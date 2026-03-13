5 loại đồ uống có thể tăng nguy cơ ung thư nếu lạm dụng, 2 loại giúp phòng ngừa: Bạn hay uống loại nào?

Cơ thể con người có hơn một nửa là nước. Do đó, việc duy trì đủ nước là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh nước lọc, nhiều người thường xuyên sử dụng các loại đồ uống khác như cà phê, nước ngọt, rượu bia hay nước tăng lực. Trung tâm Y tế UT Southwestern (thuộc Đại học Texas, Mỹ) thông tin, theo nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng và ung thư, một số loại đồ uống phổ biến có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh nếu sử dụng không hợp lý.

Một số loại đồ uống có thể gây tăng hoặc giảm nguy cơ mắc ung thư (Ảnh minh họa).

Dưới đây là 7 loại đồ uống quen thuộc được các nhà khoa học phân tích về mối liên hệ với nguy cơ ung thư.

5 loại đồ uống nên hạn chế nếu không muốn tăng nguy cơ ung thư

1. Đồ uống có cồn

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêu thụ đồ uống có cồn và nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư đầu – cổ, thực quản, gan, đại tràng và ung thư vú. Các chuyên gia cho rằng ethanol trong đồ uống có cồn là yếu tố chính liên quan tới nguy cơ này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị phụ nữ không nên uống quá 1 đơn vị cồn mỗi ngày, còn nam giới tối đa 2 đơn vị mỗi ngày.

Một đơn vị cồn tương đương với 10g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200ml bia; 75ml rượu vang (1 ly); 25ml rượu mạnh (1 chén).

2. Nước ngọt có gas

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Johns Hopkins (Mỹ) cho biết chất tạo màu caramel dùng trong nhiều loại nước ngọt có ga sẫm màu có thể chứa 4-methylimidazole. Đây là hợp chất được liệt kê là chất có khả năng gây ung thư nếu tiêu thụ quá nhiều. Dù các nhà sản xuất cho rằng đây chỉ là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất, việc tiêu thụ nước ngọt có ga thường xuyên vẫn được khuyến cáo nên hạn chế.

3. Nước tăng lực

Nước tăng lực (Ảnh minh họa).

Nước tăng lực có thể giúp cơ thể tỉnh táo trong vài giờ, nhưng việc lạm dụng loại đồ uống này có thể gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe. Thành phần chủ yếu của nước tăng lực là đường, caffeine và các chất tạo màu, có thể khiến huyết áp và đường huyết tăng nhanh. Một số trường hợp tiêu thụ quá mức đã được ghi nhận liên quan đến các vấn đề tim mạch hoặc co giật.

Ngoài ra, việc nạp quá nhiều đường cũng không có lợi cho cơ thể, bởi môi trường dư thừa đường được cho là điều kiện thuận lợi để "nuôi" các tế bào ung thư.

4. Nước uống thể thao

Các loại nước uống thể thao không phải nguyên nhân trực tiếp gây ung thư, nhưng nhiều sản phẩm chứa lượng đường và carbohydrate cao. Nếu sử dụng thường xuyên mà không có hoạt động thể chất tương ứng để tiêu hao năng lượng, lượng calo dư thừa có thể góp phần gây béo phì, yếu tố nguy cơ liên quan tới nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

5. Nước đóng chai trong bao bì nhựa chứa BPA

Một nguồn nguy cơ khác đến từ nước đóng chai sử dụng bao bì nhựa chứa BPA (bisphenol-A). Một số nghiên cứu cho thấy BPA có thể hoạt động như chất gây rối loạn hormone, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Thí nghiệm trên động vật cho thấy việc tiếp xúc với BPA ngay cả ở liều thấp cũng có thể ảnh hưởng tới cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và một số rối loạn chuyển hóa.

2 loại đồ uống có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Bên cạnh những loại đồ uống nên hạn chế, một số loại khác lại được ghi nhận có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

1. Cà phê đen

Cà phê đen (Ảnh minh họa).

Một số nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân từng mắc ung thư đại tràng nếu uống cà phê thường xuyên có nguy cơ tái phát thấp hơn. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho biết người uống cà phê thường xuyên có thể có nguy cơ mắc ung thư gan và ung thư nội mạc tử cung thấp hơn.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, cà phê còn được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và tiểu đường tuýp 2.

2. Trà xanh

Trà xanh là loại đồ uống được nhiều nghiên cứu quan tâm. Trong trà xanh có các hợp chất chống oxy hóa gọi là catechin. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy catechin có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn khối u lan rộng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng trà xanh chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, không phải phương pháp điều trị ung thư.