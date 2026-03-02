Tại sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường, lý do khiến ai cũng ngạc nhiên

Khi bước vào phòng khách sạn, hình ảnh 4 chiếc gối được xếp ngay ngắn trên giường đã trở nên quen thuộc. Đây không phải là một cách sắp đặt bừa bãi mà có dụng ý. Việc có tới 4 chiếc gối trên giường ngủ dù chỉ có 2 người nằm bên cạnh tác dụng trang trí, còn được sắp đặt vì sức khỏe của khách hàng.

Tạo cảm giác thoải mái: Theo các nhà khoa học, để xương sống có đúng vị trí cong tự nhiên, bạn nên đặt cả đầu và cổ trên một chiếc gối. Chiếc gối còn lại để dưới chân giúp các cơ bắp được thoải mái, đảm bảo máu lưu thông tốt nhất.

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, nằm quá cao hay quá thấp cũng đều ảnh hưởng đến cột sống. Nếu gối quá cao, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về xương, đặc biệt là có thể gây thoái hóa đốt sống cổ, giãn cột sống. Nếu bạn nằm gối mà cằm bị ép xuống dưới cổ tức là bạn đang dùng gối quá cao. Còn nếu gối quá thấp và đặt gối sâu xuống lưng, đầu bạn sẽ bị ngẩng ngược lại đằng sau. Lúc ấy bạn có nguy cơ bị vẹo cột sống và trào ngược dịch trong quá trình hô hấp.

Ảnh minh họa

Đáp ứng thói quen ngủ đa dạng của du khách: Theo Science News, việc khách sạn đặt 4 chiếc gối trên giường không chỉ để trang trí mà còn nhằm đáp ứng thói quen ngủ đa dạng của du khách. Các gối thường có độ cao, độ mềm khác nhau để khách dễ lựa chọn chiếc phù hợp, mang lại giấc ngủ thoải mái. Việc chuẩn bị sẵn 4 chiếc gối giúp khách linh hoạt điều chỉnh theo ý thích mà không cần nhờ đến bộ phận buồng phòng.

Giảm đau cổ, vai, lưng: 4 chiếc gối để ở phòng khách sạn cũng được khách hàng sử dụng để tựa vào đầu giường đọc sách, xem điện thoại, dùng máy tính xách tay... Chiếc gối êm ái giúp khách giảm đau lưng, cổ, vai, mang tới sự thoải mái.

Khi ngủ, việc có nhiều gối cũng góp phần nâng đỡ tốt hơn cho vùng cổ, vai và lưng của du khách, giúp hạn chế tình trạng đau mỏi. Điều này đặc biệt quan trọng với những người vừa trải qua hành trình di chuyển dài mệt mỏi.

Những chiếc gối giúp giường ngủ trở nên sang trọng nhưng cũng mềm mại, ấm cúng hơn. (Ảnh minh họa)

Tại sao gối nằm trong phòng khách sạn thường có màu trắng?

Mỗi lần đi du lịch, hay công tác phải qua đêm ở khách sạn, bạn đều thấy trong hầu hết cách khách sạn đều thiết kê giường màu trắng. Thực tế gam màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, sang trọng, mang đến sự dễ chịu và thư giãn tốt nhất.

Hơn nữa, việc dùng gam màu trắng giúp nhân viên buồng phòng, giặt là phát hiện vết bẩn, vết ố dễ dàng.

Ngoài ra, quy trình giặt đồ vải trong khách sạn thường sử dụng chất tẩy trắng nên màu trắng là sự lựa chọn tối ưu và hiệu quả nhất trong thời gian dài.

Gối nằm trong phòng khách sạn thường rất mềm nhằm giúp khách hàng cảm thấy thư thái ở vùng đầu, dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu và ngon hơn, thức dậy với một tinh thần sảng khoái.