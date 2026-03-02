5 hành động mà ung thư “rất sợ”: Làm đúng thì cả gia đình hưởng lợi

Một bác sĩ đa khoa vừa tiết lộ cách người dân có thể giảm nguy cơ ung thư ngay tại nhà bằng cách thực hiện một số thay đổi. Bác sĩ Asiya Maula giải thích rằng, dù không có ngôi nhà nào hoàn toàn không có rủi ro, việc giảm thiểu tiếp xúc hằng ngày với các độc tố có hại có thể giúp giảm nguy cơ tích lũy theo thời gian.

Bà nhấn mạnh rằng mục đích không phải là tạo ra nỗi sợ hãi hay hoang mang, mà là nâng cao nhận thức — đặc biệt khi người dân hiện nay dành nhiều thời gian trong nhà hơn bao giờ hết. Bác sĩ Asiya Maula, hiện làm việc tại The Health Suite ở Leicester, Anh, cho biết phần lớn rủi ro đến từ những vật dụng mà mọi người thường cho là vô hại.

“Nguy cơ ung thư không đến từ một yếu tố duy nhất,” bà nói. “Mà là từ những gì cơ thể phải đối mặt mỗi ngày, trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.”

Người dân có thể giảm nguy cơ ung thư tại nhà như thế nào?

Xem xét lại việc sử dụng nhựa trong nhà bếp

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, chai nhựa và màng bọc thực phẩm có thể rò rỉ hóa chất, đặc biệt khi bị làm nóng hoặc xuống cấp.

“Một số loại nhựa chứa các hóa chất có thể can thiệp vào tín hiệu hormone,” bác sĩ Maula cho biết, đồng thời giải thích rằng hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình tế bào phát triển và phân chia, vì vậy sự gián đoạn lặp đi lặp lại theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Bà khuyến nghị nên chuyển sang dùng thủy tinh hoặc thép không gỉ và tuyệt đối không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Không khí trong nhà có thể ô nhiễm hơn không khí ngoài trời do khói nấu ăn, nến, bình xịt và hệ thống thông gió kém. “Tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm không khí trong nhà có thể góp phần gây viêm trong cơ thể,” bác sĩ Maula nói, nhấn mạnh rằng việc đơn giản như mở cửa sổ mỗi ngày và sử dụng quạt hút mùi thực sự có ích.

Hãy cố gắng giữ cho không khí trong nhà sạch sẽ, trong lành.

Chú ý đến các sản phẩm tẩy rửa

Nhiều sản phẩm làm sạch gia dụng chứa các hóa chất mạnh được thiết kế để tiêu diệt vi khuẩn và đánh bay dầu mỡ.

“Những sản phẩm này tồn tại để phá hủy vật chất sinh học,” bà nói. “Việc tiếp xúc lặp lại trong không gian kín có thể gây kích ứng cơ thể theo thời gian,” và nữ bác sĩ gợi ý nên chọn các sản phẩm dịu nhẹ, không mùi.

Cân nhắc kỹ việc sử dụng thuốc trừ sâu trong nhà

Thuốc trừ sâu không chỉ giới hạn trong nông nghiệp — chúng cũng phổ biến trong môi trường gia đình, thường dưới dạng bình xịt và các phương pháp xử lý khác.

“Chúng được thiết kế để tiêu diệt sinh vật sống,” bác sĩ Maula cho biết. “Điều đáng lo là việc tiếp xúc ở mức độ thấp có thể ảnh hưởng gì đến tế bào người, đặc biệt là ở trẻ em,” và bà khuyến nghị nên rửa kỹ trái cây và rau củ, đồng thời hạn chế sử dụng hóa chất kiểm soát côn trùng trong nhà.

Giảm thực phẩm siêu chế biến

Những gì gia đình cất giữ trong bếp cũng rất quan trọng, vì thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến béo phì, kháng insulin và tình trạng viêm kéo dài — tất cả đều là các yếu tố nguy cơ ung thư đã được công nhận. Tuy nhiên, bác sĩ Maula nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối.

Ăn uống lành mạnh đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư.

“Điều quan trọng là giảm tổng lượng độc tố,” bà nói. “Những thay đổi nhỏ nhưng thực hiện đều đặn có thể tạo ra khác biệt theo thời gian — và biến ngôi nhà của bạn thành môi trường ít phơi nhiễm hơn là một cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe lâu dài.”