Đang đi nghỉ dưỡng, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu bé 3 tuổi bị đuối nước

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nữ bác sĩ Đinh Quỳnh Hương (Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật) vừa kịp thời cứu sống cháu bé 3 tuổi bị đuối nước.

Sự việc xảy ra sáng 1/3, tại khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn (Hà Nội), một cháu bé 3 tuổi không may rơi xuống bể bơi. Khi được đưa lên bờ, cháu đã tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Đúng lúc đó, bác sĩ Quỳnh Hương cũng có mặt, ngay lập tức chị đánh giá tình trạng của trẻ, nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

Chị tiến hành hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B: ép tim trước, khai thông đường thở, sau đó thổi ngạt đúng kỹ thuật dành cho trẻ nhỏ. Những động tác ép tim liên tục, dứt khoát được thực hiện với sự tập trung cao độ. Chỉ sau khoảng 1-2 phút, bé trai bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, tự thở trở lại trong sự vỡ òa của gia đình và những người chứng kiến.

Nữ bác sĩ Đinh Quỳnh Hương. (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Hương, đó không phải là “phép màu” mà là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên.

Câu chuyện cứu bé đuối nước không chỉ là hành động đẹp của một thầy thuốc mà còn phản ánh hiệu quả từ chiến lược đào tạo hồi sức cấp cứu được triển khai đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. Đào Xuân Cơ, bệnh viện xác định hồi sức tim phổi là năng lực cốt lõi đối với toàn bộ nhân viên y tế, không phân biệt chuyên ngành.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, 4.454 cán bộ, nhân viên đã được đào tạo qua 30 lớp học liên tục. Mỗi khóa gồm 6 buổi (2 buổi lý thuyết, 4 buổi thực hành). Học viên phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến và phần thi thực hành trên mô hình với 5 tiêu chí bắt buộc: vị trí đặt tay, độ sâu ép tim, kỹ thuật thả tay, tần suất ép và kỹ thuật bóp bóng. Chỉ khi đạt đủ 5/5 tiêu chí mới được cấp chứng nhận.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi không chỉ giúp nhân viên y tế tự tin xử trí tình huống ngoài bệnh viện mà còn góp phần hình thành những “cánh tay nối dài” trong cấp cứu ban đầu.

Trong các trường hợp đuối nước hay ngừng tuần hoàn, vài phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Nếu được ép tim, thổi ngạt đúng cách ngay tại chỗ, cơ hội sống của nạn nhân sẽ tăng lên đáng kể.