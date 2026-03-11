Cảnh báo: Lạm dụng nước tăng lực có thể gây liệt do hạ kali máu

Hình minh họa.

Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi nhập viện trong tình trạng hai chân yếu liệt, đau nhức, không thể tự đứng dậy và đi lại.

Theo người bệnh, tối hôm trước có sử dụng rượu trong bữa nhậu với bạn bè. Đến đêm, do khát nước, bệnh nhân đã uống 2 lon nước tăng lực. Đáng chú ý, trong khoảng 2 tháng gần đây, hầu như ngày nào người bệnh cũng uống từ 1-2 lon nước tăng lực khi làm việc.

Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất hiện yếu liệt hai chân, đau mỏi cơ, không thể tự đứng lên, nên được người nhà đưa đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị liệt chu kỳ do hạ kali máu.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Nghiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, mỗi lon nước tăng lực chứa khoảng 39g đường, trong khi lượng đường khuyến cáo đối với người trưởng thành không nên vượt quá 25g/ngày.

Việc sử dụng nước tăng lực thường xuyên hoặc uống nhiều trong thời gian ngắn có thể làm tăng đường huyết đột ngột. Khi đường huyết tăng cao, cơ thể xảy ra lợi niệu thẩm thấu, khiến đường bị đào thải qua nước tiểu và kéo theo nước cùng các chất điện giải, đặc biệt là kali. Tình trạng mất nước cũng làm tăng đào thải kali qua thận.

Hạ kali máu là nguyên nhân gây liệt chu kỳ, biểu hiện bằng các cơn yếu hoặc liệt cơ đột ngột ở tay, chân. Tình trạng này có thể hồi phục sau điều trị nhưng dễ tái phát nếu không kiểm soát tốt nguyên nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng nước tăng lực, đặc biệt là uống thường xuyên hoặc với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, rối loạn điện giải hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cần đặc biệt thận trọng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như yếu cơ, tê bì tay chân, khó vận động hoặc liệt đột ngột, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.