tăng cường thông gió.

Dưới đây là những lý do:

1. Hạn chế ô nhiễm không khí trong nhà

Phòng tắm là khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm và làm lây lan vi khuẩn trong căn nhà.

Khi để cửa phòng tắm mở, vi khuẩn và mùi hôi có thể lan rộng ra các khu vực khác trong nhà, ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm trong thời gian dài có thể gây hại cho hệ hô hấp, da và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

2. Tăng hiệu quả thông gió

Với những phòng tắm có cửa sổ, việc mở cửa sổ để thông gió vào môi trường bên ngoài giúp loại bỏ độ ẩm và giữ cho không gian luôn khô thoáng. Trong trường hợp phòng tắm tối, không có cửa sổ, nên lắp đặt quạt thông gió hoặc máy lọc không khí nhỏ để tăng cường lưu thông không khí mà không cần để cửa phòng tắm luôn mở.

Ngoài ra, phòng tắm là không gian riêng tư trong mỗi căn nhà, việc để cửa mở có thể làm giảm tính thẩm mỹ và gây bất tiện trong sinh hoạt. Các vật dụng trong phòng tắm như bồn cầu, thùng rác nếu để nhìn thấy từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến tổng thể mỹ quan của ngôi nhà. Việc đóng cửa phòng tắm góp phần giữ gìn sự gọn gàng, đẹp mắt cho không gian chung.

4 vật dụng không nên để trong phòng tắm

Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao, dễ sinh sôi vi khuẩn và nấm mốc. Nhiều người có thói quen đặt một số vật dụng trong phòng tắm để tiện sử dụng, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống. Ngoài việc đóng cửa sau khi sử dụng, dưới đây là 4 vật dụng không nên để trong phòng tắm mà nhiều người không hay:

1. Chổi và dụng cụ vệ sinh

Nhiều gia đình thường để chổi, cây lau nhà và các dụng cụ vệ sinh trong phòng tắm. Tuy nhiên, do độ ẩm cao, những vật dụng này dễ bị nấm mốc, bốc mùi và không còn đảm bảo vệ sinh. Khi tiếp tục sử dụng, chúng có thể phát tán vi khuẩn ra các khu vực khác trong nhà, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Giải pháp: Nếu không có không gian khác để cất giữ, nên treo hoặc đặt dụng cụ vệ sinh ở vị trí cao ráo, thoáng khí để hạn chế tình trạng ẩm mốc.

2. Thùng rác

Hầu hết các gia đình đều đặt thùng rác trong phòng tắm để vứt giấy vệ sinh. Tuy nhiên, rác thải tích tụ trong môi trường ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây ra mùi hôi khó chịu.

Giải pháp: Nếu có thùng rác trong phòng tắm, nên dùng loại có nắp đậy và thay túi rác hàng ngày. Một lựa chọn khác là sử dụng giấy vệ sinh hòa tan, có thể xả trực tiếp vào bồn cầu để giữ vệ sinh tốt hơn.

3. Quần áo

Nhiều người có thói quen treo quần áo, đặc biệt là đồ lót và tất, trong phòng tắm sau khi giặt. Tuy nhiên, môi trường ẩm thấp không đủ điều kiện để quần áo khô hoàn toàn, dễ sinh vi khuẩn và nấm mốc, gây mùi khó chịu.

Giải pháp: Nên phơi quần áo ở ban công hoặc nơi có ánh nắng và thông gió tốt để đảm bảo sạch sẽ và khô ráo.

4. Khăn tắm, khăn mặt

Khăn tắm và khăn mặt thường xuyên tiếp xúc với nước và cơ thể, nếu để lâu trong phòng tắm sẽ dễ bị ẩm mốc, sinh vi khuẩn và mạt bụi. Đặc biệt, nhiều gia đình có thói quen treo khăn ngay cạnh bồn cầu, nơi vi khuẩn có thể phát tán mỗi khi xả nước.

Giải pháp: Nên phơi khăn ở nơi thông thoáng, có ánh nắng mặt trời để giúp khăn khô nhanh và diệt khuẩn hiệu quả. Nếu phòng tắm có khu vực khô và ướt tách biệt, có thể treo khăn ở khu vực khô. Ngoài ra, cần thay khăn định kỳ ba tháng một lần để đảm bảo vệ sinh.

