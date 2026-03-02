Thịt trữ ngăn đá nhiều ngày có gây ung thư?

1. Thịt trữ ngăn đá lâu ngày có sinh ra chất gây ung thư không?

Câu trả lời ngắn gọn từ các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là: KHÔNG.

Về bản chất, việc cấp đông (làm lạnh sâu ở nhiệt độ khoảng -18°C) là một phương pháp vật lý để bảo quản thực phẩm. Quá trình này giúp:

Ngưng trệ sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Làm chậm quá trình phân hủy của enzyme trong thịt.

Khác với việc tẩm ướp hóa chất hay hun khói (những phương pháp có thể sinh ra Nitrit hoặc các chất gây hại), việc để thịt tươi vào ngăn đá không tạo ra các biến đổi hóa học sinh ung thư. Miếng thịt của bạn sau 1 tháng hay 3 tháng trong ngăn đá vẫn giữ nguyên cấu trúc protein cơ bản và không tự nhiên sinh ra độc tố.

Lưu ý quan trọng: Nguy cơ ung thư thường đến từ việc bạn trữ đông thịt đã qua chế biến (như xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng) chứa nhiều chất bảo quản, hoặc do cách bạn chế biến sau khi rã đông (nướng cháy, chiên ngập dầu), chứ không phải do bản thân cái tủ lạnh.

2. Những rủi ro thực sự khi trữ thịt quá lâu

Mặc dù không trực tiếp gây ung thư, nhưng việc để thịt trong ngăn đá "quên ngày tháng" (trên 6 tháng hoặc cả năm) sẽ gây ra những vấn đề khác:

Mất dinh dưỡng: Theo thời gian, các vitamin (đặc biệt là vitamin nhóm B) và khoáng chất trong thịt sẽ bị hao hụt dần.

Biến đổi chất lượng (Freezer Burn): Thịt bị mất nước, trở nên khô xác, màu sắc chuyển sang xám hoặc nâu và hương vị không còn ngọt sau khi chế biến.

Oxy hóa chất béo: Phần mỡ trong thịt có thể bị oxy hóa, tạo ra mùi hôi khó chịu (mùi gắt dầu), gây hại cho hệ tiêu hóa nếu ăn phải lượng lớn.

3. Sai lầm "chết người" khi cấp đông và rã đông

Dù ngăn đá không sinh ra chất ung thư, nhưng thói quen sử dụng sai cách của người dùng lại vô tình biến miếng thịt thành "ổ vi khuẩn". Dưới đây là 3 sai lầm cần tránh tuyệt đối:

Cấp đông lại thịt đã rã đông

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Khi bạn rã đông, vi khuẩn đang ngủ đông sẽ tỉnh dậy và sinh sôi nảy nở cực nhanh. Nếu bạn cấp đông lại, số lượng vi khuẩn này sẽ được "bảo lưu" ở mức cao gấp nhiều lần. Khi ăn vào, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất lớn.

Rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm nước nóng

Để thịt trên bàn bếp cả ngày hoặc dội nước sôi vào thịt đông lạnh sẽ khiến lớp bên ngoài chín tái hoặc tiếp xúc với nhiệt độ môi trường, trong khi bên trong vẫn đóng đá. Đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn xâm nhập.

Cách đúng: Hãy rã đông bằng cách chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát trước 1 đêm, hoặc sử dụng chức năng rã đông của lò vi sóng (cần nấu ngay sau đó).

Không bọc kín thực phẩm

Thịt ném thẳng vào tủ lạnh mà không bọc kín hoặc hút chân không sẽ dễ bị nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác, đồng thời bị mất nước nhanh chóng.