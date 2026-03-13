Nữ sinh suy thận sớm: Hồi chuông cảnh báo cho người trẻ

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh TPHCM vừa tiếp nhận một trường hợp suy thận ở người trẻ. Bệnh nhân N.T.N, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên tại một trường ĐH ở Campuchia.

Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, thay vì những giảng đường và những chuyến đi, em lại phải gắn liền với bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh suy thận suốt 5 năm qua.

Nữ sinh đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chức năng thận suy giảm mạnh

Điều đáng nói, trong suốt thời gian đó, mọi phác đồ điều trị tại địa phương chỉ tập trung vào việc kiểm soát huyết áp và các chỉ số suy thận – tức là mới chỉ chạm vào "phần ngọn". Chỉ đến khi tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, sự thật mới lộ rõ: Động mạch thận trái tắc hoàn toàn khiến quả thận trái teo nhỏ, mất chức năng; động mạch thận phải, chiếc "phao cứu sinh" duy nhất cũng đang bị hẹp nặng và chỉ số eGFR lao dốc xuống mức 16, tức suy thận giai đoạn 4 (mức lọc cầu thận bình thường là >90).

BSCK2 Nguyễn Thành Hưng, Khoa Lồng ngực- Mạch máu bệnh viện, cho biết chỉ cần chậm trễ một thời gian ngắn nữa, quả thận còn lại cũng sẽ ngừng hoạt động. Khi đó, cánh cửa duy nhất của bệnh nhân là chạy thận nhân tạo suốt đời.

Trước tình thế "còn nước còn tát", BS Hưng và ê-kíp đã quyết định can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải ngay lập tức. Mục tiêu duy nhất là tái lập dòng chảy để cứu lấy chức năng của quả thận cuối cùng. Ca phẫu thuật đã thành công. Mừng vì đã giữ được hy vọng cho nữ sinh nhưng tiếc vì giá như em được tầm soát mạch máu sớm hơn từ 5 năm trước thì kết quả điều trị sẽ tốt hơn.

Chỉ cần chậm trễ một thời gian ngắn nữa, quả thận còn lại cũng sẽ ngừng hoạt động

Câu chuyện của N.T.N là minh chứng điển hình cho việc bỏ sót bệnh lý mạch máu thận – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận và tăng huyết áp thứ phát ở người trẻ tuổi. Khi mạch máu cung cấp máu cho thận bị hẹp hoặc tắc, thận sẽ không thể lọc chất thải và lâu dần sẽ "chết" đi.

Suy thận diễn ra âm thầm Thận không thể tự phục hồi khi đã mất chức năng. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến những hoài bão tuổi trẻ thành nỗi đau kéo dài. Khám sức khỏe định kỳ: Ngay cả khi bạn thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Suy thận diễn tiến âm thầm, khi triệu chứng rõ ràng thì thường đã ở giai đoạn muộn. Tầm soát nguyên nhân tăng huyết áp: Người trẻ nếu phát hiện huyết áp cao (trên 130/80 mmHg) cần được làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân, không nên chỉ uống thuốc hạ áp đơn thuần. Tầm soát mạch máu: Đây là bước tối quan trọng đối với người trẻ bị suy thận hoặc cao huyết áp để tìm ra "thủ phạm" thực sự.



