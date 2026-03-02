Lâu ngày không làm "chuyện ấy", nam giới có bị "yếu đi"?

Không ít người xem việc quan hệ là một cách quản lý sức khỏe, thậm chí tin rằng có thể giúp tăng sinh lực. Ngược lại, cũng có người lo lắng nếu không làm thường xuyên, cơ thể có bị “ứ đọng”, “suy nhược” hay giảm phong độ.

Vậy khoa học nói gì về vấn đề này?

Thực tế, tinh trùng được sản xuất liên tục trong tinh hoàn. Nếu không được xuất tinh, chúng sẽ tự thoái hóa và được cơ thể tái hấp thu. Đây là quá trình sinh lý bình thường, không gây “ứ đọng” hay nhiễm độc. Cơ thể nam giới vốn có cơ chế điều hòa tự nhiên, không phụ thuộc hoàn toàn vào việc phải xuất tinh thường xuyên.

Trong một số trường hợp, khi kiêng quan hệ quá lâu, nam giới có thể gặp hiện tượng mộng tinh, tức xuất tinh trong lúc ngủ. Đây cũng là cách cơ thể tự điều chỉnh, không phải dấu hiệu bệnh lý.

Lâu không quan hệ có khiến nam giới "yếu đi"?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc nhịn xuất tinh trong thời gian hợp lý khiến cơ thể suy yếu. Tuy nhiên, tác động có thể khác nhau tùy từng người.

Về chất lượng tinh trùng, việc kiêng xuất tinh quá ngắn hoặc quá dài đều có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm tinh dịch. Trong hỗ trợ sinh sản, bác sĩ thường khuyến nghị kiêng xuất tinh khoảng 2-7 ngày trước khi lấy mẫu để đảm bảo mật độ và độ di động tinh trùng ở mức tối ưu.

Về tâm lý, nếu việc kiêng khem đi kèm căng thẳng, dằn vặt hoặc áp lực phải “giữ bằng được”, điều đó có thể gây lo âu, mất ngủ, giảm tập trung. Khi đó, vấn đề không nằm ở tinh trùng mà ở trạng thái tâm lý.

Những lợi ích và hiểu lầm thường gặp

Một số người cho rằng nhịn xuất tinh giúp tăng testosterone. Thực tế, nghiên cứu cho thấy nồng độ testosterone có thể dao động nhẹ sau vài ngày kiêng, nhưng không có bằng chứng cho thấy tăng bền vững hay mang lại thay đổi lớn về thể lực.

Một số ý kiến khác cho rằng tiết chế hợp lý giúp nam giới tập trung hơn, giảm phụ thuộc vào kích thích tình dục và cải thiện khả năng kiểm soát bản thân. Điều này có thể đúng ở góc độ hành vi và tâm lý, nhất là khi người đó chủ động lựa chọn và cảm thấy thoải mái với quyết định của mình.

Tuy nhiên, nếu việc nhịn xuất tinh xuất phát từ mặc cảm, sợ hãi hoặc thông tin sai lệch như “xuất tinh nhiều sẽ mất chất”, “tinh trùng là sinh lực không được hao tổn”, thì đây là những quan niệm chưa có cơ sở khoa học rõ ràng.

Khi nào cần lưu ý?

Nếu nam giới xuất hiện các triệu chứng như đau tinh hoàn kéo dài, tiểu buốt, tiểu rắt, xuất tinh đau hoặc rối loạn cương, nên đi khám chuyên khoa nam học để loại trừ các bệnh lý như viêm tuyến tiền liệt hay rối loạn nội tiết. Những vấn đề này không đơn thuần do việc “nhịn” hay “không nhịn”.

Với người có bạn đời, việc thay đổi tần suất quan hệ cũng cần sự trao đổi thẳng thắn để tránh hiểu lầm và ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Nhịn xuất tinh không phải “thần dược” giúp tăng cường sinh lực, nhưng cũng không khiến cơ thể âm thầm suy yếu nếu thực hiện trong giới hạn hợp lý và tinh thần thoải mái. Đây là lựa chọn cá nhân, nên dựa trên tình trạng sức khỏe, nhu cầu sinh lý và sự đồng thuận trong mối quan hệ.

Quan trọng hơn cả không phải là nhịn bao lâu, mà là duy trì lối sống lành mạnh: ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, hạn chế rượu bia và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đó mới là nền tảng bền vững cho sức khỏe sinh lý nam giới.

Nguồn và ảnh: Sohu